Появилось видео с моментом смертельного ДТП с блогером Губденским

Московский муфтий заявил о нехватке мечетей

В Москве проживают 3-3,5 млн мусульман, из них два миллиона – местные жители, остальные – мигранты, на всех приходится четыре мечети, рассказал муфтий Духовного управления мусульман России, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

«По самым приблизительным данным, в столице около 3-3,5 млн мусульман, из которых два миллиона – жители города, а остальные миллион-полтора – приехавшие на заработки. На них приходится четыре общедоступных мечети (пятая действует при посольстве, там ограниченный доступ)», – передает РИА «Новости» слова Аляутдинова.

Он уточнил, что верующие могут молиться не только в мечетях, но и в мусульманских культурных центрах и молельных комнатах.

«Например, в составе Духовного управления мусульман Москвы (в столице действуют и другие организации мусульман) действует 21 местная религиозная организация мусульман. У десяти из них есть отдельные помещения, в которых функционирует молельная комната и ведется другая религиозная деятельность. Молельные помещения действуют и вне общин, например, в некоторых аэропортах и медучреждениях. Если считать общины в составе Духовного управления Москвы и молельные комнаты в учреждениях, всего получается 25 молельных комнат», – пояснил муфтий.

Он подчеркнул, что «мечетей, как и молельных помещений вообще, не хватает не то что для мигрантов, но и для коренных москвичей – мусульман», и чтобы это увидеть, достаточно прийти к Московской соборной мечети в пятницу вечером во время обязательной молитвы, когда «тысячи человек не могут попасть внутрь и молятся на улице».

По словам муфтия, если городские власти и жители Москвы против строительства мечетей, желательно в каждом районе города создать культурные центры мусульман.

«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого-то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети. Если город, горожане сегодня не готовы строить мечети, можно открывать мусульманские культурные центры, где верующие могли бы получить воспитание и образование. На мой взгляд, такие центры – это выход из положения, решение проблемы нехватки пространств для мусульман», – сказал Аляутдинов.

По его словам, здания культурных центров, в отличие от мечетей, «никого из местных жителей не напрягают», при этом «там можно организовать всю необходимую для мусульманской общины деятельность». «Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе», – отметил муфтий.

Однако, подчеркнул он, «не стоит открывать помещения для молитвы в жилых домах, в частности, на первых этажах, которые часто сдают в аренду, иначе мы получим то, от чего пытаемся уйти – конфликты», нужно «открывать эти объекты в отдельно стоящих зданиях».

И поскольку «аренда помещения дело недешевое», а поступления в общинах зависят от числа прихожан, то есть доходы нестабильны, «если город предоставит льготные условия для найма или передаст их в безвозмездное пользование – это бы облегчило ситуацию», добавил собеседник агентства.

Муфтий привел в пример культурный центр по адресу: ул. Ленинская слобода, дом 9. Это помещение власти Москвы предоставили общине в безвозмездную аренду пять лет назад. В здании, отметил имам, нет жилых помещений, оно расположено недалеко от метро, у дороги, к нему есть нормальные подъезды, поэтому организация там культурного центра «никого не напрягает».

«Можно и нужно находить компромисс, тем более в Новой Москве. Неподалеку от мест, где трудоустроены мигранты, где их много, как правило, вокруг есть достаточно зданий, которые можно использовать под культурные центры. И все же культурно-просветительский центр, а тем более молельная комната, не заменит мечеть, ведь мечеть – это культовое сооружение. Считаю, что, например, в Новой Москве должна появиться хотя бы одна мечеть», – заключил Аляутдинов.

Напомним, в феврале 2020 года председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов заявил, что в Москве и других крупных городах не хватает мечетей, где мусульмане могли бы совершить обязательную ежедневную молитву в уединении, не смущая сограждан другой веры, выходом из ситуации могло бы стать открытие сети молельных комнат.