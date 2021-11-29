Юрист: Родители ничего не должны подписывать при отказе вакцинировать ребенка от COVID

В случае обнаружения побочных эффектов у подростков от прививки против коронавируса, страховка обеспечит полный спектр медицинской помощи и компенсирует расходы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко.

В Сети родители активно обсуждают вопросы вакцинации подростков против коронавирусной инфекции. Родители обеспокоены, что при введении препарата у их детей могут возникнуть побочные эффекты и они хотели бы иметь гарантию от государства, что все расходы расходы в этой ситуации по лечению ребенка будут компенсированы.

«При наборе пациентов для клинических испытаний в обязательном порядке в соответствии с законом оформляется страхование, которое в случае каких-либо побочных эффектах все покрывает. Причем оно распространяется на полный спектр побочных эффектов: от легких до тяжелых», – говорит Карпенко.

Специалист отмечает, что когда вакцина для подростков уже будет выведена в оборот, то в случае появления у привитого каких-либо побочных эффектов, он получит полный спектр медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Более того, производитель препарата обязан будет заранее указать все возможные побочные эффекты, а значит предупредить вакцинируемого о возможности их появления.

«Однако, поскольку в нашей стране нет обязательной вакцинации ни для взрослых, ни для подростков, ни для детей, то в случае отказа от прививки никаких санкций применяться не будет. Родители при этом не должны подписывать какие-то бумаги в случае отказа, это их право: хочешь – делай ребенку прививку, не хочешь – не делай. Единственное, непривитые не смогут получить QR-код по факту вакцинации, но ни в какие службы опеки или еще куда-то факт отказа от вакцинации сообщаться не будет. Такого у нас нет», – рассказывает юрист.

Собеседник подчеркнул, что в текущем законодательстве не предусмотрена какая-либо ответственность для граждан, которые не прививаются и потенциально могут заразить коронавирусом других, поэтому за отказ от вакцинации себя или своего ребенка человеку ничем не грозит. Тем не менее, статистика, связанная с вакцинацией, которая набрана за сто лет, говорит о том, что польза от вакцинации превышает возможный вред, отмечает эксперт.

Вакцину для подростков от 12 до 17 лет зарегистрировали 24 ноября. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первые партии препарата уже готовы и проходят контроль качества, передают РИА «Новости».