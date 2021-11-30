Путин не исключил новых мер социальной поддержки граждан

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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 15:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил рассмотреть возможность экспорта водорода в ЕС по существующим трубам
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Отмена американских санкций против «Северного потока – 2» будет похожа на разрешение фараона солнцу вставать на востоке. Но других вариантов минимизировать ущерб американской глобальной стратегии от российской победы у США все равно нет.
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Большинство активистов, поддерживающих ЛГБТ-идеологию – натуралы. Идеология – это не про секс и не про права человека. Это про тоталитарную власть диктовать другим людям, во что они должны верить и как поступать.
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Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин не исключил новых мер социальной поддержки граждан
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Российское руководство не исключает возможности введения новых мер поддержки жителей страны, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» напомнил об уже существующих мерах социальной поддержки людей с небольшими доходами, передает ТАСС.
В их числе он указал единовременные выплаты пенсионерам и семьям со школьниками.
«Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», – подчеркнул президент.
В понедельник Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы, получаемые многодетными семьями, которые продали жилье для покупки нового.
Порошенко заявил о новой «энергетической игле» Украины
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска – это ловушка.
«Увидите: Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15–20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно», – сказал Порошенко, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждены сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон.
Напомним, на Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.
В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.
Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
Пассажиры устроили драку в метро Москвы
Драка между двумя пассажирами произошла в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопресненской линии столичной подъземки.
Как пишет «Московский комсомолец», инцидент продолжился на станции «Пушкинская», машинист вызвал на место наряд полиции. Видно как одного из дебоширов задерживает полиция.
Напомним, наиболее резонансным в октябре стал конфликт в столичной подземке, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело.
Нидерланды готовят новое разбирательство против России по делу MH17
Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17, сообщает голландская служба новостей RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.
Источники RTL называют эту новую процедуру «очень многообещающей» для Нидерландов. Источники уверяют, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации, сообщает РИА «Новости».
При этом ранее голландские власти открыли расследование по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации, однако затем рекомендовали это расследование остановить.
В Чикагской конвенции говорится, что «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».
Отмечается, что окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов.
По данным RTL Nieuws, не исключается, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия – на борту MH17 находилось 39 ее граждан.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
Стали известны подробности смерти журналистки Поповой в Екатеринбурге
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Следственные органы не усматривают признаков насильственной смерти журналистки Наталии Поповой, тело которой было обнаружено в Екатеринбурге, сообщило региональное управление СК.
«Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга... проводится доследственная проверка по сообщению о смерти местной жительницы, 1979 года рождения, поступившему в правоохранительные органы поздним вечером 29 ноября. При осмотре места обнаружения тела женщины и внешнем осмотре ее тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется», – сообщается на сайте ведомства.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, выезжавшие на место сотрудники полиции также признаков криминала не обнаружили. «Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем», – подчеркнул он.
Об отсутствии криминала сообщил и коллега Наталии Поповой – бывший главный редактор «Комсомольской правды – Екатеринбург» Ринат Низамов.
«Мы проработали бок о бок восемь лет. Это суперпрофессионал, гиперответственная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать. Я узнал о случившемся от коллег с E1.RU, похоже, в случившемся нет криминала», – цитирует его «Комсомольская правда».
В последний раз в редакции e1.ru Попову видели в конце октября. Она сообщила, что собирается улететь отдыхать. После 16 ноября журналистка перестала выходить на связь. 29 ноября ее знакомые обратились в полицию, вечером было найдено тело журналистки.
В понедельник в УМВД Екатеринбурга сообщили, что заявление о пропаже журналистки поступило в отдел полиции № 9, сотрудники начали поиски. Позже портал e1.ru, где работала Попова, сообщил, что она скончалась.
Медведев призвал не допустить создания в России этнических анклавов
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Российские власти не должны допустить создание в стране этнических анклавов, заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики России и задачах по повышению ее эффективности заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов», – пояснил он, передает ТАСС.
Медведев также не исключил повышения государственного контроля в миграционной сфере.
По его словам, надо подумать над повышением государственного контроля в сфере миграции. «Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», – уточнил Медведев.
Кроме того, Медведев заявил о серьезной обеспокоенности в связи с ростом числа правонарушений среди мигрантов в России.
«Серьезную обеспокоенность вызывает обострение преступности в среде мигрантов: за девять месяцев этого года более чем на 4% выросло количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, фиксируется и рост административных правонарушений более чем на треть», – добавил он.
Ранее сообщалось, что незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз, становится все больше.
Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Мясников назвал единственный способ защиты от штамма «омикрон»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон».
«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в беседе с «Общественной службой новостей».
Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем «дельта».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Госдеп: Отъезд российских дипломатов нельзя рассматривать как высылку
США считают, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру, заявила на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.
«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – приводит ее слова ТАСС. По ее словам, США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.
Также Портет заявила, что США намерены продолжать консультации с Россией по визовым вопросам
«Равно как Россия предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», – заявила она.
Это будет способствовать большему паритету в отношениях между двумя странами, отметила она. Портер добавила, что США продолжают обсуждать вопрос сроков пребывания дипломатов с Россией, передает РИА «Новости».
«Это создает больше паритета в наших дипломатических миссиях по мере того, как обе (страны) будут ротировать сотрудников с определенной частотой. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией», – подчеркнула Портер.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.
В МИДе исключили возможность возвращения российского представительства в НАТО
Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай».
«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда», – цитирует РИА «Новости» Грушко.
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Напомним, Россия с 1 ноября приостановила работу своего представительства при НАТО, также прекратила работу информбюро альянса в Москве.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
Разрыв отношений с альянсом спровоцировало решение НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишились аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
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Украина впустую потратила рекордную сумму на спасение гривны
Национальный банк Украины (НБУ) с 22 по 26 ноября впустую продал 630,1 млн долларов ради спасения курса гривны, следует из данных регулятора.
Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (103 млн долларов) более чем в шесть раз. Однако усилия регулятора оказались безрезультатными: курс гривны за неделю снизился до 27,10 за доллар – максимум за пять месяцев, сообщает портал Finance.ua.
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3,6 млрд долларов и продал 984,7 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2,6 млрд долларов.
В августе национальная валюта Украины за 25 лет существования обесценилась в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году подешевела в 90 тыс. раз.
В Германии высмеяли Кулебу за слова о «российском вторжении» на Украину
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Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал «подлинной угрозой» появление российских войск у границ страны.
Дипломат в очередной раз призвал европейские страны к поддержке Киева. Он выразил мнение, что Украина является «естественной частью европейского и евроатлантического сообщества», а ее вступление в ЕС и НАТО – «лишь вопрос времени», передает РИА «Новости».
В комментариях читатели назвали его слова о якобы имеющем место стягивании Россией сил у границы Украины истерией.
«Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации «Минска-2», чем продолжать просить больше оружия и денег», – написал пользователь Friedrich Brinkmann.
«Членство Украины в обоих альянсах – лишь вопрос времени». Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра», – указал DasImperiumSchlagtZuruck.
«Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине», – заметил jsber.
«Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице (будущего) министра иностранных дел (Анналены) Бербок, которая занимает критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что «зеленые» будут придерживаться дипломатического пути», – отметил другой комментатор.
«Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии», – добавил Maander59.
Ранее Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и что речь идет о фактическом выдворении.
«В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», – цитирует заявление Антонова РИА «Новости».
По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства».
«Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России.
Хинштейн прокомментировал данные о крупных хищениях в Росгвардии
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал информацию о махинациях на почти 200 млн рублей в Росгвардии.
«Пример осужденного экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко наглядно доказывает решимость руководства ведомства в борьбе с внутренней коррупцией. Такая перспектива ожидает и других вороватых на руку генералов», – написал Хинштейн в Telegram.
Ранее Главная военная прокуратура заподозрила семерых старших лиц Росгвардии в махинациях на почти 200 млн рублей, связанных с внедрением в структуре внутренних войск (ВВ) МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».
Адвокат рассказал о разделе наследства Градского
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На наследство умершего народного артиста России Александра Градского могут претендовать жена и четверо детей, сообщил адвокат Сергей Жорин.
Артист, по словам юриста, с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению Жорина, в нем упомянуты супруга Марина Коташенко и их общие дети – семилетний Иван и трехлетний Александр, сообщает «Московский комсомолец». Ранее издание со ссылкой на свой источник сообщило, что композитор за несколько недель до смерти женился на Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет.
Жорин подчеркнул, что дети Коташенко будут претендовать на наследство Градского даже в том случае, если он не оставил завещание.
Долю в наследстве также получат двое старших детей, которые были рождены в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой. При этом, как отметил адвокат, бывшие жены, как правило, не являются наследниками.
Ранее сообщалось, что прощание с артистом состоится 1 декабря в 11.00.
Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
МИД потребовал от НАТО «фундаментальных сдвигов» для восстановления диалога
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Для восстановления диалога с Россией в политике и военном планировании НАТО должны произойти «фундаментальные сдвиги», заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Чтобы возможности для восстановления нормального диалога появились, должны произойти фундаментальные сдвиги в самой НАТО на российском направлении, как с точки зрения военного планирования, так и с точки зрения политики», – сказал он в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
Грушко также добавил, что шансы на улучшение отношений между Россией и НАТО есть, при условии, что будут реализованы некоторые шаги.
«Есть ли шансы на изменение к лучшему? Есть. Если возобладает понимание подлинных интересов европейской безопасности. А они не могут состоять в том, чтобы подвигать отношения с Россией все ближе к опасной черте. Отодвинуть от этой черты призвана реализация российских предложений», – пояснил замглавы МИД России.
По его словам, речь идет о предложении Москвы, сделанном в 2018 году, возобновить диалог с НАТО по военной линии, включая консультации военных экспертов для обсуждения вопросов, которые представляют взаимный интерес и вызывают озабоченность у России и российских партнеров.
Также Россия предложила принять меры по снижению активности военной деятельности на основе взаимности вдоль линии непосредственного соприкосновения России и НАТО.
Как пояснил Грушко, речь идет о Прибалтике, Черном море и Арктике. Кроме того, необходимо совершенствовать механизм предотвращения опасной военной деятельности и инцидентов в воздушном пространстве и на море, в первую, очередь в черноморском и в Балтийском регионах.
Помимо этого, Россия в 2019 году предложила отвести районы оперативных учений от линий соприкосновений Россия-НАТО и обеспечить предотвращение инцидентов в воздухе и на море, а также определить минимально допустимые дистанции сближения самолетов и кораблей, продолжать практику взаимного информирования о предстоящих учениях и приглашения на них наблюдать.
«Большего в нынешних условиях ожидать трудно, но если НАТО будет готово к реальной работе, то реализация этих шагов позволит хоть чуть-чуть, но оздоровить ситуацию и улучшить состояние безопасности не только в отношениях между Россией и НАТО, но и в целом в европейском и евроатлантическом регионе», – заключил Грушко.
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Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия.
26 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не считать «стягивание войск России» к границе блефом. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на границе с Россией «точно не хуже, чем она была весной». В Москве заявления США, НАТО и Киева об «угрозе» Украине со стороны России назвали провокацией. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обвинил Соединенные Штаты в целенаправленном нагнетании напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.
Ранее президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
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