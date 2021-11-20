Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар в Польше

Минобороны впервые показало полный текст ультиматума Паулюсу

Министерство обороны обнародовало уникальные архивные документы о завершающем эпизоде Сталинградской битвы – разгроме в начале 1943 года немецко-фашистской группировки и пленении командующего генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, причем впервые продемонстрирован полный текст советского ультиматума Паулюсу о капитуляции.

В ознаменование 79-й годовщины со дня начала сталинградской стратегической наступательной операции «Уран» российское Минобороны открыло новый мультимедийный историко-познавательный раздел «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны». В нем представлены архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России, передает РИА «Новости».

Публикация этих документов направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов и противодействие фальсификациям истории, отмечает военное ведомство.

Раздел открывает составленный на русском и немецком языках и датированный 8 января 1943 года текст ультиматума командующему немецкой группировкой на бланке представителя Ставки Верховного главнокомандования генерал-полковника артиллерии Николая Воронова. Ультиматум, помимо Воронова, подписал и командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант Константин Рокоссовский.

Согласно этому документу сдавшимся, помимо прочего, предоставлялись такие условия: «Всему личному составу сдававшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу – и холодное оружие».

При этом в ультиматуме следовало предупреждение: «При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение Вы будете нести ответственность».

Советское командование ожидало ответ к 15 часам 9 января 1943 года, но его не получило. И боевые действия продолжились.

О том, как передавался ультиматум немецкому командованию, в деталях рассказывает опубликованное в разделе сообщение члена парламентерской группы старшего инструктора 7-го отдела политуправления Донского фронта капитана Николая Дятленко, который находился в делегации в качестве переводчика.

Первая попытка пробраться к немцам и передать ультиматум оказалась неудачной.

«У самого переднего края снайперский обстрел заставил нас залечь за маленький бруствер, откуда мы продолжали давать сигналы трубой и флагом», – писал Дятленко.

Затем немецко-фашистские войска открыли минометный огонь: «Мины ложились точно, и мы вынуждены были скрыться в землянку боевого охранения».

На следующий день группа смогла подойти к позициям гитлеровцев, и навстречу к ней вышел обер-лейтенант. Затем парламентеров с завязанными глазами проводили до штаба находящегося на данном участке немецкого подразделения. Однако пройти дальше и передать ультиматум немецкому командованию советские офицеры не смогли. Сопровождавший их обер-лейтенант сообщил: «Мой начальник приказал мне вас дальше не сопровождать, пакета не принимать, а, придерживаясь международных правил, проводить обратно, возвратить оружие и обеспечить безопасность возвращения к своим войскам».

Советское командование, проводя ликвидацию окруженной группировки, пыталось сделать это без лишнего кровопролития, раз за разом предлагая фашистскому командованию начать переговоры.

Так, еще в декабре 1942 года командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Андрей Еременко предъявил генералу танковых войск и будущему фельдмаршалу Фридриху Паулюсу следующее требование: «Генерал! В случае, если мое предложение не будет принято, на Вас падет ответственность за гибель многих тысяч солдат и офицеров, судьба которых вверена Вам. Вместе с тем ставлю Вас в известность, что при неполучении удовлетворительного ответа от Вас я вынужден буду вступить в переговоры непосредственно с командирами вверенных Вам дивизий и полков».

Однако, как свидетельствует опубликованный текст перехваченной радиограммы, немецкое командование решило не считаться ни с какими потерями и жертвами.

«Всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами, вплоть до расстрелов добиться прекращения каких бы то ни было разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров», – приказал Паулюс.

Он также потребовал «строжайше вменить в обязанность всем офицерам и солдатам безусловное выполнение особого приказа фюрера». Представленное в разделе телеграфное донесение Главному политуправлению РККА сообщает о другом приказе Паулюса, в котором немецкий военачальник пытался убедить своих подчиненных в том, что «кто сдается в плен, тот никогда больше не увидит своих близких».

Были неудачными и переговоры, состоявшиеся незадолго до полного разгрома немецко-фашистских войск, что подтверждается боевым донесением командующего Донским фронтом от 27 января 1943 года начальнику Генерального штаба Красной Армии Александру Василевскому. В этом документе сказано, что состоялась встреча между представителями 57-й армии Донского фронта и командования окруженных, на которой немецкий офицер заявил, что «так как до сих пор генералом Паулюсом не получено указаний от Гитлера, он переговоры вести отказывается».

Дальше в донесении сообщается: «В связи с отказом командующего 6-й немецкой армии от сдачи в плен войскам Донского фронта было приказано возобновить боевые действия по выполнению прежней задачи – полного уничтожения окруженной группировки противника».

Девятнадцатого ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов в рамках стратегической операции «Уран» приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Уже к 23 ноября оперативное окружение завершилось, а 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тыс. человек была полностью разгромлена. В плен были взяты более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе командующий немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс со всем своим штабом. В результате гитлеровская армия была отброшена от Волги и Дона на сотни километров.

Общие потери гитлеровцев были огромными: около 1,5 млн человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Ввиду этого впервые за годы Второй мировой войны в Германии объявляли национальный траур. Внешнеполитические позиции нацистов были поколеблены: именно благодаря краху вермахта на Волге Япония окончательно отказалась от планов войны с СССР, а Турция, несмотря на воздействие со стороны Германии, сохранила нейтралитет. Триумф Красной Армии и советского военного оперативного искусства под Сталинградом положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне в целом.

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