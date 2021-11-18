Посол России обвинил США в наступающем в Афганистане голоде

В наступающем в Афганистане социально-экономическом кризисе виноваты США, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«К сожалению, ситуация плохая. На Афганистан наступает голод, социально-экономические сложности нарастают. Спасибо за это талибы должны сказать США, которые заморозили принадлежащие Афганистану деньги», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, россияне, желающие покинуть Афганистан, в четверг будут вывезены бортами Минобороны.

«В Афганистане находится несколько сотен россиян. Те из них, кто захотел вылететь в Россию, сегодня будут вывезены обратными бортами министерства обороны», – сказал Жирнов.

По его словам, талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ответственно и конструктивно подошли к взаимодействию с Москвой при вывозе россиян из Афганистана, чтобы не допустить ситуации, подобной той, что возникла при эвакуации американцев в кабульском аэропорту.

«Все мы помним, что творилось в кабульском аэропорту, когда американцы вывозили своих, как много людей тогда погибло из-за неразберихи. Должен сказать, что талибские власти взаимодействовали с нами в этом вопросе конструктивно и ответственно», – сказал он.

Жирнов добавил, что организовать эвакуацию россиян было непросто, для этого потребовалась мобилизация сил всего посольства, но сотрудники, по его словам, сработали «четко, слаженно, как одна команда».

«Нужно было собрать наших граждан..., а это несколько сот человек, проработать с талибами алгоритм, чтобы вывоз россиян происходил в безопасных и комфортных для них условиях», – подчеркнул он.

Жирнов отметил, что Россия пока не планирует сотрудничать с движением «Талибан*» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в политическом плане.

«Мы, разумеется, в полной мере учитываем действующий в отношении талибов санкционный режим. О политическом сотрудничестве с новыми афганскими властями речи пока нет», – сказал он.

«Талибы заявили, что хотят сотрудничать с мировым сообществом. В приоритете у них Россия, Китай, Пакистан. Сейчас мы делаем упор на необходимости прекращения гуманитарной катастрофы, следующий этап – организовать международный форум с целью экономического восстановления страны. Без этого не справиться с такими афганскими проблемами, как беженцы, терроризм, наркотики», – сказал Жирнов.

Ранее в четверг самолеты ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации 380 человек.