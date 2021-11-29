Песков пошутил о планах «переименовать» QR-коды

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29 ноября, понедельник | Последнее обновление — 14:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле рассказали о мерах в связи со штаммом «омикрон»
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Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет.
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Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости.
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Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков пошутил о планах «переименовать» QR-коды
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Власти не планируют отказываться от использования термина «QR-код» в документах о вакцинации или перенесенном коронавирусе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что QR-код используется, во многих сферах и в шутку предложил «переименовать компьютер».
«Его можно как угодно называть, но суть не меняется, это технология действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе, и на фоне пандемии, в условиях которой мы живем. QR-код используется при банковских переводах, используется для рекламы, для информации и так далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор – может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее два источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к правительству, рассказали РБК, что российские власти обсуждают название документа, по которому привитые или переболевшие COVID граждане смогут посещать общественные места и мероприятия, при этом упоминание термина «QR-код» планируется свести к минимуму.
Власти стремятся отказаться от термина «QR-код», поскольку многие люди относятся к нему негативно, заявил один из собеседников издания, ссылаясь на закрытые социсследования.
Пульмонолог объяснил неотвратимость смерти Градского
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Народному артисту Александру Градскому приходилось пользоваться кислородным концентратором после перенесенного коронавируса, смерть была неотвратимой, считает врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«Кислородный концентратор – это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, – объяснил доктор Пурясев. – Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов», – рассказал он «Комсомольской правде».
Врач подчеркнул, что «последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных».
«В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов – почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее он продолжал работать, несмотря на риск инсульта», – рассказал Пурясев.
Пульмонолог также считает, что «серьезное поражение легких было налицо: он задыхался, даже не мог говорить».
«Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия – так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах... Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов», – заключил Пурясев.
Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Прощание с народным артистом Александром Градским планируется провести 1 декабря в театре «Градский холл».
Новый очаг COVID-19 обнаружили в Китае на границе с Россией
В воскресенье в Китае был выявлен 21 новый случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, из них 20 – в городском округе Хулунбуире северного автономного района КНР Внутренняя Монголия, а один – в юго-западной провинции Юньнань, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
На территории Хулунбуира находится пограничный переход между Китаем и Россией Маньжурия – Забайкальск, играющий важную роль в региональном сотрудничестве двух стран и российско-китайском торговом обмене, передает «Интерфакс».
В минувшие выходные власти Хулунбуира ввели жесткие меры ограничений: жителям запрещено покидать город, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты рынки и развлекательные заведения, рестораны, ограничено проведение массовых мероприятий.
Напомним, в начале ноября власти Китая приняли ряд мер по усилению профилактики в приграничных районах на фоне вспышек коронавируса в стране, в их числе – усиление патрулирования.
Стало известно о подготовке новых ограничений из-за штамма «омикрон»
Россия рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», заявил замглавы МИД Евгений Иванов.
«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», – передает РИА «Новости» ответ Иванова на вопрос о возможных ограничениях
Ранее ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Вирусолог допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с ВИЧ
Возникший в ЮАР новый штамм коронавируса «омикрон» мог сформироваться у человека, страдающего ВИЧ, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
«У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой», – заявил Ura.ru вирусолог.
Чумаков объяснил, что развитию нового штамма мог способствовать ослабленный иммунитет ВИЧ-инфицированного. По словам специалиста, ослабленный организм выступает буквально в качестве «резервуара» для мутации коронавируса. После завершения мутации человек начинает заражать окружающих уже измененным вариантом вируса.
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Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
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Онищенко назвал виновников паники вокруг нового штамма COVID-19
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«Истерия вокруг нового штамма коронавируса появилась благодаря СМИ и некомпетентности некоторых «экспертов». На самом деле ничего экстраординарного или сверхопасного пока нет», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Ранее в России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон».
«Панику вокруг появления нового штамма коронавируса сеют прежде всего СМИ. Они обеспокоены не здоровьем людей, а стремлением завоевать популярность – и не важно, каким путем», – отметил экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
«На самом деле сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экспертов, которые оценят все имеющиеся данные как с точки зрения мутаций, так и с точки зрения контагиозности вируса (заразности). Пока сверхопасных тенденций они не отмечают, – указал собеседник. – Да, есть особенности и определенные изменения в клинической картине заболевших новым штаммом вируса, но причин для паники нет».
«Что касается решения некоторых стран закрыть границы, то это дело стран. Во всяком случае ничего экстраординарного или того, о чем накануне заявил очередной «специалист» в этой области – что новый штамм чуть ли не опаснее эболы – не наблюдается», – уверен Онищенко.
«Давайте не будем паниковать. Тем более, что наши граждане летают в Южную Африку не так часто, как в Турцию. Я думаю, что в ближайшие недели ситуация прояснится, и будут приниматься те меры, которые действительно нужны», – резюмировал он.
Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его ввозят туристы, приехавшие из Египта. Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.
Однако позже в Роспотребнадзоре опровергли эту информацию, заявив, что на сегодня «омикрон» в России не обнаружен. В свою очередь в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что противоэпидемическая эффективность «Эпиваккороны» и «Эпиваккорона-Н» против штамма «омикрон» сравнима с эффективностью от «дельты».
Между тем в ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон». Они выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом повышение температура или боль в горле отмечаются редко.
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления многих западных политиков и СМИ создают истерию вокруг нового штамма коронавируса, поэтому зима в Европе может пройти под его знаком. Между тем профессор МГИМО Елена Пономарева в Telegram написала, что новый штамм чиновники восприняли как сигнал к новым ограничениям.
Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
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В Кремле заявили о позитивных контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об «очень позитивных» контактах с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.
«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», – передает его слова ТАСС.
Песков также пояснил, что значит «домашнее задание»: «Это (возможное признание сертификатов о вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) технологический процесс, и там много технологических разных задач».
«Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание [сертификатов]», – заключил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
Центр Гамалеи перечислил меры профилактики «омикрона»
Поднимать панику из-за штамма коронавируса «омикрон» не стоит, меры профилактики сохраняются, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин.
«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику, все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок», – передает РИА «Новости» заявление Гущина в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что сейчас можно рекомендовать всем, кто не вакцинировался, сделать это и пройти ревакцинацию тем, у кого прошло 6 месяцев с момента прививки. По словам Гущина, люди, имеющие иммунитет к COVID-19, существенно лучше нейтрализуют варианты вируса, в том числе те, которые на сегодня вызывают опасение.
По словам Гущина, существующие вакцины против новой коронавирусной инфекции защитят от тяжелого течения ковида, вызванного заражением омикрон-штаммом.
«Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжелого течения, как это было по опыту со всеми предыдущими вариантами вируса, это самое главное», – передает ТАСС слова Гущина.
Ранее ВОЗ сочла высоким степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Противники вакцинации атаковали Макаревича за пост в Facebook
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Противники вакцинации против коронавируса раскритиковали лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который высказался в пользу вакцины.
На своей странице в Facebook Макаревич отметил, что уже много десятков лет человечество «дышит черт знает чем», «поглощает килограммы антибиотиков с мясом» и «добровольно в произвольном порядке по случаю любого насморка».
«Мы глотаем тяжелые металлы с океанской рыбой и массу паразитов – с пресноводной. Мы съедаем жуткое количество всевозможной химии с овощами, взращенными на гидропонике. Это все ничего. А вот с вакциной – нашла коса на камень. Вот что это???» – написал он.
В комментариях противники вакцинации раскритиковали позицию Макаревича.
«Всю эту химию с едой человек поглощает сам, без принуждения. И никто ему не ставит ультиматумов. С прививкой-принуждение и ультиматум», – отметила пользователь Светлана Орехова.
«Вы предлагаете не есть, не пить и не дышать? Посвятить свою жизнь борьбе за экологию? Что по Вашему должен сделать человек, чтобы избежать всего этого? Умереть с голоду или переехать на остров и заняться натуральным хозяйством?», – добавила Наталья Береза.
«Чипы двух противоборствующих сторон внедрены и уже борятся за нас. Осталось взять попкорн, расслабиться и получать удовольствие. Мы все заочно на передовой», – заявил Vitaly Fish.
«Все, что мы едим, пьем и чем дышим выводится из организма например через голодание. «Вакцина» с недоказанной эфыективностью и подрзрительно быстро сваренная, за даром насильно навязываемая, проникает через оболочку клетки в ядро», – отметила Ксения Ефимова.
Ранее звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
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В Израиле спецслужбы будут отслеживать геолокацию носителей омикрон-штамма
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
«Правительство одобрило сегодня отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Премьер-министр подписал соответствующие чрезвычайное распоряжение. Настоящее решение будет действовать до полуночи (01.00 мск) 2 декабря», – цитирует заявление канцеляриn премьера ТАСС.
Отмечается, что «определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения. Такие меры будут применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идет».
В ведомстве премьера также сообщили, что «служба общей безопасности не будет заниматься контролем за соблюдением самоизоляции».
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В России новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.
ШАБАК относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. Подчинена непосредственно премьер-министру Израиля
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Главы минздравов стран G7 созвали встречу по поводу штамма «омикрон»
Министры здравоохранения стран G7 проведут в понедельник экстренную встречу вокруг ситуации со штаммом «омикрон» COVID-19, сообщил глава минздрава Великобритании Саджид Джавид в интервью радиостанции Times Radio.
«Мы являемся председателями G7, и я созвал внеочередную встречу министров здравоохранения «Большой семерки», она пройдет завтра», – цитирует его РИА «Новости».
Также информация о предстоящей встрече подтверждена в релизе правительства Британии. Там указывается, что встреча пройдет для «обсуждения событий, связанных со штаммом «омикрон».
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В России новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «омикрон» в стране
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Сегодня новый штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», – цитирует ТАСС Хафизова.
В свою очередь в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что противоэпидемическая эффективность «Эпиваккороны» и «Эпиваккороны-Н» против штамма «омикрон» сравнима с эффективностью от «дельты».
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Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». Сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.
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Стало известно, почему новый штамм коронавируса назван «омикрон»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пропустила буквы греческого алфавита «ню» и «кси», выбирая название нового штамма COVID-19 «омикрон», во избежание «стигматизации».
ВОЗ присваивает разновидностям коронавируса названия по порядку алфавита, однако избегает использования географических названий, имен людей, животных и возможных ярлыков, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Post.
После «лямбда» должна идти «ню» (по-английски – nu) или «кси» (xi). Как утверждает британский журналист Пол Нуки, от первого варианта отказались, чтобы не путать название штамма со словом «новый» (new), а от «кси» – во избежание «стигматизации региона». Предположительно, это связано с письменным сходством с именем китайского лидера Си Цзиньпина.
«Что касается «ню», то люди могли бы ошибочно подумать, что это новый вариант коронавируса, а не название. «Кси» – это общеизвестная фамилия. Мы договорились о правилах наименования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков», – сказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день новый штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». Сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.
Власти захотели свести к минимуму упоминание термина «QR-код» в документах
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Российские власти обсуждают название документа, по которому привитые или переболевшие COVID граждане смогут посещать общественные места и мероприятия, при этом упоминание термина «QR-код» планируется свести к минимуму.
Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к правительству.
Отмечается, что QR-код – это просто инструмент передачи информации, как, например, флешка. Один из собеседников издания пояснил, что сам разрешающий документ должен называться как-то иначе.
Сейчас проводятся социологические исследования с целью определения наиболее подходящего названия, в числе вариантов – «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.
Один из источников уточнил, что название документа, скорее всего, будет закреплено официально. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Власти стремятся отказаться от термина «QR-код», поскольку многие люди относятся к нему негативно, говорит один из собеседников издания, ссылаясь на закрытые социсследования. Согласно их данным, отрицательно к этому термину относятся чуть более 50% россиян, в их числе как вакцинированные, так и нет.
Часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод, объяснил источник.
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Напомним, 12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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В ВОЗ заявили об отсутствии данных для точного определения опасности штамма «омикрон»
У ученых пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что новый штамм коронавируса «омикрон» опаснее «дельты», заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным – например, легче передается от человека к человеку – по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта». В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом «омикрон» или другими факторами», – передает заявление ВОЗ РИА «Новости».
В Организации добавили, что также пока нет информации о том, приводит ли штамм «омикрон» к более тяжелому течению болезни.
«Пока не ясно, вызывает ли заражение штаммом «омикрон» более тяжелое заболевание по сравнению с инфекциями, вызванными другими вариантами, включая (штамм) «дельта». По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом «омикрон», – сказано в заявлении ВОЗ.
Также нет данных об отличии симптомов при заражении новым штаммом от проявлений болезни, присущих другим вариантам коронавируса. «Для того, чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель», – добавили в ВОЗ.
Сейчас организация работает с группой технических экспертов, чтобы определить возможное влияние нового штамма на эффективность существующих вакцин и других санитарных мер.
«Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта «дельта». Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти», – подчеркнули в ВОЗ.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В России новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.
У прибывших в Нидерланды из ЮАР обнаружили омикрон-штамм
По меньшей мере у 13 человек, прибывших в Нидерланды из ЮАР, обнаружен Омикрон-штамм коронавируса, сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.
На данный момент взятые образцы еще тестируются, передает ТАСС.
В Нидерланды 26 ноября прибыли два рейса из Южно-Африканской Республики. Из-за распространения в этой стране нового штамма коронавируса власти приняли решение протестировать всех 624 пассажиров. У 61 из них был выявлен коронавирус.
В воскресенье в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день новый штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен. До этого стало известно, что британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон».
Посольство России в ЮАР из-за распространения омикрон-штамма рекомендует россиянам, находящимся в стране, прибывшим на отдых или совершающим кратковременные поездки, сохранять спокойствие и в случае необходимости покинуть территорию государства на юге Африки.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». Сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.
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