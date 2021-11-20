Противники вакцинации начали использовать случай Гаркалина в своих целях

Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.

Смерть Валерия Гаркалина активно используется в сообществах антиваксеров в соцсетях для аргументации их позиции против прививок, несмотря на пояснения врачей и родственников актера. Пользователи соцсетей, выступающие против вакцинации, заявляют, что смерть Гаркалина – доказательство того, что прививка не помогает в выработке антител.

Между тем, врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина, поскольку вакцина не выработала у актера антитела. По статистике, вероятность такой реакции в 0,01% - 0,001% случаев.

«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – объяснил врач.

В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».

«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.

Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.

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