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Путин назвал помехой для людей бюрократию в фармацевтике
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Президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий обратил внимание на важность фундаментальных исследований в фармацевтике, при этом он назвал излишнюю бюрократию в этой сфере препятствием для появления на рынке новых лекарственных препаратов.
«Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок», – приводит его слова телеканал «Звезда».
При этом Путин отметил, что излишняя бюрократия мешает не только в гонке на мировых рынках, но и просто доводить до людей нужные препараты.
Ранее Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19.
Макрон собрался защищать «территориальную целостность» Украины
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Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины, сообщило Agence France-Presse.
«Макрон заявил Путину, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины», – говорится на странице Agence France-Presse News Agency в Twitter.
«Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией на украинской границе и волю Франции защищать территориальную целостность Украины», – приводит ТАСС слова источника Agence France-Presse в Елисейском дворце.
Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
Накануне генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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В Польше испугались «плана Путина» по мигрантам в Белоруссии
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Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения из-за «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Будзиш написал, что «мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона – Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», передает РИА «Новости».
Он считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.
«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском «сценарии мечты», – заключил обозреватель.
При этом Будзиш предположил, что в случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы.
Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.
Напомним, Евросоюз согласовал новые санкции против Минска из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу. 13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Между тем толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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В ЛНР назвали истеричной реакцию Киева на решение Путина помочь Донбассу
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«Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Ранее в ответ на указ лидера России об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР в Киеве заявили о создании Москвой условий для «взрывной интеграции» республик.
«Указ о гуманитарной поддержке – это серьезный шаг вперед для сохранения экономического потенциала Донбасса, а как максимум – для его развития и расширения возможностей по привлечению дополнительных технологий и инвестиций», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«По сути, производители из ДНР и ЛНР становятся полноценными игроками на российском экономическом рынке, – пояснил он. – В ближайшее время парламентам республик нужно будет еще поработать для большей синхронизации законодательства, действующего в этой сфере. Важно, чтобы этот механизм заработал в ближайшие недели».
«Донбасс всегда был крупным промышленным регионом, поэтому благополучие граждан республик зависит от эффективной работы экономики, – отметил Мирошник. – Надеюсь, что наши крупные производители – в первую очередь в металлургической и машиностроительной отраслях – станут локомотивом развития экономики Донбасса. В случае успешной реализации механизма это позитивно отразится и на налогах, и на мерах социальной защиты, которые необходимы в условиях экономической блокады региона».
«А что касается заявления бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, то, как лицо совершенно безответственное, он может заявлять все, что угодно, – уверен собеседник. – При нем украинская сторона сделала все, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс. В результате регион был вынужден искать варианты спасения где угодно, но только не со стороны Украины, которая является недоговороспособной и агрессивной страной. Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, что указ Путина о гуманитарной поддержке разрушил их план. Отсюда – такие истеричные заявления».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В ответ на это бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
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Путин исключил Карелию из перечня районов Крайнего Севера
Президент Владимир Путин подписал указ об исключении отдельных территорий Карелии из списка районов Крайнего Севера.
Указ от 20 декабря 1993 года об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям признан утратившим силу с 1 января 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, так как это важное направление с точки зрения добычи полезных ископаемых.
Сербия захотела договориться о поставках газа из России на 10 лет
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Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Вучич сообщил, что Сербия сейчас «по долгосрочному договору покупает газ по 270 долларов». «Представьте, если цена возрастет до 900 долларов, – сказал он. – Сейчас у нас 161 млн кубометров газа в хранилищах, мы уже потратили 100 млн кубометров».
Он отметил, что «от этого зависят инвестиции». Сербия намерена «просить президента Путина предоставить объемы минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет», передает ТАСС со ссылкой на TV Happy.
Вучич указал, что «появились дополнительные сложности, немецкие власти остановили сертификацию «Северного потока – 2», и газ с 960 долларов скачет на 1140 долларов». Он сообщил, что цена электричества на европейском рынке составляет 250 евро за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в 50 евро.
Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что «Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими. Приостановка связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Правительству поручено создать мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать нарушителей ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение.
«С учетом ранее данных поручений завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», – соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Также он поручил правительству до 20 декабря доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
«Правительству Российской Федерации: ... доработать с учетом состоявшегося обсуждения и утвердить одобренную на заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года», – говорится в перечне.
Ранее Путин поручил правительству проработать юридические аспекты внедрения экспериментальных технологий в стране, в том числе по вопросам интеллектуальной собственности.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет», – говорится на сайте Кремля.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Украина выразила протест из-за указа Путина
Украина направила России ноту протеста из-за указа президента Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в МИД страны.
В документе указывается, что Киев рассматривает подписание Путиным указа «как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права», передает РИА «Новости».
Указывается, что действия Москвы якобы противоречат обязательствам по Минским соглашениям и договоренностям в рамках «нормандского формата». Украина также усматривает в признании сертификатов целенаправленную политику по затягиванию территорий Донбасса в «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство» России.
Киев продолжит консолидацию международной поддержки Украины, чтобы «заставить Россию отказаться от деструктивных действий».
Напомним, Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.
Российский лидер отмечал, что Москва никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса, а сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план».
Путин объяснил Макрону целесообразность прямого диалога ЕС и Минска
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.
«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также они рассмотрели положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президенты России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также внеплановые учения Украины и США у границ России.
«В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море», – передает «БелТА».
Лукшенко рассказал Путину также о своем разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Путин изменил состав президиума Госсовета
Президент Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета России.
В обновленный состав структуры вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков и полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев, передает РИА «Новости».
Кроме того, согласно распоряжению, десять человек покинули состав структуры.
«Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В.», – гласит текст документа.
В распоряжении также уточняется, что оно вступает в силу со дня подписания.
Путин утвердил изменения в составе президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав членов президиума Государственного совета России.
Президент включил в состав президиума Госсовета своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главу Северной Осетии Сергея Меняйло, губернатора Камчатки Владимира Солодова, главу Башкирии Радия Хабирова, главу Республики Алтай Олега Хорохордина, губернатора Калужской области Владислава Шапшу, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, главу Узловского района Тульской области Марину Карташову, говорится в тексте указа главы государства, опубликованном на портале официальных правовых актов.
Тем же распоряжением из состава членов президиума Госсовета исключены десять человек, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и другие.
Кроме того, глава государства подписал указ, которым назначил Дмитрия Артюхова председателем комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика».
Президиум формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета. Он состоит из 28 человек. В него автоматически включаются те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Еще 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.
Еще один опубликованный указ главы государства вносит изменения в состав Государственного совета. Согласно этому документу, президент включил в состав Госсовета руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева, руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, главу Мордовии Артема Здунова, главу Дагестана Сергея Меликова, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, губернатора Ульяновской области Алексея Русских, главу Тувы Владислава Ховалыга, мэра Тюмени Руслана Кухарука, главу Узловского района Тульской области Марину Карташову.
Включенные указом в состав Госсовета главы регионов были избраны на свои посты на прошедших в сентябре выборах. При этом Васильев, который был советником президента, по итогам прошедших тогда же парламентских выборов перешел в Госдуму. Нечаев также был избран в парламент в сентябре – как председатель партии «Новые люди». В свою очередь, исключены из состава Госсовета десять человек, в числе которых – ряд бывших глав регионов.
Путин также подписал распоряжение, которым вносятся изменения в состав некоторых комиссий Госсовета. Согласно ему, Марина Карташова вошла в состав комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. Кроме того, Дмитрий Артюхов и Руслан Кухарук включены в состав комиссии по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России.
В Кремле заявили об отсутствии планов сокращать прокачку газа через Белоруссию
У России нет планов сокращать транзит газа через Белоруссию после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства Владимир Путин ранее выразил надежду на то, что Белоруссия не перекроет транзит российского газа в страны ЕС. Он заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта
У Пескова спросили, означают ли слова президента, что Россия может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода «Северного потока – 2». «Нет, не означает», – передает слова представителя Кремля ТАСС.
Песков добавил, что Путин и Лукашенко на постоянной основе обмениваются всей необходимой информацией.
«Контакты между двумя президентами осуществляются на постоянной основе. В этом плане происходит обмен всей необходимой информацией», – сказал он.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
Путин потребовал не допускать завышения цен при строительстве дорог
Нужно делать все необходимое, чтобы не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко.
«Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Также Путин призвал обратить внимание на устранение бюрократических процедур.
«Вы над этим абсолютно точно поработайте. Бюрократическая составляющая деятельности самого аппарата и нормативное регулирование, даже внутри компании – надо внимательно посмотреть на это. И конечно, один из ключевых вопросов – это стоимость», – сказал Путин на встрече с Петушенко в Кремле.
Ранее Путин призвал найти баланс в расходах на строительство и содержание транспортной инфраструктуры.