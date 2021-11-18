В Минздраве Крыма назвали ситуацию с коронавирусом в регионе напряженной

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю снизилось с 250 до 200, но ситуация все равно остается напряженной, заявил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский.

«В Крыму обстановка остается довольно напряженной, количество случаев у нас растет. В то же время хочу отметить, что количество госпитализированных пациентов стало немного меньше, в ковидные госпитали сейчас поступает в сутки менее 200 человек», – заявил политик в эфире телеканала «Крым-24», передает ТАСС.

Отмечается, что коечный фонд свободный – около 18%, а положительную тенденцию заметили в последние три дня.

Темпы прироста вышли на плато, ситуация с коронавирусом в регионе контролируемая, заявлял врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский 15 ноября, подчеркнув, что о стабилизации говорить все же рано.

В Крыму за сутки выявили 878 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии общее число инфицированных составляет 111 248 случаев.

С 25 октября власти ужесточили антиковидные меры из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Крыму. Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер.