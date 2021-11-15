В Совфеде оценили предложение Польши исключить Россию из международных организаций

Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский не имеет право высказываться на тему исключения России из международных организаций, Россия стояла у истоков создания большинства из них, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что лица подобного ранга вообще не имеют право так высказываться, тем более в СМИ. Во-вторых, если он ведет речь о миграционном климате, то пусть он вспомнит, кто породил этот кризис», – пояснил сенатор, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 2003 году Польша поддержала Великобританию и США, направив своих солдат в Ирак, «где они разбомбили мирные города и села и сделали людей беженцами». «Теперь эти беженцы пришли к ним в Европу. И они обвиняют в этом Россию и Белоруссию. Выглядит это, мягко говоря, просто иезуитски. Поэтому, я думаю, что не нужно обращать внимание на подобные заявления, авторитета Польше это не добавляет», – подчеркнул Джабаров.

Он также подчеркнул, что Россия стояла у истоков создания большинства международных организаций. «Это страна – основатель ООН, победитель во Второй мировой войне, это страна, которая спасла мир от фашизма. Не Польше судить, достойна там пребывать Россия или нет», – заявил парламентарий.

Говоря о призыве польского политика запретить России и Белоруссии участие в крупных международных спортивных состязаниях, Джабаров добавил, что нельзя смешивать спорт и политику. «А наши западные партнеры постоянно пытаются все это перемешать и выдать желаемое за действительное. Я думаю, то, что заявил поляк, останется без внимания серьезных политиков», – заключил первый зампред международного комитета СФ.

Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.