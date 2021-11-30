Украденную с выставки на «Винзаводе» картину нашли

МИД потребовал от НАТО «фундаментальных сдвигов» для восстановления диалога

Для восстановления диалога с Россией в политике и военном планировании НАТО должны произойти «фундаментальные сдвиги», заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Чтобы возможности для восстановления нормального диалога появились, должны произойти фундаментальные сдвиги в самой НАТО на российском направлении, как с точки зрения военного планирования, так и с точки зрения политики», – сказал он в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Грушко также добавил, что шансы на улучшение отношений между Россией и НАТО есть, при условии, что будут реализованы некоторые шаги.

«Есть ли шансы на изменение к лучшему? Есть. Если возобладает понимание подлинных интересов европейской безопасности. А они не могут состоять в том, чтобы подвигать отношения с Россией все ближе к опасной черте. Отодвинуть от этой черты призвана реализация российских предложений», – пояснил замглавы МИД России.

По его словам, речь идет о предложении Москвы, сделанном в 2018 году, возобновить диалог с НАТО по военной линии, включая консультации военных экспертов для обсуждения вопросов, которые представляют взаимный интерес и вызывают озабоченность у России и российских партнеров.

Также Россия предложила принять меры по снижению активности военной деятельности на основе взаимности вдоль линии непосредственного соприкосновения России и НАТО.

Как пояснил Грушко, речь идет о Прибалтике, Черном море и Арктике. Кроме того, необходимо совершенствовать механизм предотвращения опасной военной деятельности и инцидентов в воздушном пространстве и на море, в первую, очередь в черноморском и в Балтийском регионах.

Помимо этого, Россия в 2019 году предложила отвести районы оперативных учений от линий соприкосновений Россия-НАТО и обеспечить предотвращение инцидентов в воздухе и на море, а также определить минимально допустимые дистанции сближения самолетов и кораблей, продолжать практику взаимного информирования о предстоящих учениях и приглашения на них наблюдать.

«Большего в нынешних условиях ожидать трудно, но если НАТО будет готово к реальной работе, то реализация этих шагов позволит хоть чуть-чуть, но оздоровить ситуацию и улучшить состояние безопасности не только в отношениях между Россией и НАТО, но и в целом в европейском и евроатлантическом регионе», – заключил Грушко.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия.

26 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не считать «стягивание войск России» к границе блефом. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на границе с Россией «точно не хуже, чем она была весной». В Москве заявления США, НАТО и Киева об «угрозе» Украине со стороны России назвали провокацией. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обвинил Соединенные Штаты в целенаправленном нагнетании напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.

Ранее президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».