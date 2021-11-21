Коллеги Гаркалина заявили об отсутствии у умершего актера прививки от ковида

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки.

«Он был непривитый», – написала она в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина. Когда ей написали, что информацию о вакцинации подтвердила дочь Гаркалина, Гузеева заявила, что якобы «это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», сообщает «Московский комсомолец».

Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, Лариса Гузеева отказалась уточнить информацию об отсуствии прививки у Валерия Гаркалина.

Продюсер Евгений Фридлянд в другом споре в Facebook написал, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

Врач-пульмонолог объяснил, что народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19. В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».

Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.