Путин ответил на обвинения России в кризисе с мигрантами Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России 14 ноября 2021, 15:37 Текст: Евгения Шестак

США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад, в связи с этим стратегическая авиация России возобновила тренировки, сообщил президент России Владимир Путин. «Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили», – заявил российский президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, Россия подождала около 5 лет и возобновила эти полеты. «Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», – добавил глава государства. Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи российских границ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

WSJ заявила об имеющемся у Москвы «опасном компромате» на власти США 13 ноября 2021, 18:48

Фото: Manfred Vollmer/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

У российской стороны есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении, заявил обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший. Дженкинс провел анализ действий руководителя ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, передает РИА «Новости». По его словам, Коми якобы руководствовался российскими разведданными, дискредитировавшими демократов и администрацию Барака Обамы. «Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», – указал журналист. Автор отметил, что все тезисы в так называемом рашагейте на самом деле оказываются не такими, как на первый взгляд. Отношения России и США в ходе правления Трампа не улучшались, а это приводилось в качестве аргумента в причастности Москвы к результатам американских выборов. Все американские президенты – вне зависимости от партий – пытались наладить диалог с российской стороной. «Не обязательно любить Трампа или (одобрять) то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент начиная с Джорджа Буша-младшего стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», – подчеркнул он. Дженкинс заявил, что у России якобы есть на всю властную систему США «опасный компромат». По его утверждению, Москва может перевернуть всю американскую политическую элиту при помощи публикации таких сведений. «Вся эта неразбериха дает администрации [действующего президента США Джо] Байдена дополнительную причину ходить вокруг [президента России Владимира] Путина на цыпочках. <...> Информационная игра между США и Россией – столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей», – отметил автор. Журналист уверен, что либо демократическая администрация могла скрыть известную России информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели Трампа к власти. «Судя по его заявлениям, Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми», – заключил Дженкинс. Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил. Вучич отметил возможность многому научиться у Путина 13 ноября 2021, 22:21

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным всегда были очень важными для Сербии. В интервью для YouTube-канала «Соловьев.Live» Вучич рассказал, что в сербском президентском кабинете «уже неделями идет подготовка встречи с президентом Путиным». По словам Вучича, «Владимир Путин – это сила России», «тот, кто возвысил Россию», передает РИА «Новости». «Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», – сказал Вучич, добавив, что «от президента Путина всегда может многому научиться, многое услышать от него». «Я хочу, чтобы люди в России знали, что Сербия успешно сопротивлялась давлению, и мы никогда не были проблемой: ни когда строился «Южный поток», ни когда строился «Турецкий поток», ни когда – «Балканский поток», – приводит его слова ТАСС. Вучич отметил, что Сербия построила газопровод вместе с Газпромом, «и сегодня уже идет газ по газопроводу», страна «готова далее расширять интерконнекторы по региону этого газопровода». Президент Сербии подчеркнул, что его страна – единственная в Европе, которая никогда не вводила никаких санкций против России. Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич. Начались поставки комплексов С-400 в Индию 14 ноября 2021, 03:31

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

Поставки комплексов российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию начались, они идут по графику, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow сообщил, что «поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику», передает РИА «Новости». В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Вучич захотел обсудить с Путиным цены на газ 13 ноября 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

Сербский президент Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», – заявил Вучич в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости». «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич. Ранее президент Сербии сообщал, что предварительная дата встречи с российским лидером – 25 ноября. Он отмечал, что в ходе встречи политики будут обсуждать поставки и цену российского природного газа. Сейчас Россия фактически является единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 млрд кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января. Глава Пентагона назвал «основным компонентом стратегии сдерживания» учения в Черном море 13 ноября 2021, 17:44

Фото: US Navy

Текст: Алексей Дегтярев

Учения США, Румынии, Турции и Украины в Черном море являются одним из главных компонентов стратегии сдерживания, заявил глава американского минобороны Ллойд Остин. «Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», – цитирует Остина ТАСС. Он отметил, что речь идет о прошедших в Черном море учениях США и их союзников. Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море. Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море. Путин: «Большая перемена» объединяет молодых людей по всей стране 13 ноября 2021, 19:45 Президент Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам всероссийского конкурса «Большая перемена» в «Артеке», и поздравил тех, кто добрался до финала. «Рад приветствовать вас в «Артеке». Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена». Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы», – сказал глава государства. Видеозапись с обращением президента опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что финалисты добились отличных результатов, и некоторым не хватило всего немного до победы, но это значит лишь, что в следующем году бороться за нее будет еще интереснее. «Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни», – указал Путин. Он напомнил, что сам конкурс тоже развивается, в том числе благодаря идеям и предложениям его участников. В нем появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале 2021 года началась волонтерская акция «Добрая суббота». «Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учебе. Вместе с вами они тоже в сообществе «Большой перемены». Хочу поблагодарить их за такое заинтересованное, неравнодушное участие», – подчеркнул президент. Глава государства добавил, что у учеников сейчас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, реализовать способности, и это очень важно, поскольку успехи сегодняшних школьников и молодых людей определяют будущее страны. «Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который дает участие в «Большой перемене», послужит для них твердой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников», – заключил президент. Лукашенко захотел получить у России «Искандеры» 13 ноября 2021, 15:57

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». «Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона». По словам Лукашенко, в 2021 году производились ракетные пуски на учениях «Запад-2021», военные знают, где необходимо наносить ракетный удар, в том числе удар ракетным комплексом «Точка», а также где можно задействовать зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ». «Многое и по бронетехнике сделали, очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – прим. ВЗГЛЯД), бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР», – рассказал белорусский лидер. Он выразил мнение, что у республики хорошо подготовленная армия с неплохим вооружением. «Мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. Но у нас война будет другая, у нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле», – сказал Лукашенко. Он признал, что Белоруссия уязвима для ракет, но вражеская наземная операция на территории страны невозможна, поскольку военные будут к этому готовы. Минску важно знать, что Москва поддержит его в трудную минуту, сказал президент страны. «Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего», – заключил он. Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем. В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко, однако президент России Владимир Путин признал, что у его белорусского коллеги есть теоретически возможность перекрыть поставки российского газа. Напмоним, «Искандер» – это целое семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). В него входят «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главная задача таких комплексов – обнаружение и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Путин назвал критерии истинного либерализма 14 ноября 2021, 14:17

Фото: кадр канала РОССИЯ 1

Текст: Елена Мирошниченко

Если под либерализмом понимать свободу мысли и выбора, то в России это всегда было, есть и будет; истинный либерализм – это не желание копировать кого-то, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». «Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения – то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу», – ответил он на вопрос, касающийся борьбы западников и славянофилов, передает РИА «Новости». Путин, комментируя слова журналиста о том, что после речи на Валдайском форуме и посещения Московского музея Достоевского в юбилей писателя, которого приписывают к стану славянофилов, у многих могло сложиться впечатление, что Путин примкнул «к стану славянофилов», заявил, что «это все-таки немножко поверхностная дискуссия». Также глава государства подчеркнул, что ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет внутреннего позитивного механизма развития – свободы мысли.



Кроме того, по мнению Путина, истинный либерализм – это не желание копировать кого-то. «Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: «Наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги». Но это не истинный либерализм», – сказал Путин, а также добавил, что в этом смысле и славянофилы, и западники, если они ставят перед собой задачу искать наилучшие способы и пути развития страны, у них общая цель, и если либералы «не уподобляются лакеям», а хотят добра своей стране, они «быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели». Напомним, Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр «Московский дом Достоевского». На Украине решили ускорить размещение «Нептунов» на боевом дежурстве 13 ноября 2021, 16:33 Текст: Алексей Дегтярев

Киев намерен сделать все возможное для размещения противокорабельных ракет «Нептун» на боевое дежурство на южной границе, заявил глава украинского минобороны Алексей Резников. «Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс «Нептун». От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», – сказал Резников, передает РИА «Новости». Глава украинского ведомства заявил, что поручит ускорить строительство базы ВМС в Бердянске, также руководство министерства займется усилением общих возможностей ВМС Украины. «Для этого мы плодотворно работаем также с западными партнерами, в частности с нашим стратегическим союзником США. В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить и наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море – Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота», – сказал министр. На баланс министерства планируется передать участок, где будет командование бердянской базы, и два дивизиона кораблей, в числе которых дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI. «В этом году уже выделен земельный участок в 1,4 га, где возводится казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих», – сообщили в украинском минобороны. Ранее украинское правительство решило передислоцировать корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское. Отмечалось, что в Бердянск переведут военную часть из Николаева. Кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а из Очакова Николаевской области – морской буксир «Корец». Россия и ОАЭ обсудили модернизацию «Панцирь-С1» 14 ноября 2021, 08:15 Текст: Евгения Шестак

Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают модернизацию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С1», которые ранее были поставлены в эту страну, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «Мы обсуждаем с нашими эмиратскими партнерами возможность проведения модернизации ранее поставленных ЗРПК «Панцирь-С1», – цитирует ТАСС Шугаева. Ранее российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» приняли участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021». Путин ответил на обвинения России в кризисе с мигрантами 14 ноября 2021, 14:41 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами. «Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», – цитирует его РИА «Новости». Он добавил, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. Глава государства также прокомментировал обвинения в адрес «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Минск. «При чем здесь наш «Аэрофлот?» Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят», – отметил президент. Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. По словам главы государства, о миграционном кризисе он узнал из СМИ. «О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили», – рассказал Путин. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры. Россия и Белоруссия подписали контракты на поставку авиации и средств ПВО 14 ноября 2021, 10:46 Текст: Евгения Шестак

Москва подписали в 2021 году контракты с Минском на поставку истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow. «В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения», – сказал РИА «Новости» Шугаев. По его словам, вся продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия проводили, и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что «никакому Западу не снилось». Также Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Названы сроки поставки Индии первого дивизиона С-400 14 ноября 2021, 10:23 Текст: Евгения Шестак

Россия поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 до конца 2021 года, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «До конца года будет поставлен первый дивизион», – сказал он РИА «Новости» перед началом выставки Dubai Airshow. Ранее Шугаев заявил, что поставки комплексов российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию начались, они идут по графику. В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. В России создали систему по управлению разнородными дронами 14 ноября 2021, 09:39 Текст: Евгения Шестак

Система управления несколькими беспилотниками, которую представили на авиасалоне Dubai Airshow АО «Кронштадт», сможет управлять разнородными летательными аппаратами, сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков. «На этой выставке мы представляем новую концепцию организации и управления разнородными беспилотными летательными аппаратами, а также будет еще ряд новинок, с которыми смогут ознакомиться гости выставки», – цитирует ТАСС Богатикова. По его словам, международная выставка Dubai Airshow станет первым крупным мероприятием, в ходе которого АО «Кронштадт» презентует полноразмерный беспилотник из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э» с авиационными средствами вооружения. «Все это мы готовы предложить как нашим эмиратским партнерам, так и другим заинтересованным заказчикам», – подчеркнул он. Ранее сообщалось, что российские военные ученые из Общевойсковой академии ВС России разрабатывают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов, который представляет из себя электризуемое заграждение купольного типа, способное отгонять и уничтожать беспилотники. Россия решила обсудить поставки истребителя Checkmate со странами Ближнего Востока 14 ноября 2021, 13:21 Текст: Евгения Шестак

Россия рассчитывает, что Ближний Восток проявит интерес к истребителю пятого поколения Checkmate, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. «Здесь также представлены вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52к, и Checkmate, наша новая тема, с которой мы уже вышли с инициативой на МАКСе (в подмосковном Жуковском) в этом году. Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах – мы рассчитываем на этот рынок», – цитирует РИА «Новости» Мантурова. Ранее Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021. Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.