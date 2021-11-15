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Путин объяснил Макрону целесообразность прямого диалога ЕС и Минска
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.
«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также они рассмотрели положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Польша призвала отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований
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Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны», – сказал он изданию Polska Times.
Глиньский заявил, что Россия и Белоруссия «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления», передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Мигранты перебрались через белорусское ограждение на границе с Польшей
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Ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей, сообщают белорусские СМИ.
«Мигранты перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками», – сообщает госиздание «СБ.Беларусь сегодня» в своем Telegram-канале. Отмечается, что у ограждений на некоторое время образовалась давка.
Издание сообщает, что мигранты продолжают прибывать к белорусскому КПП.
Госагентство «Белта» в своем Telegram-канале сообщило, что «мигранты голыми руками расчищают площадку на погранпереходе «Брузги» от колючей проволоки».
«У польского КПП – водомет, вертолет и вооруженные люди: Польша не пропускает беженцев на свою территорию... Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации», – говорится в сообщении.
Между тем Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале сообщает, что первые группы мигрантов из стран Востока и Африки, которые до этого находились в стихийном лагере, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши, колонна беженцев растянулась на километр
Уточняется, что с польской стороны за колючей проволокой – силовики и водометы.
«Первые группы мигрантов начали покидать лагерь... Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода «Брузги». Их сопровождают белорусские силовики», – также сообщает агентство.
Как заявил представитель Гродненской пограничной группы Сергей Савчук, в ходе движения к погранпереходу «Брузги» часть людей из лагеря самоорганизовалась. «Их планов мы назвать не можем, но вероятная цель – в очередной раз обратить внимание на себя и проблему, которая складывается на границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Белорусские пограничники сопровождают группу для порядка перемещения в пограничной зоне, но ни в коем случае не направляют людей, отметил Савчук.
Между тем официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что беженцы выдвинулись колонной в направлении КПП «Брузги» на границе с Польшей, подчеркивая свои мирные намерения.
«Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы (из стихийного лагеря), надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги». Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации», – сказал Бычковский.
По его словам, во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии
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Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу, сообщил The Guardian.
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение 27 министров иностранных дел Евросоюза отражает «решимость Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях», передают «Экономические новости».
Список лиц и организаций, подпадающих под замораживание активов и запрет на поездки, как ожидается, будет составлен в ближайшие недели.
Боррель заявил, что в него войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Между тем «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале сообщил, что на этой неделе в Польшу прибудет глава минобороны Британии Бен Уоллес из-за ситуации на границе.
В Европе назвали напряженную обстановку на границе Польши и Белоруссии ответом Минска на санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны намерены жестко ответить на новые санкции ЕС.
Задержанных в Польше журналистов RT France доставили в суд
Журналистов RT France доставили в суд польского города Сокулка, сообщил представитель полиции Подляского воеводства страны.
«Они недавно были направлены в суд, который примет решение в их деле», – рассказал он РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что журналистов RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в эфир и заявили, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
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Путин исключил Карелию из перечня районов Крайнего Севера
Президент Владимир Путин подписал указ об исключении отдельных территорий Карелии из списка районов Крайнего Севера.
Указ от 20 декабря 1993 года об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям признан утратившим силу с 1 января 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, так как это важное направление с точки зрения добычи полезных ископаемых.
Съемочную группу RT France задержали на границе Польши и Белоруссии
Журналистов RT France задержали польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в эфир и заявили, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно», сообщила руководитель RT France Ксения Федорова.
«Нашу съемочную группу задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно». Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, – это «наручники», с тех пор на связь группа не выходит», – написала она в Telegram.
По данным RT France, утром 15 ноября съемочную группу задержали утром в понедельник, когда они освещали миграционный кризис, передает RT.
За несколько минут до задержания репортер Калифа рассказывал о ситуации из села Уснарз Горный в Польше, он находился ста метрах от границы.
«На нас составляют протокол», – пояснил журналист.
Калифа добавил, что польская полиция с «крайне напряженным видом» запретила съемочной группе телеканала вести съемку.
«Несколько раз они попросили нас покинуть это место и не снимать», – сказал репортер.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Соловьев указал на запредельный уровень русофобии в Госдепе
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«Мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи и огульные обвинения против Москвы и Минска позволяет себе именно Блинкен», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее глава Госдепа заявил, что Александр Лукашенко с помощью миграционного кризиса пытается отвлечь внимание от действий России на Украине.
«Обвинения Блинкена в адрес Лукашенко показывают запредельный уровень русофобии у американской политической элиты. Фраза о том, что Минск устроил кризис с мигрантами, чтобы отвлечь внимание от ситуации на границах России и Украины, могла звучать на кухне в разговоре двух русофобов, не имеющих отношения к политике. Но слышать такое от госсекретаря США и главы польского внешнеполитического ведомства крайне неприятно», – указал телеведущий Владимир Соловьев.
По его словам, Запад окончательно взял вектор на совершенно безосновательные обвинения России во всех грехах. «Отдельно отмечу: мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи позволяет себе Блинкен, который должен не понаслышке знать, что такое огульные обвинения в принципе», – подчеркнул собеседник.
Касаясь непосредственно обвинений со стороны главы Госдепа, Соловьев отметил: видимо, Блинкен просто ничего не знает о происходящем в Донбассе. «Вот как раз вчера ВСУ в нарушение Минских соглашений подтянули к линии фронта тяжелую артиллерию для атаки по ополчению. Гремели страшные бои. В Пентагоне должны объяснить Блинкену, что на Украине идет гражданская война, Россия не является стороной конфликта. Потому говорить о том, что Лукашенко является эдаким «прокси» для отвлечения внимания от войны на юго-востоке Украины, попросту нелепо», – заметил телеведущий.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил
, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».
Двумя днями ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы.
В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.
Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад предъявил России вину за собственные военные преступления.
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США обвинили Лукашенко в попытке отвлечь внимание от действий России на Украине
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил Госдеп США.
«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», – приводит РИА «Новости» текст заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций – отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», – заявил Прайс.
«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», – заключил Прайс, уточнив, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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ВС Латвии начали масштабные военные учения у границы с Белоруссией
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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии начали масштабные военные учения The Decisive Point («Решающий момент») у границы с Белоруссией при участии порядка 3 тыс. солдат и земессаргов (ополченцев), сообщил министр обороны республики Артис Пабрикс.
«Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так. В учениях примут участие около 3 тыс. представителей НВС Латвии. Обучение продлится около месяца», – приводит ТАСС слова министра обороны республики Латвийскому телевидению.
По мнению Пабрикса, растет вероятность того, что новые группы мигрантов в Белоруссии могут быть направлены к границе с Латвией. Этим соображением он объяснил свой приказ о проведении учений, которые продлятся до 12 декабря. Кроме того, министр обороны Латвии не исключил обращения к НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.
«Я не могу исключить вероятность того, что мы можем обратиться с таким запросом рассмотреть необходимость консультаций по 4-й статье. На данный момент я не думаю, что это так, но мы это обсуждали – это было в повестке дня с самого начала кризиса. Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесен главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, то мы сделаем это вместе», – указал он.
Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на пресс-секретаря командующего ВС Латвии Сандру Брале, цель маневров – проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях. По словам Брале, государства – члены ОБСЕ, включая Россию и Белоруссию, были проинформированы об этих учениях.
Статья 4 Североатлантического договора предполагает консультации участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса поставлена под угрозу.
Правительство Латвии с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают вооруженные силы, спецназ полиции и земессарги (ополченцы).
В воскресенье в Польшу прорвались около 50 мигрантов из Белоруссии. В тот же день польская погранслужба заявила, что заметила на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. В Варшаве ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции.
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Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, главной темой которого стал миграционный кризис на границе Белоруссии с ЕС, сообщило агентство БелТА.
«Телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся сегодня вечером. Длилась беседа около 50 минут», – передает РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что во время разговора был обсужден ряд проблем, прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.
Кроме того, Лукашенко и Меркель «обсудили детально гуманитарную поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи».
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировки мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Правительству поручено создать мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать нарушителей ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение.
«С учетом ранее данных поручений завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», – соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Также он поручил правительству до 20 декабря доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
«Правительству Российской Федерации: ... доработать с учетом состоявшегося обсуждения и утвердить одобренную на заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года», – говорится в перечне.
Ранее Путин поручил правительству проработать юридические аспекты внедрения экспериментальных технологий в стране, в том числе по вопросам интеллектуальной собственности.
«Белавиа» отказалась перевозить граждан Ирака, Афганистана и Сирии из Дубая в Минск
Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что по решению властей ОАЭ не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы из Дубая в Белоруссию.
«В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
Авиакомпания подчеркнула, что в целом усилила контроль за исполнением визовых требований и миграционным законодательством на всех рейсах.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвиняющим в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком». Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.
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Лукашенко пообещал жестко ответить на новые санкции ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не шутит, а Минск намерен жестко ответить на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами на границе.
«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», – передает его слова «БелТА».
Президент республики добавил, что Минск обвиняют в развязывании миграционного кризиса и поэтому ЕС грозит введением очередного санкционного пакета. «Организовывать миграционный поток через Беларусь – это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», – сказал Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, обстановка на границе с Польшей накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию.
«Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: «Лукашенко виноват», следом – Путин, «Беларусь виновата», следом – Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», – сказал Лукашенко.
Он добавил, что в Белоруссии организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов. «Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки», – заявил президент.
Кроме того, Лукашенко предложил отправить мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» в Мюнхен, если поляки не дают гуманитарного коридора.
«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», – заявил президент республики.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
После драки в Петербурге задержали россиянина и нескольких граждан Узбекистана
В Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, задержаны семь граждан Узбекистана и один россиянин, иностранцев готовят к выдворению.
«Семь граждан Узбекистана и гражданин России задержаны в воскресенье после драки <…> на Софийской улице», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На задержанных составили протоколы о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранца от выдворения за пределы страны, а также о побоях.
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Ранее драка со стрельбой произошла в центре Петербурга. Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета.
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