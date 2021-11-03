В Сочи в нерабочие дни ожидается наплыв туристов

Сатановский отреагировал на слова Байдена о «горящей у Путина тайге»

«Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Поэтому я бы предложил Байдену вернуть России Аляску и Калифорнию, которая была продуктовой базой для наших колонистов», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее Джо Байден рассказал о «горящей тундре» в России.

«Наблюдая то престарелое недоразумение, которое сегодня занимает пост президента США, первое, что я ему напомнил бы в ответ – «Аляску верни! И про Калифорнию не забудь». Ее в свое время освоил русский начальник Аляски Баранов как продуктовую базу для колонистов. Вот и все», – сказал президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

«Поэтому что касается пожаров в Калифорнии и на Аляске – Байден мог бы их тушить с нашими представителями МЧС. Проблема ведь в том, что с американцами бесполезно разговаривать любым другим образом. Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Все остальное – разговоры в пользу бедных», – подчеркнул собеседник.

Ранее президент США Джо Байден критически высказался в адрес Москвы на саммите по вопросам изменения климата (COP26) из-за того, что Россия «не явилась» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.

В ответ Кремль напомнил Байдену о том, что не только тундра, «но и Калифорния горит». «Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.

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