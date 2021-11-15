Парфюмер: Россия пахнет Снегурочкой

Гжель - это на самом деле замороженные цветы, то есть фактически Снегурочка. А хохлома – это красные яблоки на золотом фоне, это медовый яблочный спас, – заявила газете ВЗГЛЯД парфюмер Жанна Гладкова. Она прокомментировала новый аромат, созданный Ростехом с запахом истребителя Checkmate, и предположила, какие запахи характерны для России.

Госкорпорация Ростех совместно с Гильдией парфюмеров России выпустили парфюмерную воду с запахом легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate. При создании аромата парфюмеры использовали оригинальные образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины истребителя в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха.

«Роза пачули очень часто используется в аккордах. В тех ароматах, которые разрабатывались на парфюмерно-косметической фабрике «Новая заря», достаточно часто звучал этот аккорд», – рассказывает Гладкова.

Однако получил свое признание пачулевый аромат именно в Европе только тогда, когда были привезены индийские шелковые ткани, продолжает эксперт. Когда ткани вывозили из Индии, между ними клали слой листьев пачули, чтобы мошкара и другие насекомые не испортили товар. За время пути до Европы пачулевые листочки сохли. А именно в таком виде во время ферментации образуется то самое пахучее пачулевое масло, которым и пропитывались индийские ткани. В результате на всех балах в Европе, где присутствовал высший свет в дорогих шелковых одеяниях, появился тончайший оттенок бархатно-кожано-табачного нюанса, который создал образ аристократической Европы, говорит парфюмер.

«Из простого индийского запаха он превратился в аромат высшего света и конец XIX века весь прошел под этим флагом. А так как наша парфюмерия зародилась в недрах той, что была в Европе после революции, в ней активно использовали розу пачули. Но то, что это русский аромат, не совсем верно. Думаю, это подчеркивается тем, что у нас гораздо больше и чаще пользуются ароматами в принципе, нежели за границей. У нас ароматы женщины любят, потому что у нас очень богатая душа, а любой аромат – это отражение внутренней души человека», – поясняет собеседница.

Специалист говорит, что пачулевый аромат и сейчас очень популярен, однако используется как тонкий нюанс. Полную составляющую пачулевого масла человек не использует, потому что современные ароматы очень прозрачные.

«В принципе в России прививается все красивое. То есть, это достаточно яркие ароматы, в которых очень много достаточно глубоких, глобальных оттенков. Сейчас мир универсален – все преобразуется, но наши женщины очень любят ярко звучащие, глубокие и стойкие ароматы, хотя стойкость далеко не является показателем качества парфюма», – говорит Гладкова, рассуждая, чем пахнет Россия.

Она рассказывает, что однажды у нее был заказ, когда она создавала ароматы, которые сопровождали бы гжель, палех и хохлому. Проанализировав, что такое «гжель», она пришла к выводу, что это на самом деле замороженные цветы, то есть фактически Снегурочка – та самая девочка, которая понимает, что любит, и эта любовь ее погубит, но все равно продолжает любить. Так «гжель» она создавала как олицетворение холодной таящей женщины, что, по ее мнению, также является одним из образов России.

«Или, допустим, та же самая хохлома – это красные яблоки на золотом фоне, это медовый яблочный спас. Это румяные щеки, карие, немного медовые, глаза, волшебные волосы и чудесный характер. Поскольку у нас многонациональная страна, Россия на запах разная. А во-вторых, поскольку нас много, то у нас любят все, что появляется в парфюмерном мире. Единственное, что важно в этой ситуации – правильно выбрать, следовать не за трендами и модой. А выбирать что-то подходящее себе – когда слушаете аромат и ваше сердце начинает биться в горле от удовольствия, которое вы чувствуете, слушая аромат на блоттере (полоска бумаги для парфюмерии) или коже», – советует специалист.

Что касается нового аромата Ростеха, то парфюмер относит его, скорее, не к парфюму, а к ароматизатору, поскольку вряд ли найдется человек, который захочет так странно пахнуть. Однако на Западе одно время были в моде странные запахи, например, оттенки печатающего принтера, раскаленной лампы и другие. Более того, на сегодняшний день существует компания, которая выпускает ароматы умерших родственников.

«Я считаю, что человек должен пользоваться ароматом, который является его частью. Мы же не оденемся в платье, которое будет сделано из кирпичей и обито проволокой, а предпочтем ткань, которая окутывает нашу кожу, сядет по фигуре и станет нашей частью. Аромат тоже должен стать частью человека. Никаких металлов, стекол – ничего. Должно быть что-то мягкое, человеческое, что может подчеркнуть красоту, дав ей крылья и звучание. Причем тут истребители? Это чисто конъюнктура, а как парфюмерия она совершенно несостоятельная», – заключила Гладкова, подчеркивая, что работа парфюмера заключается в том, чтобы собрать все самое красивое в мире и создать образы.

Ранее в пресс-службе «Платформы НТИ» рассказали, что российские парфюмеры разрабатывают серию запахов регионов страны, передает RT. Предполагается, что данный проект положительно отразится на популяризации внутреннего туризма, решит проблему самоидентификации региона или города на уровне администраций, повысит узнаваемость туристских брендов регионов. Кроме того, аромат можно будет использовать для сувенирной продукции и корпоративных подарков.