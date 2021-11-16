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Россия решила возобновить авиасообщение с пятью странами
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Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста–Рикой и Аргентиной, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению штаба, «с 1 декабря принято решение возобновить взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами»: Бангладеш по маршруту Москва – Дакка с частотой два рейса в неделю; Монголия по маршрутам Москва – Улан-Батор с частотой три рейса в неделю, Улан-Удэ – Улан-Батор с частотой один рейс в неделю, Иркутск – Улан-Батор и Красноярск – Улан-Батор с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте, передает РИА «Новости».
Также возобновляется авиасообщение с Бразилией по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро с частотой два рейса в неделю; Коста-Рикой – по маршруту Москва – Сан-Хосе с частотой два рейса в неделю; Аргентиной – по маршруту Москва – Буэнос-Айрес с частотой два рейса в неделю.
По сообщению оперштаба, Россия с 1 декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.
Согласно сообщению, вице–премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром», – говорится в сообщении.
«Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно–эпидемиологических требований», – сообщили в оперативном штабе.
Ранее Россия возобновила чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
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Стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах
Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.
«Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Думе.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Академик РАН объяснил главное отличие лекарства против COVID-19 от вакцины
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Лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что разработка отечественного препарата, обрывающего течение коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения, находится на завершающей стадии. О каком именно препарате идет речь глава ведомства не уточнил.
«Вакцина создает иммунный ответ, то есть это либо образ какой-то, либо отдельные белки того патогена, либо вводится в организм целый ослабленный вирус или бактерия, на которые формируется иммунный ответ. Если он формируется полноценный, то сначала образуются антитела на вирус, а также формируется клеточный иммунитет – клетки памяти, которые узнают этот вирус, когда он попадет в человека и подадут сигнал, после чего организм выработает нужное количество антител для нейтрализации этого вируса», – говорит Зверев.
В зависимости от вакцины, иммунитет может быть продолжительным (от полугода до нескольких десятков лет) или пожизненным (как при вакцинации от полиомиелита), продолжает вирусолог.
«Лекарство – это препарат, который действует непосредственно на сам вирус или какие-то системы организма, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с вирусом. Препарат, о котором говорил министр, это тот, который будет действовать непосредственно на вирус: либо будет его связывать, либо разрушать и выводить из организма. То есть, лекарство помогает здесь и сейчас, при заражении, не давая последующей защиты от заболевания. Вакцина же работает на будущее и является долгосрочной», – объясняет академик.
Тем не менее, он отмечает, что после разработки лекарственного препарата требуются годы исследований его влияния на человеческий организм. То есть, специалистам предстоит изучить фармакокинетику, фармакодинамику препарата, его совместимость с другими препаратами, каким группам лиц он подходит и так далее.
«Обычно такие исследования занимают годы. Особенно по безопасности, потому что изучается хроническая токсичность, ведь лекарство применяется не один раз или два, как вакцина, а постоянно. Соответственно, необходимо изучить его влияние на все органы: ткани, кровеносную и сердечно-сосудистую системы, печень и так далее», – рассказывает Зверев.
Собеседник подчеркивает, что если в мире появится настоящий противовирусный препарат от коронавируса, то заболевание попросту будут лечить, не доводя до тяжелого состояния пациентов. Безусловно, это скажется и на масштабах мировой пандемии, поскольку значительно сократится число граждан, переносящих инфекцию, однако лекарство скорее предотвратит некоторые последствия заболевания, но не остановит пандемию в целом.
Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
В конце октября в беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
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Познер призвал власти проявить больше жесткости в вопросе вакцинации
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Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал власти России быть более жесткими в вопросе вакцинации от коронавируса.
«Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», – приводятся его слова в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Между тем главный врач московской 71 больницы Александр Мясников заявил, что если бы QR-коды для посещения общественных мест и поездок на транспорте были введены раньше, то удалось бы спасти множество жизней, Он пояснил, что эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID
Побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург указал, что на данный момент «у назальной вакцины никаких побочных эффектов (...) мы не заметили», передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее он заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода.
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По его мнению, иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом.
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Депутат: Потери от COVID-19 сравнимы с численностью населения некоторых регионов РФ
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«Побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя решение депутатов инициировать широкое обсуждение законопроекта о QR-кодах.
«Обсуждая законопроект об использовании QR-кодов, необходимо тщательно проработать его положения не только с регионами, но и с экспертным сообществом, с представителями правительства, с министерством здравоохранения, с Роспотребнадзором», – отметил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, заместитель секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.
«Нужно выработать меры, которые, с одной стороны, были бы наиболее эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией, а с другой стороны – сняли бы часть вопросов, которые сейчас есть у людей», – отметил парламентарий. Он отметил, что главная задача на сегодняшний день – это защита граждан, их жизни и здоровья. Ревенко отметил, что в Думу поступает много обращений от граждан, часть из них встревожена.
«Базовое право каждого гражданина – это право на жизнь. Это закреплено в Конституции. Любые другие права меркнут и теряют всяческий смысл, если не соблюдается это главное и базовое право человека. Обязанность органов власти, и нас, депутатов – защитить это право», – подчеркнул законодатель.
«Россия уже потеряла более 250 тысяч граждан. Это цифра, сопоставимая не просто с населением большого города от мала до велика, но уже сравнимая по численности населения с отдельными регионами России», – напомнил Ревенко.
Сейчас наиболее эффективный заслон распространению COVID-19 – это вакцинация, подчеркнул собеседник. «Прививаться надо, побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – подчеркнул депутат от «Единой России».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
В минувшую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Документы, предложенные правительством, предполагают
: граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из законопроектов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
В понедельник лидер думских единороссов Владимир Васильев по итогам заседания президиума фракции сообщил: депутаты от ЕР пока не приняли решение по проектам о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. «Мы приостановили работу, мы ее продолжим потом – либо сегодня, либо завтра... Вопрос сложный, поэтому мы его хотели бы обсудить детально», – цитировал Васильева ТАСС.
«Инициативы правительства соответствуют Конституции и направлены на защиту жизни и здоровья людей, но реализация предложенных мер требует обсуждения с регионами и институтами гражданского общества», – в свою очередь отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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Напомним, как сообщил
газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах, ежедневно от вызываемого коронавирусом заболевания в России погибает 25–30 медиков, всего за время пандемии от COVID-19 в России умерло около 16 тысяч медицинских работников.
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BlaBlaCar поддержала введение в России QR-кодов для междугородних поездок
Компания BlaBlaCar поддержала инициативы регуляторов по сдерживанию коронавируса, и установила новую функцию в приложении, в котором пользователи могут отметить, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код.
«Мы не ожидаем увеличения поездок в связи с введением QR-кодов, потому что наш опыт показывает, что любые ограничения на поездки приводят к общему снижению числа путешествующих», – приводит «Секрет фирмы» комментарий представителя сервиса.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
По его словам, приоритетом в работе компании являются здоровье и безопасность людей, поэтому BlaBlaCar ввел новую функцию в приложении. «Теперь пользователи могут отметить в своем аккаунте, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код», – пояснил представитель компании.
«В текущей ситуации мы не строим прогнозы, работаем в имеющихся обстоятельствах. Поддерживаем инициативы регуляторов по сдерживанию COVID-19 и призываем своих пользователей вакцинироваться и использовать средства защиты, а также соблюдать все правила и ограничения, действующие по маршруту совместной поездки», – добавили в пресс-службе сервиса.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Мишустин назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID в некоторых регионах России
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России составляет сейчас 49%, при этом темпы вакцинации от этой инфекции недостаточны в ряде регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», – цитирует его ТАСС.
Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать работать с субъектами России оказывать им максимальную поддержку.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Главврач московской больницы рассказал, как мотивировал людей в магазине привиться
Главный врач московской городской клинической больницы № 15 им. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что после беседы в магазине незнакомая ему пара приняла решение привиться от COVID-19.
По его словам, после того, как он снялся в социальном ролике о важности вакцинации, к нему в магазине подошли мужчина и женщина, они сначала уточнили, правда ли он снимался в соцролике.
«У нас состоялся с ними разговор, он занял минут 15 – мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения – о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной», – рассказал Вечорко в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что часто использует факт об улучшении качества жизни, увеличении продолжительности в разговоре о вакцине. Врач добавил, что избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации.
«Оспа, холера, чума, полиомиелит – все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно», – заключил эксперт.
Вечорко отметил, что сам уже переболел коронавирусом, как и вся его семья, которая полностью разделяет его отношение к вопросу вакцинации.
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Мурашко оценил эффективность QR-кодов в ситуации с коронавирусом
Введенная система QR-кодов показывает эффективность в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.
«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, [она] показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости», – цитирует его ТАСС.
Он также рассказал, что в стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тыс. коек, порядка семь тыс. человек – в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за заболевания, сообщает РИА «Новости».
«На сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находятся 246 тыс. пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тыс. коек. Такая самая для нас значимая цифра - это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, особенно группа, находящаяся на искусственной вентиляции легких, сегодня таких пациентов чуть более семь тыс. человек», – добавил Мурашко.
При этом шесть тыс. коронавирусных коек за последнюю неделю перепрофилировали в обычные.
«Несмотря на беспрецедентную мобилизацию, мы оказываем и плановую помощь, и вот последняя неделя нам позволила 6 тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи. Для нас это очень важно и критично», – рассказал Мурашко.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Добровольцы «Молодежки ОНФ» выполнили необычные просьбы пожилых людей
Участники всероссийской акции #МыВместе оказывают помощь медикам в больницах, а также доставляют продукты и лекарства пожилым людям на дом, выполняя их самые необычные просьбы.
«Сейчас наша главная задача – помочь пожилым и маломобильным людям сохранить свое здоровье. Из-за непростой ситуации с коронавирусной инфекцией, им рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Основная работа добровольцев – это как раз доставка продуктов и лекарств тем, кто сегодня остается дома. Но вместе с этим важно поддержать пенсионеров и вниманием, живым разговором», – заявил первый замруководителя комитета по молодежной политике Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
По его словам, в Кемерово ребята регулярно приезжают в пансионат к пожилым людям: общаются, обсуждают литературу и историю. Среди подопечных учреждения есть и ветераны Великой Отечественной войны, которые делятся с командой историями.
Так, кузбасская команда «Молодежки ОНФ» по обращению жителей пансионата по уходу за пожилыми людьми «Добрые руки» привезла пенсионерам более сотни книг. Пенсионеров из учреждения добровольцы взяли под свое шефство около двух месяцев назад и теперь навещают их каждую неделю.
В Республике Коми участники «Молодежки ОНФ» работают по заявкам одновременно в трех городах: Сыктывкар, Ухта и Вуктыл. Ребята доставляют продукты и лекарства не только пожилым и маломобильным людям, но и тем, кто сегодня болеет коронавирусом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Команда «Молодежки ОНФ» в Тульской области выезжает по обращениям в среднем 5-7 раз в день. С 8 ноября в регионе ввели режим самоизоляции для не вакцинированных людей старше 60 лет. Сегодня добровольцам помогают два студента из Республик Замбия и Уганда.
Катета Нконде – будущий врач, учится в тульском вузе. В перерывах между занятиями в университете он выезжает к одиноким и пожилым жителям. По его словам, просьбы о помощи разные – от выписки рецептурных препаратов и доставки продуктов до сопровождения в больницы и другие учреждения.
«Есть удовольствие, которое мы испытываем от потребления. Но я уверен, что истинная радость находится в отдаче. Будь это помощь людям или творчество», – отметил Катета Нконде.
С каждым днем увеличивается число обращений и на горячую линию #МыВместе в Амурской области. В основном это просьбы людей старшего поколения. Например, пожилая жительница Благовещенска Светлана Капустина сегодня соблюдает режим самоизоляции и попросила добровольцев привезти ей продукты.
«Волонтеры – очень хорошие люди, которые правильное дело делают. Мы уже такого возраста, когда особо по магазинам и не походишь. А тем более, сейчас, при пандемии, вообще, лучше из дома не выходить. Спасибо большое ребятам, что помогают», – поблагодарила добровольцев Капустина.
Кроме помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции #МыВместе, участники команды «Молодежки ОНФ» сегодня работают в медучреждениях страны, уменьшая нагрузку на врачей.
Например, добровольцы ежедневно оказывают помощь сотрудникам Амурской областной инфекционной больницы. Уже месяц участники «Молодёжки ОНФ» работают в две смены, помогая вносить в электронную систему лаборатории результаты тестирования на COVID-19, которые приходят со всего региона. За день волонтеры обрабатывают около двух тысяч результатов тестов.
Основная работа липецкой «Молодежки ОНФ» сегодня сосредоточена в областной инфекционной больнице. Добровольцы распределили обязанности. Девушки дежурят в эпидотделе, они переносят данные по очагам заболеваемости с бумажных носителей на цифровые, помогают персоналу с уборкой на пищеблоке.
Мужская часть волонтеров, тем временем, выполняет тяжелую физическую работу. Молодые люди перевезли из госпиталя архивные документы для хранения. Ежедневно разгружают СИЗы, лекарства, кислородные концентраты.
Напомним, всего, в 2021 году добровольцы «Молодежки ОНФ» оказали разные виды помощи в 72 клиниках страны. А началась работа волонтеров в рамках акции #МыВместе еще в марте 2020 года.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с 18 октября на территории России возобновлена деятельность волонтеров в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. С 27 октября штабы помощи работают уже во всех 85 регионах.
Доктор Мясников назвал QR-коды запоздалой мерой
Если бы QR-коды для посещения общественных мест и поездок на транспорте были введены раньше, удалось бы спасти множество жизней, заявил главный врач московской 71-й больницы Александр Мясников.
«Эта мера сильно запоздала. Идет волна, 40 тысяч заболевших в день. Эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации. Сегодня у нас, к счастью, всплеск вакцинации, но на эту волну ковида, на эти смерти это никак не повлияет, потому что от введения первой дозы вакцины до появления защиты должно пройти полтора-два месяца. Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления», – заявил врач в интервью заместителю председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Амельченковой, передает «Комсомольская правда».
Мясников добавил, что нельзя отступать, потому что к декабрю волна заболеваний коронавирусом схлынет, но в марте вернется.
«Если мы не хотим по тысяче людей в день терять весной, мы должны довести все до конца. Добровольная вакцинация у нас с треском провалилась, и в этом тоже наша вина. Все из-за слишком благодушного отношения к антиваксерам», – сказал медик.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Авиаэксперты поддержали введение проверки QR-кодов на транспорте
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«Реализация этой инициативы приведет к локализации распространения новых штаммов вируса и в целом улучшит эпидемиологическую обстановку в стране», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя законопроект, предполагающий введение системы QR-кодов о вакцинации для передвижения на транспорте.
«Требование предъявить QR-код на транспорте – это все-таки некоторое ограничение свободы, поэтому оно должно быть введено на уровне федерального закона, чтобы это были не какие-то временные конструкции, а полновесная правовая основа для введения непопулярной, но важной меры», – считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, введение QR-кодов будет достаточно эффективным решением для прерывания цепочек распространения коронавируса между странами и регионами. «Мы отлично понимаем, что наибольшую роль в распространении вируса по миру сыграло активное перемещение граждан как внутри страны, так и между странами. Соответственно, такая мера позволит не допустить в транспорт человека, болеющего коронавирусом бессимптомно, – пояснил эксперт. – Это должно локализовать распространение новых штаммов вируса, и в целом улучшить эпидемиологическую обстановку как в стране, так и в мире».
«Что касается внедрения этой инициативы, то в подавляющем большинстве случаев осуществление контроля QR-кодов на этапе покупки билетов или при посадке в транспорт технологически не должно вызывать серьезных проблем, – уверен Пантелеев. – Когда есть распечатанный документ, отсканировать QR-код и подтвердить его достоверность по электронной базе – это вопрос, который не требует ни дорогостоящего оборудования, ни мощной IT-инфраструктуры. Для этого достаточно обычного смартфона с доступом в интернет».
«Конечно, могут быть определенные нюансы в том случае, если нужно будет проверить наличие QR-кода у пассажира, отправляющегося из глухой деревни, в которой нет ни интернета, ни аэропорта, а есть только вертолетная площадка, – предположил собеседник. – Как технологически будет решаться этот вопрос, сейчас сказать затруднительно, но механизм в любом случае будет найден. При этом численность пассажиров, путешествующих в таком формате, очень мала».
Эксперт также уверен, что расходная составляющая авиакомпаний для реализации соответствующих мер никоим образом не повлияет на стоимость билетов. «Более того, для вакцинированных пассажиров с действующими QR-кодами ничего не изменится. А люди, которым нужно будет до 1 февраля либо сделать прививку, либо получить справку о медотводе, действительно могут на какое-то время отказаться от полетов, – считает Пантелеев. При этом оценить, насколько значительно сократится пассажиропоток, сейчас довольно затруднительно. Но полагаю, что не существенно».
«Наиболее важная для авиакомпаний аудитория – деловые путешественники и часто летающие люди либо уже вакцинировались, либо переболели и имеют на руках все необходимые документы. Поэтому надеюсь, что драматического влияния на доходы авиакомпаний реализация этой инициативы не окажет. Тем более, что действие соответствующих требований будет временным. Пока речь идет о том, что требовать QR-коды перестанут летом, но в случае улучшения эпидемиологической обстановки это может произойти и раньше», – подытожил авиаэксперт.
В свою очередь пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова считает, что «транспорт так же, как и другие общественные пространства, является местом массового скопления людей и соответственно, там может распространяться вирус». «Руководство аэропорта Внуково принимает все необходимые меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в аэровокзальном комплексе. В том числе сегодня уже более 70% сотрудников аэропорта сделали прививки от COVID-19», – рассказала она.
«Однако, к сожалению, ухудшающаяся ситуация с пандемией заставляет нас задуматься о новых решениях по противостоянию инфекции. Если Госдума примет закон о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, мы совместно с авиакомпаниями-партнерами обязательно примем необходимые меры для его реализации», – заключила Соколова.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах. В этот же день депутат Госдумы Виктор Селиверстов сообщил, что «Единая Россия» поддержит внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
Напомним, в минувшую пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо о медотводе. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.
Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек. На железнодорожном и авиатранспорте пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при введении QR-кодов переходный период продлится до 1 февраля. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы. Действовать новые требования будут до 1 июня, указывается в документе. «Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.
Ранее председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин сказал газете ВЗГЛЯД, что ввести систему QR-кодов на самолетах и поездах можно быстро. В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Хубезов считает, что «введение QR-кодов на транспорте усилит борьбу с COVID сразу по двум направлениям: активизирует массовую вакцинацию и поможет разрывам цепочек заражения». А эксперт в сфере транспорта Олег Покусаев счел введение QR-кодов на транспорте вынужденной мерой.
В то же время в Минтрансе заявили, что из 58 млн пассажиров только 30% путешествующих привиты. При этом ведомство разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать людей,
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Мишустин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, но в других по-прежнему остается много заболевших, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
«По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остается напряженной, подробно обсуждали это на совещании у президента в прошлую среду. В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших», – приводит РИА «Новости» слова Мишустина.
По словам премьер-министра, большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме, это те, кто не прошел вакцинацию.
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«Разумеется, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь, федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой», – цитирует ТАСС Мишустина.
Он уточнил, что «это касается в том числе предоставления средств на закупку лекарств как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома, под наблюдением врачей.
Ранее за минувшие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3789, Санкт-Петербурге – 2968, Московской области – 2666.
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Американская Pfizer собралась провести в России испытания нового препарата от COVID-19
Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики коронавируса, сообщают СМИ.
Из государственного реестра лекарственных средств следует, что препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса, пишут «Ведомости».
В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек.
«Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне», – пишет газета.
Представитель компании пояснил, что в испытаниях участвуют 7 тыс. человек из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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