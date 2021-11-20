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Российская фигуристка Щербакова выиграла этап серии Гран-при во Франции
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Фигуристка Анна Щербакова победила в этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле и обеспечила себе место в финале.
По сумме короткой и произвольной программ 17-летняя спортсменка набрала 229,69 балла (77,94 балла за короткую программу + 151,75 за произвольную). Второе место у Алены Косторной – 221,85 балла (76,44+145,41), третье – у японки Вакаба Хигучи – 204,91 балла (63,87+141,04), четвертое место заняла Ксения Синицына – 198,76 балла (69,89+128,87), передает РИА «Новости».
Следующий этап серии Гран-при состоится в Сочи с 26 по 28 ноября. Между тем, уже сейчас известно, что Щербакова пробилась в финал серии Гран-при по фигурному катанию.
На последнем старте выступят шесть лучших фигуристок по итогам всех этапов. В субботу 17-летняя Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции. Ранее она первенствовала на турнире в Италии. В сумме за оба турнира россиянка набрала 30 баллов и попала в финал.
Заключительный перед финалом этап серии Гран-при пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября. Из россиянок на нем выступят Камила Валиева (15 баллов), Елизавета Туктамышева и Майя Хромых (по 13 баллов). Все три спортсменки сохраняют шансы на попадание в финал.Алена Косторная набрала 24 балла по итогам двух этапов. Она тоже сохраняет шансы на участие в финале.
Финал Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.
Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, выиграли турнир серии «Челленджер» в Варшаве.
Стало известно о роли Ермака в срыве задержания «вагнеровцев» на Украине
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Операцию по задержанию 33 россиян в 2020 году перенесли по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком, документа не было, заявил бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба.
«Что произошло 23 числа? Мы с первым заместителем прибыли в офис президента [Украины Владимира Зеленского]. Нас попросили зайти на второй этаж в кабинет главы офиса [Андрея Ермака]. Это было накануне операции, это шла уже финальная стадия. Мы поднялись к президенту [Зеленскому], но нам сообщили помощники, что с нами будет разговаривать глава офиса [Ермак]. Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий и глава офиса [Ермак]. Прошел отчет о смене обстановки и отчет о следующем этапе. Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента [Украины Владимира Зеленского]. То есть, человек (глава офиса) был делегирован и сообщил, что это команда президента [Зеленского]. Но письменного указания не было», – заявил Бурба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
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Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Франции предложили выйти из НАТО и заключить союз с Россией
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Читатели электронной версии издания Le Figaro выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы, предложив властям Франции выйти из НАТО и заключить союз с Россией.
Читатели издания возмутились позицией автора статьи о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной. Пользователь с ником Voîna Krasnaîa отметил, что Россия вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО под руководством США. «Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?» – поинтересовался читатель, мнение которого приводит РИА «Новости».
«Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией», – сыронизировал другой посетитель сайта издания. Он напомнил о воздушном патрулировании у западных границ России и заходах кораблей в ее территориальные воды в Черном море.
Пользователь с ником PNL призвал власти Франции не равняться на «так называемых американских друзей». «Украина – яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача!» – заявил Lugdunum. Он призвал оставить украинцев в покое и дать им самостоятельно решить собственные проблемы. «Давайте <…> выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником», – предложил читатель электронной версии издания.
«В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ», – подытожил Giovani Grimaldi.
Напомним, во вторник французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Франции защищать «территориальную целостность» Украины. Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
В понедельник генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Эксперт: Слова про Крым помогут Радеву выиграть президентские выборы в Болгарии
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Своим высказыванием Радев пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов. В Болгарии есть запрос на пророссийскую риторику. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее болгарский президент Румен Радев на теледебатах назвал Крым «российским» и призвал отказаться от практики санкций и «спекуляций» в отношении Москвы.
«Если быть точным, Радев сказал, что «сейчас Крым российский», а тут с ним и спорить невозможно. Он ведь не сказал, что Крым «законно принадлежит Российской Федерации» или что-то подобное. Но даже такое его высказывание вызовет раздражение у «пронатовски» ориентированных болгар. Впрочем, Радев на них и не опирается», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, большинство жителей Болгарии симпатизирует России. Поэтому призывы Радева добиться взаимопонимания с Москвой, отказаться от политики антироссийских санкций выглядят как «чисто политтехнологический прием», который призван помочь добрать недостающие голоса перед вторым туром выборов.
«Вряд ли болгарский лидер потеряет теперь голоса. Наоборот, Радев опирается на свое знание общественных настроений, иначе он вряд ли бы себе позволил такую реплику. Конечно, в Болгарии есть сторонники Запада, но даже они не обязательно выступают против Москвы. Кроме того, Крым – это все-таки не критически важный для большинства болгар вопрос», – отметил собеседник.
При этом не стоит воспринимать реплику Радева как признак перемен в отношении лидеров стран Евросоюза к проблеме Крыма, предупредил эксперт. «Болгария – маленькая страна, не имеющая особого влияния в таких делах. В этом плане мейнстримные либеральные СМИ просто передавят позицию Софии», – заключил Погребинский.
Накануне президент Болгарии Румен Радев, который пытается переизбраться на второй срок, провел теледебаты со своим соперником Анастасом Герджиковым. В ходе дебатов Герджиков назвал Крым «украинским» и призвал сохранять санкции, введенные против России.
«Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы, – ответил на это Радев. – Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом», – цитирует Радева «Страна.ua». На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: «Он сейчас российский». Президент добавил, что Российская Федерация не может быть для болгар моделью развития, но не может быть и врагом для них. По его словам, по поводу России много спекуляций, поэтому самое важное – искать диалог с Москвой.
Как известно, 14 ноября состоялся первый тур президентских выборов. На них Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%. Оба они вышли во второй тур, который состоится в ближайшее воскресенье.
В пятницу МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. В МИДе отметили, что слова президента сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений». В Киеве от Радева ждут опровержения его слов.
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Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США
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Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости».
Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».
Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550.
Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета.
Лукашенко: Белорусские силовики могли помогать мигрантам прорываться в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью не исключил вероятность того, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. Он отметил, что мигрантов в Белоруссию не приглашал, и держать их силой в стране не будут.
«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы – славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников – прим. ВЗГЛЯД) помогал им. Я не буду это даже выяснять», – цитирует Лукашенко издание «КорреспонденТ». Интервью глава Белоруссии давал ВВС.
Политик подчеркнул, что мигрантов на границе держать не будут. В случае, даже если они попытаются пробраться на территорию Польши. Как заявил Лукашенко, никто их останавливать не станет, так как они хотят попасть не в Беларусь.
«И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь», – добавил Лукашенко.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов и военной техники напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Президент Белоруссии предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию, чтобы 2 тыс. беженцев покинули польско-белорусскую границу. Отмечалось, что белорусская сторона поможет мигрантам вернуться на родину, но силой никого выталкивать не станет.
Накануне сообщалось, что все беженцы перебрались в логический центр из-за непогоды. Находились они все это время у пункта «Брузги»
Толпы беженцев разбили лагерь между Польшей и Белоруссией на прошлой неделе. Страны Европы обвинили Минск в создании миграционного кризиса, считая это ответом на санкции.
Знакомый Рашкина о подробностях убийства лося: Ружье взял только депутат
Приятель депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который был вместе с ним на охоте в Саратовской области, рассказал подробности инцидента.
По словам приятеля Рашкина Владимира Матросова, все участники поездки планировали отправиться на рыбалку, но только депутат имел при себе ружье, передает телеканал ren.tv.
Матросов сообщил, что Рашкина никогда не волновало наличие разрешения на охоту, он рассчитывал на своих товарищей.
Ранее тактику депутата по изменению своих показаний сравнили со случаем Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, заявлял адвокат Алексей Мельников, отмечая, что ложь поставила его в еще более худшее положение.
Ранее Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его машины. В Госдуму было направлено представление с требованием снять неприкосновенность с депутата.
Сам депутат давал спутанные показания, говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана, а также не смог объяснить, почему разделал тушу убитого животного. О том, что Рашкин признался ранее говорил другой депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Президент Болгарии Радев объяснил свою позицию по Крыму
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Болгарский лидер Румен Радев вновь заявил, что Крымский полуостров является российским, сообщают болгарские СМИ.
Радев в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление по этому полуострову сообщил, что «аннексия» Крыма является нарушением, но все же территория принадлежит России, передает «Страна.ua» со ссылкой на болгарские СМИ.
«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – заявил он.
Ранее Радаев в ходе дебатов со своим оппонентом, претендующим на пост президента страны Анастасом Герджиковым, назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны.
Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – заявили в украинском ведомстве.
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Лавров предупредил главу МИД Турции об опасности военного сотрудничества с Украиной
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Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подчеркнул опасность курса Киева, направленного на обострение напряженности на юго-востоке Украины, сообщили в пресс-службе МИД России.
Российский политик призвал турецкого коллегу серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении военно-технического сотрудничества (ВТС) Киева и Анкары, которые способствуют военному укреплению Украины.
«Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», – цитирует главу российского дипведомства ТАСС.
В МИД России добавили, политики обсудили ситуацию на Украине. Акцент делался на том, что действия Киева на юго-востоке страны с поддержкой западных коллег могут обернуться дестабилизацией обстановки.
«Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред» заявил, что в ходе военного конфликта России и Украины Турция будет на стороне Киева, желая получить контроль над Крымом.
Ургант высмеял признавшегося в убийстве лося Рашкина
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Телеведущий Иван Ургант в своем шоу в юмористической манере проанализировали признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося на охоте.
Видео выпуска передачи «Вечерний Ургант» опубликовано на YouTube.
Ведущий вспомнил, как сначала Рашкин объяснял, что просто нашел тушу лося, однако позже он заявил, что якобы «перепутал лося с кабаном».
«Потому что лось сам виноват, не надо было стоять и петь «Акуна матата». Любой бы спутал. Ты знаешь, как смотрят «Короля Льва» в КПРФ», – пошутил шоумен.
Урганта также впечатлил стиль изложения запутанной истории. Он сравнил повествование парламентария с произведениями Ивана Тургенева и Константина Паустовского, отметив, что Рашкин достоин получить Нобелевскую премию по литературе.
Ранее Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его машины. В Госдуму было направлено представление с требованием снять неприкосновенность с депутата.
Сам депутат давал спутанные показания, говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана. При этом он не смог объяснить, почему разделал тушу убитого животного.
В США заявили о неготовности увеличить поставки оружия Украине
Соединенные Штаты на данный момент не намерены заявлять о дополнительной военной помощи Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мне пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи (Украине). Мы поставляем Украине различные виды помощи – военного и мирного характера – и оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет», – цитирует Псаки РИА «Новости».
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон попросил Соединенные Штаты нарастить поставки вооружений в страну.
Резников также встретился с американским сенатором от Республиканской партии Джимом Инхофом, они обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Разведка США предупредила союзников о возможном скором «вторжении» России на Украину
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Представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы, пишет газета New York Times.
«Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
По данным издания, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении» России на Украину. По утверждению информированных чиновников, растущая озабоченность по поводу России была одной из самых обсуждаемых «краткосрочных угроз».
Как утверждают американские чиновники, Россия якобы «еще не решила», что собирается делать с войсками, которые она «собрала» у границ Украины, однако США относятся к этому серьезно.
Ранее обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg написал, что газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
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Украина и Канада начали строить космопорт
Украина и Канада начали совместное строительство космической пусковой площадки в Новой Шотландии, сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
Тафтай сообщил в Facebook, что «Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии».
По его словам, торжественная церемония и презентация прошли в Галифаксе 19 ноября.
Проект подразумевает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских предприятий КБ «Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод», передает RT.
Ранее сообщалось, что Украина собралась установить на Луне свой флаг.
Юристы: Перезахоронение Сталина невозможно без его завещания
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Прошение об эксгумации тела Иосифа Сталина из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище, которое подал адвокат правнука генсека, возможно, рассмотят, однако удовлетворено оно не будет, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные юристы. По их мнению, у родственников вождя нет прав на его тело.
Адвокат, который представляет интересы правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, направил в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина. Пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин пояснил, что Бенсаада просит исторической справедливости в исполнении посмертной воли генсека, который желал быть погребен на Новодевичьем кладбище.
«Здесь затрагивается сразу несколько моментов. Одно направление – оформление последней воли умершего, второе – некие желания родственников. Само перезахоронение, возможно, допустимо по заявлению родственников, правда здесь ситуация не очень стандартная. Но даже если брать обычного человека, неизвестного, то здесь тоже не все так просто», – говорит судебный юрист Натан Будовниц.
Та или иная воля наследодателя оформляется надлежащим образом, то есть в завещании, продолжает специалист. Соответственно, если таковое было указано, то при захоронении это желательно исполнять.
«У нас сейчас завещания могут содержать даже такие условия, которые возлагают на наследника определенные юридически значимые действия. И если речь идет о предстоящем захоронении, то это указать можно. Однако заниматься этим постфактум – вопрос серьезный, сложный, и я не уверен, что реальный. Но главное здесь то, что если у правнука нет никакой надлежаще оформленной воли умершего. Поскольку подкреплена она только словами, то это попросту может оказаться неправдой. А поэтому вряд ли это может быть принято во внимание», – считает собеседник.
Он уточняет, что данное заявление, возможно, будет рассмотрено, однако удовлетворено, скорее всего, не будет.
Юрист и нотариус Илья Радченко также полагает, что правнуку не удовлетворят заявление об эксгумации останков Сталина. «Сейчас, если человек оставит в определенном законом порядке свою волю относительно своего захоронения, то она будет, конечно, исполнена. Но это только, если он оставит ее в определенном порядке, а не просто будет скажет кому-то об этом или напишет в письме. Существуют определенные формы распоряжения на случаи смерти, например, если человек об этом напишет в завещании», – рассказывает специалист.
Где должен быть похоронен Сталин?
Он подчеркивает, что никаких юридических оснований в данном деле нет, а значит вряд ли кто-то на сегодняшний день решится вскрывать могилу Сталина. «Право на тело Сталина родственники, безусловно, не имеют. Более того, не сам Сталин, но его захоронение имеет большое культурное значение для страны, причем уже историческое», – заключил Радченко.
Председатель Социалистической партии трудящихся Грузии, основатель Фонда изучения феномена Сталина Тамаз Джапошвили в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что большинство жителей Гори (родины Сталина) поддержали бы идею перезахоронения генсека в его родном городе, но лучше оставить его прах там, где он есть – около Кремля.
Пульмонолог объяснил, почему Гаркалина не спасли прививки от COVID-19
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Народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – сказал Пурясев «Комсомольской правде».
Он отметил, что в результате таких потрясений формируется неправильная реакция иммунитета, но это крайне редкий случай, он говорит о серьезном износе организма.
«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», – пояснил пульмонолог.
Он призвал вакцинироваться и беречь себя, и подчеркнул, что прививка не исключает ношение маски, мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, самоизоляции.
«Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста – это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае – это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту», – заключил специалист.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.