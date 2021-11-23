В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».

«Верхневолжье – это исторический центр России. И наше стремление стать одним из культурных центров страны обусловлено тем, что история Тверской области связана с именами десятков выдающихся деятелей культуры – писателей и поэтов, музыкантов и дирижеров, хореографов и художников, скульпторов и архитекторов. На территории региона расположены исторически значимые памятники культуры и архитектуры», – приводятся слова губернатора Игоря Рудени на сайте правительства области.

Крупными событиями 2022-го станут мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I, 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского, 120-летие со дня рождения С.Я. Лемешева, ставшие уже традиционными проекты «Фестиваль искусств Юрия Башмета», «Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева», театральные обменные гастроли и другие.

Регион продолжит участие в федеральной программе «Пушкинская карта», на первом этапе для молодежи свои двери открыли 10 учреждений области.

По национальному проекту заложен ремонт Театра кукол, Театра юного зрителя в Твери, а также Кимрского и Вышневолоцкого театров. Всего за пять лет реализации нацпроекта в порядок приведут 42 объекта.

До 2024 года в 125 Домах культуры запланированы капитальные и текущие ремонты, обновление оборудования, приобретение костюмов, музыкальных инструментов. Расширяется сеть виртуальных концертных залов: в этом году созданы две такие площадки – в Кашине и Конаково, далее планируется подключить Нелидовский, Осташковский городские и Весьегонский, Западнодвинский, Сандовский муниципальные округа.

Сейчас в Тверской области действует 23 зала в 17 муниципальных образованиях, число онлайн-трансляций ежегодно составляет более 50.

Внимание уделяется развитию музейных пространств. Обновлены экспозиции и проведены ремонты в музее Тверского быта, Бежецком краеведческом музее. Предусмотрены капитальный ремонт и техническое оснащение музеев в Оленино, Кесовой Горе, Селижарово, Максатихе и других муниципалитетах.

Кроме того, в 2022 году в Твери запланировано открытие Музея живописи Валентина Сидорова «На теплой Земле». На стрелке Волги и Тверцы будут развивать культурно-исторический кластер, в который войдут ключевые достопримечательности города.

Продолжится работа по поддержке молодых дарований, лучших культработников и другим актуальным направлениям. Так, с 2022 года запланированы новые премии в сфере изобразительного искусства – имени В.М. Сидорова и имени Е.И. Зверькова.

«Конкуренция за человеческие ресурсы, в том числе формируется на основе конкурентных показателей культуры и искусства территорий. Культура – это будущее, так же, как и демография», – обозначил глава региона и поручил Министерству культуры внести дополнительные предложения по развитию отрасли и формированию календаря ярких событий культурной жизни Верхневолжья.

Для содействия в подготовке и реализации в области единой, системной государственной политики в сфере культуры создан Совет, в состав которого войдут деятели культуры и искусства, признанные эксперты отрасли.