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29 ноября, понедельник | Последнее обновление — 21:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД потребовал от НАТО «фундаментальных сдвигов» для восстановления диалога
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Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции.
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Кулеба озвучил «красные линии» для посредничества Турции между Россией и Украиной
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о «красных линиях» для посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между Украиной и Россией, об этом политик сказал в ходе брифинга для иностранных СМИ.
Он заявил о преданности Украины работе в нормандском формате, а также добавил о принятии предложений или инициатив «добрых услуг» от партнеров и друзей.
«И мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам прекратить эту войну, вернуть украинские территории, которые сейчас под российским контролем. Мы готовы сотрудничать с такими партнерами и координировать усилия», – цитирует Кулебу агентство УНИАН.
По словам главы ведомства, между главами Украины и Турции есть высокий уровень доверия, а между самими странами налажены отличные отношения.
«Красной линией» Кулеба назвал следующее: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.
«Все остальное приветствуется, мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на прекращение конфликта», – подчеркнул политик.
Ранее сообщалось, что президент Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле не стали комментировать это заявление.
Названы основные причины катастрофического вымирания населения Украины
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«В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, экономист Иван Лизан. Ранее ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения.
«В ООН немного перепутали причины вымирания украинского населения со следствием. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянное увеличение масштабов миграции – это не причины, а следствия. Главная же причина заключается в неэффективной экономической модели», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан.
«Во времена СССР Украина достигла своего экономического и военно-политического могущества благодаря собственному производству товаров – от калош до самых больших в мире самолетов. В 1991 году украинские элиты сознательно решили стать частью капиталистического мира, но там украинская промышленность оказалась никому не нужной», – пояснил он.
«Инвестиции, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) превышали не только возможности украинской экономики, но и советской, – объяснил эксперт. – Далее во времена экс-президента Леонида Кучмы украинские элиты, руководствуясь логикой «лучше быть первым парнем в деревне, чем вторым – в городе», приняли решение строить из Украины олигархическую республику».
«Именно тогда в стране сформировались первые олигархические кланы – днепропетровский и донецкий. Их противостояние до сих пор определяет украинскую политику. С этого момента на Украине сильно падает рождаемость и увеличивается смертность», – полагает Лизан.
«А далее украинская олигархия совершила принципиальный выбор – она выбрала миллиарды офшоров вместо миллионов людей, живущих в стране. Этот выбор и предопределил все происходящее, – пояснил политолог. – Более того, после двух «цветных революций» украинская экономика также сильно деградировала. А политические элиты под давлением Запада свернули индустриальное производство и вместо этого сделали ставку на сельское хозяйство».
«Но проблема в том, что в индустриальных державах голода не бывает, потому что там всегда есть возможность произвести дорогую машину и продать ее, а в аграрной стране единственный источник заработка – вывоз зерна за рубеж, поэтому голод – явление нередкое», – указал он.
«При такой модели экономики к 2050 году на Украине останется не 35 млн человек, а всего 30 миллионов или меньше. В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются просто лишними, поэтому они и разбегаются», – отметил Лизан.
«Так что прогноз ООН выглядит даже более оптимистично, чем это может быть на самом деле. Тем более мы пока не знаем масштаба катастрофы, потому что последняя перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. Я сомневаюсь, что в ближайшем будущем кто-то из политиков ее проведет. Если по ее итогам окажется, что в стране проживает на самом деле 35 млн человек вместо 41 миллиона, это будет катастрофой. Даже самым ярым националистам будет нечем крыть», – уверен эксперт.
По мнению Лизана, официальный Киев не будет предпринимать никаких шагов для изменения ситуации. «Во-первых, нынешним политикам это не нужно, потому что они выстроили для себя комфортную инфраструктуру, не зависящую от жизни простых людей. Во-вторых, они не понимают, зачем это нужно, потому что поражены социальным расизмом», – указал собеседник.
«В-третьих, для позитивных изменений нет денег. И главное – у них нет политической воли. Самый простой способ что-либо изменить – это объявить войну России, после чего сдаться через 15 минут и позволить себя оккупировать. Другого выхода для жителей Украины я не вижу», – резюмировал Лизан.
В воскресенье стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Авторы документа считают, что к 2050 году население Украины может снизиться до 35 млн человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. По мнению экспертов, официальный Киев может остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.
В этот же день на Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины и предупредил о возможности исхода миллионов беженцев.
Напомним, на 1 июня 2020 года численность населения Украины оценивалась в 41 млн 785 тыс. 800 человек. В том же месяце международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек.
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На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию
Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет украинцам необходимо будет не 28 лет страхового стажа, а 29 лет. Соответствующее правило заработает с 1 января 2022 года.
Таким образом, чтобы выйти на пенсию гражданам Украины придется проработать на год больше, сообщил местный портал «Зеркало недели».
Требования к трудовому стажу ежегодно увеличиваются согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтому со временем необходимый срок минимального стажа поднимут до 35 лет.
Те украинцы, у которых будет 15 и менее лет стажа не будут претендовать на пенсию от государства, а смогут рассчитывать лишь на пособия, если их доходы не будут покрывать прожиточный минимум.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
Украине предсказали переход части территорий к России
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Если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, заявил журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.
Он считает, что Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию, и Москва не отступит от них. При этом процесс дробления Украины может начаться, если «Минск-2» отложат на неопределенное время, передает РИА «Новости».
«Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», – пояснил Скачко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Китайский инвестор потребовал от Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»
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Компания Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов, говорится в заявлении компании.
«Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы в соответствии с установленными процедурами представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в арбитражный суд по делу «Мотор Сич», – передает РИА «Новости» заявление компании.
Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
«В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе.
Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
«Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жесткого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия», – заявили в китайской компании.
Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отказывается от продажи предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам.
Напомним, Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР требовал от Киева соблюдать права китайских инвесторов, которым был причинен ущерб размером 3,5 млрд долларов.
Пушков сыронизировал по поводу «обманутой Украины»
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Украинцы обманули сами себя, выбрав президентом Владимира Зеленского, именно такого лидера заслуживает страна, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который выразил сожаление о происходящем в стране и завершил свою речь нецензурной фразой о том, что Украину «обманули» с президентом.
«В очередной раз нас просто ... (нецензурный аналог слова «обманули» – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Гордон.
«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. <...> Украинцы сами себя обманули! Украина имеет того президента, которого заслуживает», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине нет ни зрелой элиты, ни ответственных политиков, способных развивать страну, «тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни «Батька наш Бандера».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте. Утверждения Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте собрались обсудить на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге 30 ноября.
Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Погребинский оценил шансы Китая отсудить у Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»
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Сомневаюсь, что Украина выиграет суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя иск, который китайские инвесторы предприятия «Мотор Сич» подали против Украины в Арбитражный суд в Гааге.
«Будучи знаком с тем, насколько тщательно китайцы составляют договоры, они наверняка предусмотрели в инвестиционном соглашении подобную ситуацию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению политолога, суд продлится долго – в ближайшие год-два он не завершится.
«Мы прекрасно знаем, что сделка о продаже компании сорвалась из-за давления американцев. В связи с этим я не думаю, что у Украины много шансов выиграть суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму, если она проиграет тяжбу», – считает он.
«Жаль, что в Киеве не делают выводов из похожих ситуаций. Украина, ставшая фактически инструментом реализации планов США, продается задаром. В реальности она не получает ничего, кроме кредитов, которые нужно выплачивать, и пустых обещаний», – посетовал Погребинский.
«Устоявшаяся философия украинской власти основана на принципе удаления от Москвы и максимального сближения с Западом, без оглядки на возникающие издержки, – пояснил политолог. – То, что мы теряем рынки и оказались в условиях энергетического кризиса, никого не волнует. Реальной помощи от США нет».
В понедельник стало известно, что Beijing Skyrizon – китайский инвестор предприятия «Мотор Сич» – через Арбитражный суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов, приводит РИА «Новости» заявление компании.
В сообщении китайской стороны отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
«В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе.
Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января на Украине ввели санкции против китайских инвесторов, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР потребовал от Киева соблюдать права инвесторов, которым был причинен ущерб в 3,5 млрд долларов.
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Байдена предостерегли от «третьей мировой» из-за Киева
Вашингтону следует отказаться от конфронтации с Россией на украинской территории, поскольку Украина не входит в сферу интересов США, пишет обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.
«Собирается ли (президент США Джо – прим. ВЗГЛЯД) Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией», – цитирует автора РИА «Новости».
По словам Глэзера, США, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет крайне опасную игру, которая может стать причиной конфликта с ядерной державой. Вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы Североатлантического альянса к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий, поэтому Россия сделает для этого все возможное, полагает автор.
«Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки», – говорится в статье.
По мнению обозревателя, Россия доказала готовность нести существенные издержки, чтобы предотвратить ориентацию соседнего государства на Запад, и годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы, пишет Глэзер.
При этом США, наоборот, не заинтересованы в Киеве, поэтому не должны нести риски и создавать предпосылки для ядерного конфликта, подытожил публицист.
Ранее журналист Владимир Скачко заявил, что если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России.
В Германии отреагировали на требование Украины вернуть ноты Баха
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«То Киев прославляет пособников нацистской Германии, то требует у Берлина репарации. Пусть наконец определятся, за кого они», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал репараций за утраченные во время Второй мировой войны украинские культурные ценности.
«Требования господина Мельника обычно носят популистский характер. Наверняка он сам понимает, что говорит глупость. Но привлекать внимание к собственной персоне – его конек. Серьезно относиться к таким высказываниям не стоит, это очередной пиар-ход», – уверен депутат бундестага прошлого созыва от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «Даже сами по себе требования Мельника выглядят нелогично. То Украина возвеличивает и прославляет тех, кто сотрудничал с нацистской Германией, то просит репарации от ФРГ. Пусть уж они как-то определятся. Они за «красных» или за «белых», – недоумевает он.
Гердт также добавил, что лучше ящик Пандоры со взаимными претензиями постепенно закрыть, а то их можно будет предъявлять до бесконечности. «В итоге придется тем же полякам платить репарации России за разрушенную Москву и так далее, – сыроинизировал он. – Украинской власти следовало бы наконец заняться налаживанием дипломатических отношений со своими соседями – вместо того, чтобы их разрушать».
«Такое ощущение, что у Киева вся генеральная линия основана на идее, что им все вокруг должны: Россия, ЕС, Германия, США. И это при том, что та же Германия и так уже перечисляет туда большие суммы на проведение реформ. В ФРГ все еще надеются, что на Украине действительно произойдут реформы. Не знаю, насколько хватит терпения», – отметил собеседник.
«Кроме того, не понимаю, зачем им вдруг понадобились обратно ноты Баха. Вероятно, великий композитор просто пришелся кстати для исполнения извечной роли Украины – арии обиженного и просящего государства», – предположил Гердт.
В понедельник посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. Он потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, а заодно вернуть и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину в годы правления президента Леонида Кучмы.
Посол сказал, что за время оккупации культурная сфера Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна расстроена отказом Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.
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Украинский журналист выстрелил из запрещенного оружия в сторону Донбасса
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Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором производит выстрел из 152 мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев.
«За каждое зерно 33-го года, за каждую жертву советских репрессий по российским оккупантам – огонь! Выстрел!» – кричит Бутусов и стреляет.
Оружие такого типа запрещено Минскими соглашениями. Кроме того, журналист не является действующим военнослужащим ВСУ, отмечает автор Telegram-канала «Сварщики».
«Ну, и немножко, про нагнетание ситуации у границ. Не знаем, откуда американские и украинские спецслужбы черпают информацию о том, что российская армия концентрируется по периметру украинских границ, но вот украинские «журналисты», например, уже совсем не стесняются выкладывать видео обстрелов тяжелой артиллерии, которая, согласно соглашению Минск-2 должна быть отведена от линии соприкосновения сил», – пишет в свою очередь автор Telegram-канала «Медиатехнолог».
Репортер ВГТРК Александр Сладков подчеркивает, что военные действия – это серьезная вещь, с которой нельзя играть и превращать ее в «сафари».
«Украинский журналист делает это специально, для картинки? Чтоб выглядеть круто? Или он «дергает шнур», потому, что просто интересно, каково это – убивать на расстоянии?» – задается вопросом Сладков в своем Telegram.
Он подчеркнул, что орудие наводил не Бутусов, не он давал координаты. «Ты не артиллерист, чтоб отвечать за точность попадания», – добавил Сладков.
Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц привел в Telegram отрывок заявления украинского коллеги, в котором тот заявляет, что видео якобы было опубликовано давно.
«Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами», – цитирует Коц заявление Бутусова.
«Бутусов мало того, что м..., еще и трус. (…) А Голодомор что – праздник, чтобы с ним поздравлять?» – заключил Коц.
Между тем госбюро расследований (ГБР) Украины заинтересовалось опубликованным видео и пообещало провести проверку.
«Обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ГБР добавили, что, по предварительным данным, событие произошло за пределами зоны ООС.
«Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению», – сообщили в ГБР.
Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
На Украине заявили о «трусливой» российской армии
Российская армия обратится в бегство в случае боестолкновения с ВСУ, заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский.
«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» – это говорильня», – заявил он в эфире YouTube-канала «Апостроф».
По его словам, Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».
Ранее СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России. В интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Нарышкин: Украина для США - расходный материал
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«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».
«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.
Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».
«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.
Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.
В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
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Столтенберг напомнил о нераспространении на Украину базового принципа НАТО
Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются», – цитирует Столтенберга «Страна.ua».
Он напомнил, что принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Вместе с тем НАТО «всецело поддерживает Украину», заключил глава организации.
Ранее в НАТО заявили, что утверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте могут стать одной из тем обсуждения на полях встречи министров иностранных дел стран Альянса.
Посол Украины потребовал репараций от Германии
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы.
По его словам, Киев имеет полное право ожидать от правительства Германии компенсации за свои огромные потери. Дипломат также отметил, что Берлин должен поддержать Киев на пути к членству в Европейском союзе (ЕС), передает РИА «Новости».
При этом посол пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. По вопросу передачи архивов Баха Берлин также не отвечает на предложения о возможности основания ежегодного двустороннего музыкального фестиваля или о многомиллионной программе финансирования классической музыки на Украине, подчеркнул Мельник.
Помимо этого, украинский посол рассказал, что за время оккупации в годы Второй мировой войны Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина расстроена отказом входящих в правящие партий Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.
Напомним, сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Антонов предостерег желающих проверить оборону России на прочность
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Звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Идет освоение натовскими государствами Черного моря, украинской территории. Есть, и здесь высказываются, предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которые попытаются проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала. Я хотел бы сказать и выделить однозначно: это очень опасное заблуждение», – приводит слова дипломата ТАСС.
Антонов также отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, «все больше расширяется». « [Зенитные ракетные комплексы] «Стингер» (Stinger), [противотанковые системы] «Джавелин» (Javelin), даже наши [вертолеты] Ми-17 туда попали. Все время говорят, что это оборонительные вооружения. Но ведь мы же знаем, что значит «оборонительные вооружения», что собой представляют американские комплексы Мк-41, которые, с одной стороны, конечно, оборонительные, это противоракетные комплексы, но уже доказано, и сегодня американцы не скрывают, что они могут быть использованы, чтобы запустить ракеты средней и меньшей дальности», – подчеркнул дипломат.
Напомним, во вторник главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». После этого Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
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В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Украинцев разозлил призыв Германии к США по «Северному потоку – 2»
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Читатели «РБК-Украина» остро отреагировали на публикацию, касающуюся заявления о том, что правительство ФРГ попросило Конгресс Соединенных Штатов не вводить санкции по отношению к трубопроводу «Северный поток – 2».
Материал спровоцировал активную реакцию комментаторов под соответствующим сообщением агентства в Facebook.
«Продались немцы с потрохами, и еще шантажируют Америку», – заявила пользователь Валентина Бабак.
«Вот марионетки!» – возмутилась Нина Яковлева.
«Ядерное оружие уже выманили, где безопасность? Заявления они присылают обеспокоенные... Вам верить нельзя, точка», – написал Виктор Заворотько.
«Нужно готовиться защищать самих себя! От них помощи не ждать!» – призвал Сергей Михайлов.
«Германия будет очень озабочена. На этом и все ее действия», – посетовала Галина Будник.
«Вот у кого хата с краю», – выразил мнение Виталий Ильницкий.
«Своя шкура ближе к телу», – добавил Сергей Степанец.
Ранее правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам.
В США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
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