Переболевшим COVID «неофициально» в Петербурге пообещали QR-коды

В петербургском комитете по здравоохранению обещают в ближайшее время разрешить поликлиникам присваивать QR-коды переболевшим коронавирусом «неофициально», основанием для оформления кода сможет служить выписка из больницы или положительный ПЦР-тест.

«Что касается пациентов, которые переболели коронавирусом, но по какой-то причине не обращались к врачу и приходят теперь с результатами исследования, которое подтверждает перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. На штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев, в прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР или результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства», – заявил главы комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос «Фонтанки».





По его словам, эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение, информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр.

«Оттуда эта информация уже попадет на портал Госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня», – подчеркнул Лисовец.

Также с 1 ноября выдаются QR-коды людям, которые не имеют кабинета на портале Госуслуг. Эти коды генерируются во внутренней петербургской системе, которая называется «Информационная система вакцинации». И с 15 ноября эти QR-коды можно будет распознавать при посещении любых общественных мест. Это позволит вакцинированным посещать театры, музеи и рестораны без регистрации на Госуслугах.

Ранее стало известно, что в музеи и театры Ленинградской области открыли для иностранных туристов с QR-кодами зарубежных прививок от COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 8,6 млн случаев заболевания.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5736, Санкт-Петербурге – 3066, Московской области – 2893.

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