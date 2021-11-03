Газпром объяснил отсутствие спешки в увеличении добычи газа

Компания «Газпром» не считает газ «уцененным» активом и не стремится добыть и продать как можно больше «голубого топлива» в максимально короткий срок, заявила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на международной газовой конференции Flame.

Бурмистрова напомнила, что у Газпрома крупнейшие в мире запасы газа – около 33 трлн кубометров, или 16% общемировых. При этом компания продолжает заниматься геологоразведкой как в России, так и за рубежом для восполнения и увеличения ресурсной базы, передает РИА «Новости».

«Нас часто спрашивают, планируем ли мы увеличить добычу в ожидании ограниченного жизненного цикла газа. Хочу ответить твердо и четко: мы ни в коем случае не считаем природный газ уцененным активом и не ставим перед собой задачу добыть и продать как можно больше газа в максимально короткий срок. Это подорвало бы предсказуемость рынка, в том числе и для покупателей газа», – сказала зампред правления компании «Газпром».

«Наша долгосрочная бизнес-стратегия, предполагающая в том числе наращивание добычи, основана исключительно на расчетах перспектив реального спроса в России и на основных экспортных рынках. Речь идет не о сиюминутной выгоде, а о планомерном развитии бизнеса с учетом потребностей наших клиентов и партнеров», – добавила она.

Эта позиция, отметила зампред правления, отражается в контрактной и ценовой политике Газпрома. По ее словам, компания всегда выступала и будет выступать в защиту долгосрочных контрактов с обязательством «бери или плати», так как они дают уверенность инвесторам на всех этапах производственной цепочки, начиная от разведки и добычи и заканчивая транспортировкой и потреблением.

«Такие контракты делают рынок сбалансированным и предсказуемым, а значит, привлекательным для инвесторов», – заключила Бурмистрова.

Ранее в Газпроме назвали странными утверждения о том, что действия компания якобы ведут к удорожанию газа в Европе, в то время как собственная добыча газа в Европе с начала года упала на 10 млрд кубометров, а поставки СПГ на европейский рынок резко сократились.

В октябре премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.

Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

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