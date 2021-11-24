Цены на нефть показали единой динамики после ралли

Мировые цены на нефть показывают незначительную разнонаправленную динамику после роста во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,12% – до 82,21 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,13% – до 78,6 доллара за баррель.

Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. При этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами.

Однако пока это не привело к падению цен. Напротив, после объявления Белого дома нефтяные котировки перешли к активному росту. По итогам торгов Brent и WTI подорожали на 3,3% и 2,3%.

«Внимание рынка сейчас будет сосредоточено на реакции ОПЕК+. Даже перед выпуском нефти из стратегических запасов предполагалось, что в ближайшие месяцы мировой нефтяной рынок перейдет к избытку предложения», – сказал Bloomberg аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 19 ноября на 2,3 млн баррелей. Аналитики же, напротив, ожидали снижения показателя. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует минэнерго США.

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