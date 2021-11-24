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Цены на нефть показали единой динамики после ралли
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Мировые цены на нефть показывают незначительную разнонаправленную динамику после роста во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,12% – до 82,21 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,13% – до 78,6 доллара за баррель.
Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. При этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами.
Однако пока это не привело к падению цен. Напротив, после объявления Белого дома нефтяные котировки перешли к активному росту. По итогам торгов Brent и WTI подорожали на 3,3% и 2,3%.
«Внимание рынка сейчас будет сосредоточено на реакции ОПЕК+. Даже перед выпуском нефти из стратегических запасов предполагалось, что в ближайшие месяцы мировой нефтяной рынок перейдет к избытку предложения», – сказал Bloomberg аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 19 ноября на 2,3 млн баррелей. Аналитики же, напротив, ожидали снижения показателя. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует минэнерго США.
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На Украине начались веерные отключения электричества
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Веерные отключения электричества на Украине уже идут, несмотря на заверения властей страны, что они их не допустят и преодолеют энергетический кризис, сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов.
«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет – это полный абсурд», – передает ТАСС слова депутата со ссылкой на пресс-службу партии.
Устинов отметил, что из-за дефицита энергии приостанавливают электроснабжение, из-за чего объекты критической инфраструктуры вынуждены переходить на генераторы. Зампред призвал власти Украины ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и отопление, срочно заключить прямые контракты с поставщиками энергоносителей и оказать государственную поддержку угледобывающим предприятиям Украины. «Необходимые для этого законопроекты зарегистрированы в парламенте», – добавил он.
Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
ФСБ установила украинского заказчика готовившегося массового убийства в школе Казани
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Обвиненного в подготовке массового убийства в Казани подростка к этому склонял некий житель Украины Ярослав Овсюк, сообщила ФСБ.
«Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram – некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Подросток планировал осуществить вооруженное нападение на образовательное учреждение в Казани, возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.
По адресу проживания молодого человека изъяты пневматическая винтовка, средства связи, «содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое», и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Подростку всего 14 лет, пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Мальчик состоит на учете в ПДН, он подписчик одного из каналов с мемами* о расстрелах. Ему написал один из администраторов канала с ником Белая роза с Украины. Администратор предложил ему 5 тыс. рублей за расстрел и скинул ему адрес тайника для этого.
Школьник решил взять деньги, но якобы планировал обмануть нанимателя и не выполнять свою часть уговора. При этом силовые структуры считают, что подросток все же планировал напасть на школу в футболке с надписью Hate (ненависть – англ.) с окровавленной белой розой.
Он на выходных взял друга и пошел забирать футболку вместе с приятелем, но на месте их ждали сотрудники ФСБ.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.
Эксперт сказал, кто финансирует антипрививочные кампании по всему миру
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«В каждом государстве может действовать отдельный «подрядчик», получающий из-за рубежа деньги в обмен на борьбу против вакцинации», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Николай Стариков, комментируя гипотезу о том, что мировые элиты втайне поддерживают всемирное движение антиваксеров, стремясь добиться сокращения населения Земли.
«Я бы не исключал, что существуют определенные международные силы, которые финансируют антипрививочные кампании и с их помощью оказывают давление на национальные правительства», – отметил писатель и политик Николай Стариков, член центрального совета партии «Справедливая Россия».
Подозрение вызывает то, насколько синхронно разворачиваются антипрививочные протесты в самых разных странах мира, включая Россию. «При этом также синхронно власти разных стран начинают обвинять внешние силы в координации действий антиваксеров», – отметил Стариков. Как напомнил эксперт, в Западной Европе и на Украине массовые протесты против прививок объясняют вмешательством Москвы. «Говорят, что Россия ведет гибридную войну, якобы наши спецслужбы убеждают их граждан не прививаться, – рассказал собеседник. – В нашей стране, с другой стороны, многие эксперты тоже видят иностранный след во всей этой истории», – напомнил эксперт.
На самом же деле координировать и те, и другие протесты вполне могут третьи силы. «Все это очень тяжело доказать или опровергнуть, но, на мой взгляд, есть определенная система разделения и стравливания людей по всему миру. Главный принцип – разделяй и властвуй – никто не отменял», – заключил Стариков. Так эксперт прокомментировал версию, которая набирает популярность в американской блогосфере. Согласно ей, миллиардер Билл Гейтс, будучи сторонником идеи «золотого миллиарда», втайне финансирует всемирное движение антиваксеров. Напомним, что теория «золотого миллиарда» подразумевает, что наша планета уже сильно перенаселена, и требуется освободить пространство для жителей самых богатых и развитых государств.
Сторонники новой версии предполагают, что деятели «мирового правительства» вроде членов Бильдербергского клуба, втайне финансируют в разных странах пропаганду против любых вакцин от COVID-19. По их мнению, пандемия помогает освобождать планету от «лишнего» населения, поскольку приводит к постепенному вымиранию народов, не входящих в «золотой миллиард». Сторонники этой теории считают, что «мировое правительство» стремится сократить численность жителей Земли до одного-двух миллиардов или даже 500 млн человек.
Между тем сам Гейтс на прошлой неделе допустил, что пандемия может пойти на спад уже к лету. По его мнению, это произойдет, если не появятся новые штаммы ковида.
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База США в Сирии подверглась ракетной атаке
Американскую базу Харраб-эль-Джейр в сирийской провинции Хасеке обстреляли, по объекту выстрелили минимум пятью ракетами.
Снаряды выпустили по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр, передает ТАСС со ссылкой на сирийское информационное агентство САНА.
Информации о пострадавших или о материальном ущербе не поступало.
После обстрела над базой начали кружить вертолеты, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама погибли четверо сирийских военнослужащих.
Тбилиси заявил о невозможности использования Сухумского аэропорта
В Тбилиси во вторник заявили о невозможности возвращения в эксплуатацию неработающего с 1993 года Сухумского международного аэропорта, к разминированию которого приступили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Подтверждаем прежнюю позицию – сертификат на выполнение международных полетов Сухумскому аэропорту нами выдан не будет», – заявили газете ВЗГЛЯД в Главном управлении гражданской авиации Грузии.
Там также отметили, что «Сухумскому аэропорту не будет выдан код Международной организацией гражданской авиации, что обязательно для выполнения полетов».
В Грузии уверены, что авиакомпании будут воздерживаться от полетов в этот аэропорт, если он заработает, так как в этом случае они нарушат международное право, а также грузинский Закон об оккупации, дозволяющий контакты с Абхазией и Южной Осетией только с согласия Тбилиси. В ином случае эти авиакомпании не смогут оперировать на международном авиационном рынке и выполнять полеты в Грузию.
Расположенный в 18 км от города Сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Он не работает после грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 млн рублей.
Во вторник стало известно, что российские саперы решили разминировать закрытый с 1993 года аэропорт Сухума.
Лавров назвал вопиющими санкции против «Северного потока – 2»
Страны Запада во главе с США применяют санкции по поводу и без, особенно это касается газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример – это то, что творят с «Северным потоком – 2», – передает его слова РИА «Новости».
По словам министра, страны понимают нарастающие капризы Запада. «Все больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег», – передает слова Лаврова ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.
Эксперт: США устраивают контролируемые вспышки заболеваний в республиках бывшего СССР
«На текущий момент на территории Центральной Азии действуют три крупных биолабораторных комплекса, контролируемых США», – заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Там собираются для вывоза в США материалы биологических исследований советского периода, а также проводятся контролируемые вспышки заболеваний.
«Это Центральная референс-лаборатория в Алматы на базе Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства здравоохранения Республики Казахстан, лаборатория в Жамбылской области Казахстана, а также лаборатория в Ташкенте на базе Института вирусологии», - сообщил Мендкович в Бишкеке в рамках международной конференции «Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центральноазиатском регионе», пишет «Ридус».
По словам главы Евразийского аналитического клуба, все эти лаборатории имеют третий уровень биозащиты, построены на деньги Пентагона, и в их работе на постоянной основе участвуют офицеры армии США, а также центра медицины ВМС США, которые во многом и отвечают за зарубежные биологические исследования. Руководит данными разработками Агентство по предотвращению угроз Департамента обороны США, которое отвечает за разработку и изучение оружия массового поражения – биологического, химического и ядерного.
«Львиная доля разработок этих лабораторий связана со сбором и вывозом в США материалов биологических исследований, которые велись на территории Центральной Азии в советский период, а также произведением контролируемых вспышек заболеваний, пока преимущественно направленных на домашних животных», – отметил Мендкович.
Участники конференции также отметили, что в данный момент в Кордайском районе Казахстана по заказу Министерства обороны США ведется строительство еще одной биолаборатории с высшим уровнем опасности, аналогичной лаборатории в китайском городе Ухань, где якобы проводились эксперименты с вирусом COVID-19. Строительство должно завершиться к 2025 году. Отмечается, что США пытались открыть еще одну лабораторию в самом центре Бишкека еще в 2009 году, но местные жители смогли в ходе массовых акций протеста заставить руководство страны отказаться от этого проекта.
Ранее зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров заявил, что бесконтрольное расширение сети американских биологических лабораторий по периметру российских границ вызывает озабоченность у Москвы и мирового сообщества.
Власти Молдавии рассказали о поиске решения проблемы долга Газпрому
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«Молдовагаз» пока не нашла коммерческого решения, чтобы погасить долг Газпрому, заявил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«На данный момент долг превышает 74,2 млн долларов. Пока «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для погашения этого долга», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что Молдавия, скорее всего, не станет рисковать текущими договоренностями по газу с Газпромом и погасит текущую задолженность.
«Вероятно, что Молдавия не станет рисковать и предоставит средства «Молдовагазу» для оплаты задолженности – это позволит сохранить в силе те договоренности, которые были достигнуты в октябре, и избежать перебоя с поставками», – приводит его слова ТАСС.
Накануне компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
Ранее представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
Бастрыкин обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через интернет
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Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) занимается продажей наркотиков через интернет.
«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи. А мы сидим абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и [говорим о том, что] права человека нарушать нельзя», – заявил Бастрыкин в своем выступлении на совместной конференции юрфака МГУ и МГЮА.
Ранее лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.
Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.
В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.
Позже полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.
Вирусолог не исключил «самоудушения» COVID-19
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«Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
В России с 6 ноября сохраняется динамика снижения числа новых заболеваний COVID-19. По данным на 23 ноября, в стране выявлено 33,9 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что является минимальным значением с 24 октября.
«Волна заболеваемости сначала поднимается, а потом опускается, и опускаться будет еще достаточно длительное время. Поэтому о прохождении этой волны говорить пока нельзя. Но то, что мы, по-видимому, прошли пик – это уже достаточно очевидно. Хотя если ориентироваться на прошлый год, то пик пришелся на первую декаду декабря, а затем уже началось снижение. В тот раз оно было очень длительным, практически до середины июня», – говорит Чепурнов.
Он напоминает, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция – сезонное заболевание, пик предыдущей волны пришелся на середину лета, поэтому окончание последнего подъема может наступить не скоро.
«Поскольку защитные меры, вакцинация по большей части игнорировались населением, то они здесь ни при чем. Данное снижение заболеваемости – это просто такое естественное свойство. В Японии, например, произошел слом, там варианты «дельта» вытеснили все другие штаммы, поскольку они обладают «самоудушением». Может быть, и нас такое счастье посетит, а может быть, этого и не случится в ближайшие годы», – рассуждает вирусолог.
«Самоудушение» вируса – достаточно частое явление, продолжает специалист, приводя в пример испанский грипп («испанку»), который в течение трех лет заражал жителей всего мира, а затем исчез. При этом какого-то эффективного средства против нее создано не было, болезнь сама пришла и ушла.
«Сейчас можно предположить два варианта развития событий. Первый – произойдет некое генетическое самоудушение вируса, что было бы самым оптимальным вариантом. Второй – нам предстоит длительное сотрудничество с коронавирусом, хотим мы этого или не хотим», – полагает Чепурнов.
Есть и третий вариант развития событий, когда человечество создаст вакцины нового поколения, которые, возможно, смогут справиться с пандемией, считает собеседник. Но в противном случае удастся хотя бы минимизировать потери, поскольку уже сегодня показано, что существующие вакцины снижают тяжесть заболевания и смертность от него в десять раз, что является огромным достижением.
Накануне, 22 ноября, в стране зафиксировали 35 681 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев заболевания сократилось на 1685.
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Депутат Госдумы: У Бастрыкина есть основания требовать отмены ЕГЭ
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То, что об этой проблеме заговорил глава Следственного комитета, может быть продиктовано тем, что ему поступает большое количество писем, документов, которые могут быть связаны с трагическими историями, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя призыв главы СК Александра Бастрыкина отменить в школах ЕГЭ, назвав его «пыткой для молодежи».
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению, член СПЧ, координатор федерального проекта «Защита детей» Яна Лантратова («Справедливая Россия») заявила, что поддерживает призыв главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «В программе нашей партии об этом говорилось. Еще в прошлом созыве наши депутаты вносили инициативы, направленные против ЕГЭ», – говорит депутат.
Лантратова отмечает несколько проблем ЕГЭ: «Такой вариант экзамена вырабатывает у школьников навыки заучивания вместо навыков обучения. Кроме того, родители вынуждены платить за репетиторов. Порой их требуется несколько. Получается, у кого есть чем платить, тот обеспечивает детям возможность сдать хорошо, а у кого нет – извините», – сетует собеседница.
Депутат отмечает и стрессогеность ЕГЭ: «Родители нам рассказывали, мол, был умный, спокойный ребенок, все было хорошо, но в один момент не сдал экзамен, – и сломался, все пошло под откос. Более того, вызванный подготовкой к ЕГЭ стресс приводит порой даже к самоубийствам. В Казани 16-летний мальчик покончил с собой как раз по этой причине. Подобный случай был и в Петербурге, только там уже из-за Основного госэкзамена (ОГЭ)», – перечисляет Лантратова.
То, что об этой проблеме заговорил глава Следственного комитета, в сферу деятельности которого вопросы образования формально не входят, может быть продиктовано как раз тем, что ему поступает большое количество писем, документов, которые могут быть связаны с такими историями, как в Казани или Петербурге, допускает Лантратова. «Не берусь судить о причинах такого заявления Александра Бастрыкина, но тема серьезная, и ее надо обсуждать. Нужно ввести добровольность ЕГЭ, чтобы была также и возможность сдавать традиционный экзамен, – убеждена депутат. – Мы понимаем, что резко взять и отменить ЕГЭ не получится. Выстроена целая система, и она уже устоялась. Но эту историю точно нужно менять».
Председатель СК Александр Бастрыкин во вторник призвал упразднить в российских школах систему ЕГЭ. «Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», – признал Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
В США предсказали скорый запуск «Северного потока – 2»
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Газопровод «Северный поток – 2» может начать работать через пару месяцев, пишет Bloomberg.
Прогноз по срокам запуска дала администрация президента страны Джо Байдена в ежеквартальном докладе по «Северному потоку – 2». Документ направлен в Конгресс, сообщает Bloomberg.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Бастрыкин потребовал отменить ЕГЭ, назвав его «пыткой для молодежи»
Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что ЕГЭ надо отменить, поскольку этот экзамен для школьников – словно пытка.
«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», – передает РИА «Новости» слова Бастрыкина на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
Ранее Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета.
Светлану Светличную положили в психиатрическую клинику
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Актрису Светлану Светличную доставили в специализированную клинику из-за поражения сосудов головного мозга, ранее она попала в нейрохирургию.
Артистка встревожила близких людей изменениями в поведении и эмоциональном состоянии. Находясь в больнице из-за проблем с сердцем, Светличная то становилась неожиданной агрессивной, то опасалась за свою жизнь. Медики приняли решение перевести телезвезду в профильную клинику, передает 5tv.ru со ссылкой на собственный источник.
По словам внучки актрисы Марии Ивашовой, звезда «Бриллиантовой руки» почувствовала себя плохо на фоне недавнего скандала с ее исчезновением. Артистку положили в нейрохирургическую реанимацию.
Напомним, скандал разразился, когда Светличная не выходит на связь с 21 октября. Друг артистки актер Иван Николаев рассказал, что Светличная переехала ближе к родственникам, а не пропала, и не желает общаться со СМИ.
Позже она появилась в эфире одного из каналов на шоу, где призналась, что с ней случилась маленькая неприятность, и она поссорилась с родственниками.
В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине
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«Поставка «Стингеров» Киеву спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее источники CNN сообщили о готовности США отправить на Украину военных советников, ПЗРК «Стингер» и вертолеты Ми-17.
«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия. В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские. «Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.
«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.
«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.
«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно, в кредит», – добавил Леонков.
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Ранее источники CNN сообщили
, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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