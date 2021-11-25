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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 22:05 | vz.ru
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В Одессе появилась скульптура коронавируса с золотым влагалищем
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В одесском Городском саду в рамках международной инициативы ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия» установили необычную скульптуру. Арт-объект представляет собой коронавирус, к которому прикреплено золотое влагалище.
Работа получила название «Пандемия домашнего насилия». Автором произведения стала одесская художница Ева Ятт, пишет Cтрана.UA.
По словам автора, скульптура стала символом планеты, пандемии коронавируса и женского начала. Цель работы – обратить внимание на насилие в семье, что стало особенно актуально в период локдауна, когда весь мир был вынужден самоизолироваться.
«Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему», – рассказала художница.
На беседке рядом с арт-объектом весят растяжки с надписями о свободе от насилия и с названием объекта.
Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ
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По накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) Украина вышла на третье место, заявил сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
Бойко указал, что «зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом», передает Sputnik «Ближнее зарубежье».
Он подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.
По его словам, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн долларов.
В сентябре виртуальная миссия МВФ начала работу на Украине для продолжения обсуждений по вопросам первого пересмотра программы stand-by.
Замглавы национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что страна рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by. До этого Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
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Россию можно вынудить продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, в случае если Запад «не позволит» Москве запустить трубопровод «Северный поток – 2», заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
По его мнению, только давление на газопровод может заставить РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине, передает РИА «Новости».
«Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по «Северному потоку – 2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», – считает Гончар.
При этом он утверждает, что продление соглашения о транзите газа через Украину «не входит в планы России». По его мнению, цель Кремля – обнулить Украину по транзиту газа раньше, чем закончится срок действия договора.
Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока – 2» – «заслуга Украины».
Захарова заявила о наступлении ВСУ в Донбассе
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Обстановка в зоне конфликта в Донбассе нагнетается, вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в ряде районов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу, в частности в Донбассе. «Горячие» головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Отчеты Специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», – подчеркнула она.
Напомним, в четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
В ДНР рассказали подробности об атаке украинских дронов на Ясиноватую
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«У ДНР нет эффективных способов обезопасить себя от атак украинских малых дронов, а повлиять на Украину в политическом поле Донбасс считает невозможным», – сказал военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский. Ранее украинские военные сбросили гранаты с беспилотников в центре Ясиноватой. Информацию об этом газете ВЗГЛЯД подтвердили в администрации города.
«Ясиноватую атаковали три квадрокоптера, каждый из которых сбросил на город по одному адаптированному под эти цели гранатометному выстрелу. Это нештатные боеприпасы», – сообщил командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский.
«К сожалению, у нас мало эффективных способов обезопасить население от подобных атак дронов украинской армии – ими применяется малая беспилотная авиация, невидимая для радарных установок. Их приближение можно определить или по звуку, или по сигналу управления. Наши специалисты радиоэлектронной разведки распознают сигнал и пытаются перехватить управление этими дронами. Но такое получается далеко не всегда, поэтому ВСУ чувствуют себя безнаказанно», – посетовал военный.
По его словам, единственное слабое место квадрокоптеров – это то, что они могут находиться в воздухе без нагрузки не более 40 минут, а с весом – гораздо меньше, поэтому они не могут улететь далеко от линии фронта.
«Мы не можем эвакуировать все населенные пункты, находящиеся недалеко от линии фронта, поэтому тут остается только пассивными предупредительными мерами стараться обезопасить гражданское население. Что касается безопасности личного состава, то мы требуем от них в ночное время находиться в укрытиях», – сказал собеседник.
«Какими способами повлиять на Украину, чтобы она не проводила подобные атаки, непонятно», – добавил военный. «Политическими методами точно не получится – даже российские власти пока не могут это сделать, а у нас тем более нет таких возможностей», – добавил Ходаковский.
В четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
«Мы передали все данные дипломатической службе ДНР, они уже будут принимать решение о том, чтобы донести информацию о произошедшем до международного сообщества», – сказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Официальных сообщений от ВСУ по этому поводу не было, да их обычно и не бывает. В течение семи лет нас атакуют регулярно, это образ нашей жизни. Но от ВСУ, как правило, никогда никаких комментариев не поступает», – добавил собеседник.
В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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В России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину
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Россия не поставляет электроэнергию на Украину и не планирует поставки, сообщила член правления – врио руководителя блока трейдинга компании «Интер РАО» Александра Панина.
«В течение большей части этого года работало ограничение со стороны национального регулятора Украины на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами энергетического сообщества. Это конкретно касалось России и Белоруссии. В ноябре этого года это ограничение не работает. Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину... Пока планов поставлять на Украину у «Интер РАО» нет», – цитирует РИА «Новости» Панину.
По ее словам, экспорт электроэнергии из России в следующем году будет выше многолетних значений.
Ранее экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Гузеева открестилась от слов о прививке Гаркалина
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не знает, прививался ли от коронавируса народный артист России Валерий Гаркалин. Ранее она писала в соцсетях, что у артиста якобы не было ни одной прививки.
Гузеева написала в Instagram, что «в полемике с беснующимися ковид-диссидентами» она «в пику» ответила, что Гаркалин не прививался, «не зная, привит он или нет на самом деле», но «только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия».
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«Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», – подчеркнула актриса.
Гузеева добавила, что они лежали в соседних палатах, но «физически не имели возможности контактировать друг с другом, даже приветы передавали только через медсестру».
«Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации», – заключила Гузеева.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее Гузеева написала в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина, что у того якобы не было ни одной прививки. При этом телеведущая отказалась уточнить в комментарии газете ВЗГЛЯД информацию об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Между тем дочь Гаркалина Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
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Напомним, Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. По данным источников СМИ, он скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвал COVID-19.
Врач-пульмонолог объяснил, что Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела. Однако антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру не помогла вакцина от этого заболевания.
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ДНР заявила о бомбежке центра Ясиноватой беспилотником ВСУ
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Украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», – цитирует Донецкое агентство новостей Шевченко.
По его словам, в результате был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. Также он отметил, что накануне вечером украинские войска обстреляли школу в поселке Красный Партизан возле Ясиноватой.
«В результате обстрела поселка Красный Партизан зафиксировано попадание в школу. По счастливой случайности никто не пострадал», – отметил Шевченко.
Ранее подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР).
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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Порошенко потребовал от Зеленского «адских санкций» против России
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому нужно инициировать против России «адские санкции».
«Президент Украины должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран «семерки» – Китая, Турции, государств «Люблинского треугольника» (Польша, Литва, Украина – прим. ВЗГЛЯД). Тема – формирование пакета так называемых адских санкций, которые будут безотлагательно введены против России в случае нового вторжения на территорию Украины», – заявил Порошенко в своем Facebook.
Он добавил, что российское руководство «должно заранее знать очень высокую цену», которую «заплатит за свою военную авантюру».
Порошенко выразил готовность участвовать в дипломатии на этом участке, в том числе в сфере энергетики. «Власть может рассчитывать на мои опыт и связи», – отметил он.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»
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Побочные эффекты после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков «Спутник М» развиваются на первые-вторые сутки, они преимущественно легкой или средней степени тяжести, следует из инструкции к вакцине.
«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», – говорится в документе, передает ТАСС.
Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Отмечается, что вследствие недостатка информации вакцинация «Спутником M» может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.
Согласно инструкции к вакцине, клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.
«При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят при нормализации температуры. Возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», – сказано в инструкции.
Ранее в пресс-службе Минздрава рассказали, что вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день. В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.
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Депутат рассказал о специально инфицирующих себя коронавирусом антиваксерах
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В России есть желающие специально заболеть коронавирусом, вместо того, чтобы вакцинироваться, таким образом противники прививок хотят выработать у себя иммунитет, заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончится их болезнь, как они перенесут», – приводят «Известия» слова Нилова порталу Lenta.ru.
По словам парламентария, в Госдуме этот вопрос не обсуждался.
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Ранее RT сообщило со ссылкой на испанское телевидение, что в Европе противники вакцинации специально инфицируют себя COVID-19, чтобы получить ковид-паспорт. Они покупают в интернете наборы для самоинфицирования и ходят в гости к заболевшим друзьям.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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В Киеве участники митинга против подорожания коммуналки перессорились из-за языка
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Организаторы митинга против подорожания ЖКУ выступали на русском языке, что не понравилось некоторым протестующим, они пытались перекричать выступающих.
Акция началась у столичной госадминистрации и завершилась у стен Рады. Организаторы выступали по-русски, чем вызвали недовольство наиболее патриотично настроенных участников. Некоторые переходили на крик, но до рукоприкладства не дошло, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. При этом мэры ряда городов заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы.
Между тем по прошлогодним тарифам плата за услуги ЖКХ в Киеве составляла 1900 гривен (70 долларов) за двухкомнатную квартиру площадью 50 м. При этом минимальная пенсия на Украине с 1 декабря составит 2600 грн (96 долларов).
Ранее в России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину.
Экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
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Онищенко: Привитым иностранной вакциной нужно автоматически выдавать QR-коды
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Международного сертификата о вакцинации иностранной вакциной, которая ранее была официально зарегистрирована, должно быть достаточно для получения QR-кода в России, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Депутаты от фракции ЛДПР предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам. Соответствующие поправки к правительственным законопроектам подготовили к внесению в Госдуму.
«Не знаю, почему эта инициатива исходит от непрофильного органа, это давно должен был сделать Минздрав. Во-первых, каких-то специальных разрешений на то, чтобы давать QR-коды привитым иностранной вакциной, не должно требоваться. Если на нашем фармацевтическом рынке официально циркулируют эти вакцины, то специального разрешения не требуется. Мы же не должны идти на поводу у тех, кто занимается не здоровьем, а политикой», – считает Онищенко.
Он объясняет, что после вакцинации официально зарегистрированным препаратом каждому человеку выдается соответствующий сертификат, просто за границей он международный, на английском языке. Именно этого документа, вне зависимости от того, признана ли вакцина в стране, должно быть достаточно, чтобы признать наличие иммунитета. Соответственно, привитому иностранной вакциной необходимо выдавать и QR-код, убежден собеседник.
«Тем более деловым людям, да и чиновникам, для того чтобы экономика работала, нужно ездить за рубеж в деловые поездки, кому-то по семейным делам это необходимо. Поэтому, пока эта бадяга с признанием или непризнанием вакцин тянется, нужно двигаться дальше. Тем более, что иностранные вакцины ставятся не за счет бюджета, а за счет обычных граждан, поэтому здесь я абсолютно никакой проблемы не вижу», – говорит Онищенко.
Оснований отказывать таким гражданам в выдаче QR-кода собеседник не видит, поскольку в противном случае у данной категории людей просто не будет никакого выхода: прививаться российской вакциной раньше срока не рекомендовано, а значит, человек не сможет выходить из дома, например, на работу, поскольку имеет международный сертификат, а не российский.
«Что касается наличия антител, то мы неоднократно говорили, что у 40-60% граждан болезнь протекает либо в легкой форме, либо в бессимптомной. Поэтому, если есть должный уровень антител, то прививаться и не нужно. Не нужно ждать каких-то политических заявлений, а просто нашему Минздраву и другим ведомствам, которые этим занимаются, нужно уже давно было решить этот вопрос», – заключил Онищенко.
Ранее завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что высокий титр антител еще не говорит о том, что организм человека защищен от коронавирусной инфекции.
Аналогичную точку зрения в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, объяснив, что антитела бывают разные: защитные и просто антитела, которые обычные тесты не различают. Кроме того, выдавать QR-коды по результатам антител, по его мнению, опасно еще и потому, что есть большой риск появления фальшивых справок.
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Захарова сыронизировала над репортажами CNN про «нападение» России на Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг с иронией отреагировала на репортажи CNN про «нападение» России на Украину.
«Во-первых, если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет», – передает РИА «Новости» ее слова.
При этом представитель МИД России призвала не опираться на материалы этого американского канала как на факты. «Сколько раз мы вынуждены были дезавуировать и торжественно уличать в фейках... США на словах, декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе. На самом деле... накачивают оружием страну, я имею ввиду киевский режим, который использует его в регионе, и использует его против тех, кого называют собственными гражданами, о ком якобы заботятся и во имя этих же людей они, киевский режим, умоляют международное сообщество постоянно им оказывать содействие и защищать их от России. И все это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг», – отметила Захарова.
Ранее стало известно, что читатели британской газеты The Times разошлись по мнениях и открыли споры после публикации статьи о ситуации на востоке Украины и «угрозе» скорого нападения России. При этом большая часть пользователей согласилась с тем, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности, когда речь идет о буферной зоне вокруг России.
Читатели The Times рассорились из-за статьи о России
Читатели британской газеты The Times разошлись по мнениях и открыли споры после публикации статьи о ситуации на востоке Украины и «угрозе» скорого нападения России.
Так, большая часть пользователей согласилась с тем, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности, когда речь идет о буферной зоне вокруг России, передает РИА «Новости».
Пользователь Pagrus высказал мнение, что «мира не будет до тех пор, пока Россия не почувствует, что ее границы в безопасности и что ракетную угрозу на ее рубежах удалось сдержать. Он также добавил, что США всегда «ищут повод развязать войну», а после себя оставляют «гуманитарную катастрофу».
С ним согласился пользователь Tr, по чьему мнению, «НАТО не стоит играть в игры на географических границах России. «Не уверен, что у Путина есть какие-то военные замыслы против Западной Европы. Ему просто нужны буферные зоны», – пишет он.
При этом некоторые комментаторы выразили мнение, что лезть во внутренние дела Украины почти то же самое, что «сунуть голову в пчелиный улей».
Другие читатели напомнили о том, что многие европейские государства рассчитывают на поставки российского газа, что увеличивает вес Москвы на мировой арене. «Она контролирует газовые потоки в Европу и дружит с Китаем. <...> Запад слаб, его население ленивое и ссорится между собой», – подчеркнул пользователь Alan.
Однако некоторые пользователи убеждены, что России пора дать отпор путем принятия Украины в НАТО. «Надо дать Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы отражать российскую агрессию. Москва слишком долго запугивает нас», – высказался Baggins77.
К его мнению присоединился пользователь KGS, отметив, что «в интересах Запада остановить Россию на границе Украины. Ей надо оказать помощь по защите границ и как можно скорее принять в НАТО».
В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
Власти Таганрога объяснили критическую ситуацию с хранением тел умерших от COVID-19
Ситуация с хранением тел умерших от коронавируса в Таганроге Ростовской области критическая из-за того, что площади патолого-анатомического бюро не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, заявил представитель администрации города.
«В связи с тем, что занимаемые патолого-анатомическим бюро Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузки в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Таганрога.
По его словам, для стабилизации ситуации количество вскрытий тел умерших уже увеличили, данная мера приведет к постепенной ликвидации очередности, из-за значительного скопления тел в предыдущие дни. Кроме того, для хранения тел также приспособили холодильную камеру, предназначенную для хранения биопсийного материала.
Городское управление здравоохранения готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. При этом остается актуальным вопрос строительства в городе морга соответствующей площади.
За минувшие сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 468 189 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1238 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 269 057 человек.
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