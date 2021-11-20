Стала известна причина смерти Гаркалина

Эксперт: Слова про Крым помогут Радеву выиграть президентские выборы в Болгарии

Своим высказыванием Радев пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов. В Болгарии есть запрос на пророссийскую риторику. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее болгарский президент Румен Радев на теледебатах назвал Крым «российским» и призвал отказаться от практики санкций и «спекуляций» в отношении Москвы.

«Если быть точным, Радев сказал, что «сейчас Крым российский», а тут с ним и спорить невозможно. Он ведь не сказал, что Крым «законно принадлежит Российской Федерации» или что-то подобное. Но даже такое его высказывание вызовет раздражение у «пронатовски» ориентированных болгар. Впрочем, Радев на них и не опирается», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его мнению, большинство жителей Болгарии симпатизирует России. Поэтому призывы Радева добиться взаимопонимания с Москвой, отказаться от политики антироссийских санкций выглядят как «чисто политтехнологический прием», который призван помочь добрать недостающие голоса перед вторым туром выборов.

«Вряд ли болгарский лидер потеряет теперь голоса. Наоборот, Радев опирается на свое знание общественных настроений, иначе он вряд ли бы себе позволил такую реплику. Конечно, в Болгарии есть сторонники Запада, но даже они не обязательно выступают против Москвы. Кроме того, Крым – это все-таки не критически важный для большинства болгар вопрос», – отметил собеседник.

При этом не стоит воспринимать реплику Радева как признак перемен в отношении лидеров стран Евросоюза к проблеме Крыма, предупредил эксперт. «Болгария – маленькая страна, не имеющая особого влияния в таких делах. В этом плане мейнстримные либеральные СМИ просто передавят позицию Софии», – заключил Погребинский.

Накануне президент Болгарии Румен Радев, который пытается переизбраться на второй срок, провел теледебаты со своим соперником Анастасом Герджиковым. В ходе дебатов Герджиков назвал Крым «украинским» и призвал сохранять санкции, введенные против России.

«Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы, – ответил на это Радев. – Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом», – цитирует Радева «Страна.ua». На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: «Он сейчас российский». Президент добавил, что Российская Федерация не может быть для болгар моделью развития, но не может быть и врагом для них. По его словам, по поводу России много спекуляций, поэтому самое важное – искать диалог с Москвой.

Как известно, 14 ноября состоялся первый тур президентских выборов. На них Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%. Оба они вышли во второй тур, который состоится в ближайшее воскресенье.

В пятницу МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. В МИДе отметили, что слова президента сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений». В Киеве от Радева ждут опровержения его слов.

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