На Украине решили ускорить размещение «Нептунов» на боевом дежурстве

Киев намерен сделать все возможное для размещения противокорабельных ракет «Нептун» на боевое дежурство на южной границе, заявил глава украинского минобороны Алексей Резников.

«Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс «Нептун». От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», – сказал Резников, передает РИА «Новости».

Глава украинского ведомства заявил, что поручит ускорить строительство базы ВМС в Бердянске, также руководство министерства займется усилением общих возможностей ВМС Украины.

«Для этого мы плодотворно работаем также с западными партнерами, в частности с нашим стратегическим союзником США. В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить и наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море – Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота», – сказал министр.

На баланс министерства планируется передать участок, где будет командование бердянской базы, и два дивизиона кораблей, в числе которых дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI.

«В этом году уже выделен земельный участок в 1,4 га, где возводится казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих», – сообщили в украинском минобороны.

Ранее украинское правительство решило передислоцировать корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское.

Отмечалось, что в Бердянск переведут военную часть из Николаева. Кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а из Очакова Николаевской области – морской буксир «Корец».