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ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от COVID Covaxin
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech в условиях чрезвычайных ситуаций.
«ВОЗ дала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech [вакцине] Covaxin», – сообщается в Twitter ВОЗ.
Организация рекомендует вакцинацию двумя дозами Covaxin с интервалом в четыре недели для лиц старше 18 лет.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что процедура одобрения российской вакцины «Спутник V» «вступает в завершающую стадию».
Вассерман: В вопросах вакцинации нам надо отказаться от наследия горбачевской эпохи
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«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству. Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он оценил предложение сенатора Ивана Абрамова о льготах по жилищно-коммунальным услугам для вакцинировавшихся
«Антипрививочник – это определенный склад характера. К тому же, на него работает антипрививочная пропаганда. Накал антипрививочной кампании по коронавирусу – небывало сильный. Я подозреваю, в этой кампании работают деньги так называемой BigFarma, крупных зарубежных фармацевтических компаний. Поэтому меры, подобные тем, что предлагает сенатор Иван Абрамов, недостаточны. Они могли бы помочь только на заре пандемии, когда накал антипрививочной кампании был сравнительно скромным», – отметил член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству, – уверен собеседник. – Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп».
По мнению Вассермана, давно пора отказаться от лозунга «прививка – дело добровольное». «Это наследие горбачевской эпохи так же пагубно, как и все остальное, что дошло до нас от тех времен, – уверен депутат. – Прививаться обязаны все, кроме тех очень немногих граждан, у которых есть прямые медицинские противопоказания. Другой вопрос, как это будет оформлено и какие кары должны постичь тех, кто будет продолжать уклоняться от прививки».
Вассерман напомнил, что уголовное законодательство предусматривает наказание за распространение заразных заболеваний – это подпадает по статью 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». «Но эта норма – «спящая», ее почти никогда не применяют. Надо ее «разбудить», – считает законодатель.
Введение во многих регионах доступа в общественные места только при наличии данных о наличии антител или хотя бы об отсутствии на данный момент вируса в организме оказалось эффективным, отметил собеседник.
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Вассерман также напомнил об инициативе властей Белгородской области – доплачивать медикам за увеличение числа вакцинированных. «Это тоже разумная идея, – заметил депутат. - Но «кнут» и «пряник» работают только в гармоничном сочетании, и к врачам нужно применять оба элемента из этой связки».
«В анипрививочной кампании участвуют многие врачи. Среди активистов – несколько весьма уважаемых кардиологов, невропатологов, врачей других специальностей. В рамках своей специальности все они, безусловно, компетентны, но к иммунологии не имеют ни малейшего отношения. Поэтому за участие в антипрививочной пропаганде их надо наказывать», – полагает Вассерман.
Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов в понедельник предложил при вакцинации давать гражданам скидку 10% за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. Такие скидки могут быть дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре, отметил сенатор. «Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за вакцинацию на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев – это 1800 рублей», – полагает Абрамов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию.
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В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.
При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.
«Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.
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В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.
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Названы опасные при коронавирусе лекарства
Врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении коронавируса в домашних условиях.
Мельников написал в Facebook, что, кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред нередко перевешивает пользу, потому они не подходят для домашнего лечения.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», – объяснил медик.
Также он предостерег и от применения противовирусных препаратов. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.
Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков: «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».
Подчеркивается, что коронавирусное поражение легких – не повод для назначения такого типа лекарств. В основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
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Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщают СМИ.
Научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает, что «компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо – прим. ВЗГЛЯД), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы (вакцины) Pfizer», передает РИА «Новости».
Указывается, что Джексон якобы неоднократно сообщала руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных».
В итоге безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду – это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину.
В расследовании также отмечается, что на записи беседы Джексон с начальством также «можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества».
Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее.
По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем - отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.
С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Кроме того, компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.
По данным расследования, в августе 2021 года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.
Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Например, один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer «безумным беспорядком».
По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах в Ventavia с испытаниями вакцины и провела проверку.
При этом после того, как Джексон сообщила о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины.
Напомним, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом.
Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства уже разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.
В августе США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer. При этом в Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer.
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Полиция начала проверку видео «штурма» ТЦ пенсионерками без QR-кодов в Улан-Удэ
Сотрудники МВД проверяют информацию о конфликте между гражданами и охраной торгового центра в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.
В ряде Telegram-каналов появился видеоролик, на котором пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр. В описании к видео указывается, что в Бурятии покупатели без масок и QR-кодов «провели успешный штурм» одного из торговых центров.
«30 октября около 11.00 в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре. На место были направлены сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно ТЦ произошел конфликт.
Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Во многих регионах России были введены различные ограничения. Одним из них является требование о наличии QR-кода о вакцинации для посещения общественных мест.
По данным тепловой карты, ситуация с коронавирусом осложнилась в Бурятии, Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкарии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Алтае.
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Попова не исключила продление нерабочей недели в России
Для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели, ситуация не нормализуется немедленно, заявила на заседании правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации. Скорее всего, понадобится больше времени», – приводит «Интерфакс» слова Поповой.
Под инкубацией глава Роспотребнадзора подразумевает инкубационный период распространенного в России штамма «дельта» коронавируса. Он составляет порядка недели.
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По словам Поповой, в период нерабочих дней важно не откладывать визит к врачу в случае недомогания, поскольку любая задержка в оказании медицинской помощи тут будет чревата осложнениями.
«К сожалению, мы видим по нерабочим дням, идет снижение обращений, а после праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке. Не стоит пытаться ждать чего-то необычного, что само пройдет, что это грипп, ОРВИ или COVID-19, обращаться нужно немедленно и использовать эти дни, чтобы вакцинироваться», – призвала глава Роспотребнадзора.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что нерабочие дни помогли улучшить ситуацию с коронавирусом.
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Медик рассказала о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19
У пациентов, которые перенесли коронавирус, изменения в сердце выявляются в 87% случаев, сообщила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова.
«По данным наших коллег, 87% больных, которые перенесли ковид, по данным МРТ, <...> имеют изменения в сердце», – сказала она на пресс-конференции «Группа высокого риска: осложнения сердечно-сосудистых заболеваний после COVID-19», передает ТАСС.
Голухова также рассказала об обращениях пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии. «Меньше всего снизилась обращаемость по поводу нарушения ритма сердца и даже немного увеличилось число процедур имплантации кардиовектора», – отметила она.
Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина на круглом столе «Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить» заявила, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не оказывает никакого негативного влияния на репродуктивное здоровье.
В России выявлены штаммы коронавируса «мю» и «лямбда»
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В России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда», заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
«Лямбда» у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов... встречался всего лишь один раз, а генный вариант «мю» – три раза», – передает РИА «Новости» слова Акимкина.
По его словам, штамм «дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире.
Вариант «лямбда», как сообщали СМИ, способен более активно сопротивляться действию вакцин, по сравнению с другими штаммами. Первый случай заражения им зафиксировали в июле в Японии.
По словам Акимкина, нет данных, что новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител.
«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет», – передает ТАСС слова ученого на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах России».
Напомним, в октябре Акимкин заявил, что в России не нашли штаммов коронавируса «лямбда» и «мю».
За подделку сертификатов о вакцинации в России завели 503 уголовных дела
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Правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, подразделениями МВД продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо указывающих на наличие в организме высокого количества антител, передает ТАСС.
«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов», – рассказала Волк.
Ранее в Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы.
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Эксперты оценили «штурм» ТЦ в Улан-Удэ пенсионерками без QR-кодов
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В Улан-Уде граждане ворвались в торговый центр без средств защиты и QR-кодов потому, что устали от пандемии коронавируса и всех связанных с ней ограничений и мер, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.
«Я бы не сказала, что это был штурм. По моему личному мнению, это локальный конфликт, который назрел потому, что люди, все-таки, уже не выдерживают. Это затяжная история: с коронавирусом, локдаунами, ограничениями. И потом, как было замечено в комментариях под видеороликом, в основном участниками были пожилые люди. Здесь тоже можно понять, что не все пожилые люди умеют пользоваться современными гаджетами, чтобы получить QR-код, необходимый для прохода в общественные места, многие просто боятся ставить прививки, кто-то по показаниям не может ее поставить. Поэтому, мне кажется, что сказывается общая усталость людей», – говорит главный редактор бурятской газеты «Номер один» Оксана Сажинова.
Она подчеркивает, что в данной ситуации также можно понять действия охраны, которые в Сети также активно обсуждали. По ее мнению, сотрудники торгового центра просто выполняли свои обязательства.
«Вообще, в городе достаточно пристально следят за соблюдениями мер. Буквально вчера я со своим ребенком заходила в два магазина, на входе стоит охрана, спрашивают QR-коды, документ, удостоверяющий личность, все проходило абсолютно спокойно. В кафе также спокойно все проверяют. Но хочу отметить, что сейчас в магазинах заметно меньше людей. В поликлинику лично я не ходила, но говорят, что появились очереди на прививку», – рассказывает собеседник.
Каких-то конфликтов касательно соблюдения мер главред вокруг не замечала, однако в Сети люди пишут, что устали и недовольны ситуацией. Тем не менее, она делится, что есть мнение, которое также озвучил и глава республики Алексей Цыденов, что если выбирать между полным локдауном и пропуском по QR-кодам, то выбор очевидно падает на второе, что и применили местные власти.
«С товарами, которые можно приобрести на вынос, вообще проблем нет: зашел, купил, пошел дальше. Сложнее с вещами: на нас наступает зима, регион все-таки не южный, предстоят заморозки, и люди, конечно, кинулись приобретать детям теплую верхнюю одежду, обувь, но это не тот товар, который можно примерить на улице или попросить, чтобы тебе его продавец вынес. Поэтому здесь, конечно, столкнулись интересы родителей без QR-кодов, которым нужно одеть тепло ребенка, но они не успели сделать это до 31 числа. То есть, помимо усталости есть еще и такие безвыходные ситуации», – считает Сажинова.
К соблюдению мер, как власти, так и граждане в целом относятся достаточно серьезно, убеждена собеседник. Их проверяют на входе в общественные места, при отсутствии маски или QR-кодов граждан просто не пускают. Более того, всем известно, что в регионе работают мобильные бригады, которые штрафуют за нахождение в общественных местах без основных средств защиты.
Юрист Дмитрий Королев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что проникновение на объект без QR-кода и защитной маски могут регламентироваться исключительно местными властями, в административном кодексе РФ (КоАП) наказания за подобные нарушения не предусмотрены.
«Единственное, что в этой ситуации могут сделать, это подать заявление на ворвавшихся граждан о том, что они без масок. Это может сделать сотрудник полиции, любое уполномоченное лицо, сотрудники на транспорте и так далее. Составляется протокол об отсутствии маски и суд выносит штраф. Поскольку законодательно предусмотрена видеосъемка, она может послужить доказательством, как и показания свидетелей», – объясняет эксперт.
Соответственно, если подобный инцидент произойдет в любом другом регионе, в том числе и в Москве, то как минимум участникам инцидента грозит штраф об административном правонарушении – нахождение в общественном месте без средств защиты.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.
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Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС
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В России вакцинация добровольная, а потому отказывать человеку в медпомощи по полису ОМС, если у него нет привики, нет оснований, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
«Мы не можем говорить об отказе в медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) в случае, если пациент, который заболел коронавирусом, был не привит. Первое – у нас есть гарантии государства по лечению своих граждан, поэтому сейчас лечение осуществляется именно по ОМС. Второе – это было бы внесением некой дискриминации», – говорит Кузнецов.
Определенная логика в подобном отказе есть, продолжает эксперт, ведь вакцинация пациентов до заболевания коронавирусом действительно могла бы значительно облегчить работу медицинским работникам. Однако никакого принуждения на законодательном уровне не существует, поэтому и отказывать в помощи по полису ОМС нельзя.
«Насколько я знаю, такой механизм всерьез на данном этапе не обсуждается. У нас нет обязательной вакцинации, президент об этом говорит, поэтому нельзя кого-то заставить сделать то, что не является обязательным. Соответственно, несправедливо и ограничивать в правах при получении медицинской помощи. Противников такого введения будет точно немало», – заключил собеседник.
По данным на 2 ноября, в России выявили более 39 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве – 5736 человек.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.
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Евросоюз призвал Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
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Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили в диппредставительстве ЕС в Москве.
В дипмиссии заявили, что ЕС «продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры», и «если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», передает РБК.
Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца.
По информации компании, фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. За эту сумму злоумышленники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.
Мошенники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а подлинность документа якобы можно будет проверить через официальные приложения.
До этого Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.
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The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования», – сообщается на сайте РФПИ.
Так, исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.
Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова министра вырваны из контекста, на самом деле, этот препарат эффективен во всем.
Накануне стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.
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Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева
Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, заявил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.
Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.
Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.
«С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», – признал мэр.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.
За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.
Медведев назвал шесть уроков кризиса из-за COVID-19
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19».
Статья «Шесть уроков одной пандемии» опубликована в «Российской газете». По мнению Медведева, «первый урок пандемии – угрозы нужно принимать всерьез», действовать следует «на опережение, а не постфактум». Второй урок – «бороться с ней можно лишь общими усилиями международного сообщества», а «поодиночке обречены на поражение все». Третий урок заключается в том, что «взаимное доверие государств важнее коммерции, идеологии и конкуренции». Четвертый урок – «принуждение к вакцинации не слишком эффективно, просвещение необходимо».
Пятый урок, по мнению Медведева, учит, что «нет худа без добра». Он подчеркивает, что «мы научились быстро реагировать на самые тяжелые и непредсказуемые вызовы», коронавирус «серьезно ускорил четвертую промышленную революцию». Наконец, последний урок, о котором говорит Медведев – «коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго». При этом он полагает, что «есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль».
Зампредседателя Совбеза полагает, что законодательство в сфере борьбы с пандемией в России пока остается весьма либеральным. Медведев считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации. Для побуждения людей к вакцинации от коронавируса нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин, ввести всеобщие COVID паспорта, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что не стоит считать ограничением свободы и цензурой ответственность за распространение недостоверной, провокационной информации: речь идет о заведомо ложных сведениях, которые в условиях кризиса могут вызвать опасный резонанс.
Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, Россию ждут еще более тяжелые времена, считает Медведев.
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Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина, заявил Медведев. Он подчеркнул, что обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству «опустить железный занавес» полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща.
Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента России Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи. Мурашко заявил о снижении роста заболеваемости COVID -19 в регионах, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов.