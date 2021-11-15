Польша заявила, что белорусские силовики не дают мигрантам вернуться

В МВД Польши заявили, что белорусские силовики не дают мигрантам вернуться вглубь страны.

«Белорусские службы все время контролируют лиц, которых привели на пограничный переход, одновременно не давая им вернуться вглубь Белоруссии», – приводит сообщение РИА «Новости».

Между тем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что будет выступать за возвращение мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, в страны исхода.

«Нет, я буду выступать за то, чтобы люди, которые там находятся, которых доставили туда под предлогом ложных данных режима Лукашенко, были возвращены в страны их исхода», – заявил Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос, будет ли он призывать к тому, чтобы принять этих мигрантов в случае, если их приток в Белоруссию будет остановлен.

Он отметил, что в таком случае «страны исхода должны выполнить свою часть работы». На уточняющий вопрос, возможна ли их отправка на родину, если эти мигранты могут претендовать на убежище, Маас отметил, что не знает, «есть ли у них право на убежище».

«Те же, кто получают политическое убежище, как правило вынуждены использовать другие пути. В этой связи я считаю, что важно показать не только Белоруссии, но и любому другому, кто придет к такой идее, что так дело не пойдет, что Евросоюз не поддастся шантажу и мы должны ясно дать понять, проводить пояснительные кампании в странах исхода, что не стоит давать себя использовать как инструмент политики Лукашенко под обманным представлением лживых фактов», – заявил Маас.

Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.

До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.

Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.