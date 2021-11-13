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На Украине решили ускорить размещение «Нептунов» на боевом дежурстве
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Киев намерен сделать все возможное для размещения противокорабельных ракет «Нептун» на боевое дежурство на южной границе, заявил глава украинского минобороны Алексей Резников.
«Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс «Нептун». От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», – сказал Резников, передает РИА «Новости».
Глава украинского ведомства заявил, что поручит ускорить строительство базы ВМС в Бердянске, также руководство министерства займется усилением общих возможностей ВМС Украины.
«Для этого мы плодотворно работаем также с западными партнерами, в частности с нашим стратегическим союзником США. В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить и наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море – Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота», – сказал министр.
На баланс министерства планируется передать участок, где будет командование бердянской базы, и два дивизиона кораблей, в числе которых дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI.
«В этом году уже выделен земельный участок в 1,4 га, где возводится казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих», – сообщили в украинском минобороны.
Ранее украинское правительство решило передислоцировать корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское.
Отмечалось, что в Бердянск переведут военную часть из Николаева. Кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а из Очакова Николаевской области – морской буксир «Корец».
В ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2»
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Заявка «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на их привлечение к сертификации «Северного потока – 2» имеет одну цель – не допустить запуск трубопровода, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
«Кто бы мог подумать! Заявка Киева на участие в сертификации «Северного потока – 2» имеет ясную цель – не допустить запуск трубопровода», – пояснил Эрнст, передает ТАСС.
По его словам, он исходит из того, что «Нафтогаз» не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ. «На это он не имеет права», – подчеркнул депутат.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Актриса рассказала об «адской» жизни на Украине
Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, а Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие, заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.
Титаренко заявила в эфире YouTube-канала PolitWera, что «мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова».
В России же, благодаря русскому наследию и тому, что она его поддерживает и развивает, обеспечено долголетие. В это же время на Украине сжигают книги, а также получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.
Ранее двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая из России на Украину, назвала эту страну «худшей для эмиграции».
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Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
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Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные - хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.
Он также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Турки призвали США «убраться» из Черного моря
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Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».
Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».
«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.
«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.
«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.
Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.
«США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
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При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
На Украине нашли замену газу из России
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В случае дефицита газа Украина в отопительный период может закупать топливо в Словакии, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.
Немчинов заявил в эфире телеканала «1+1», что «на сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа, хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Кроме того, по его словам, украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.
При этом прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов) за тысячу кубометров.
Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией».
Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, Россия «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».
При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
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Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России, и добавил, что сам в Россию не ездит.
На соответствующий вопрос в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе ответил: «Я считаю, что не должны». Однако, по его словам, украинские артисты «должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа». Он сказал, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит, передает РИА «Новости».
Напомним, Кикабидзе, который возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили, отметился рядом антироссийских высказываний. При этом митинг сторонников Саакашвили он открывал песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках.
Британские истребители вплотную приблизились к российскими Ту-160
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Во время планового полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, сообщили в Минобороны России.
Маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами, «на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Из видео полета, снятого из кабины Ту-160, видно, как британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров, передает РИА «Новости».
Указывается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На видео также заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса «воздух – воздух» Р-33.
Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.
В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее стратегические бомбардировщики США пролетели у границы России.
Путин ответил на заявления о «вторжении» России на Украину
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Сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Путин сказал на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ, что он «этих алармистских заявлений не видел», но исходит из того, что «так оно и есть, то, что вы сказали», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине, «мы таковыми не являемся», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул также, что в «минских соглашениях» нигде не сказано, что «Россия является стороной конфликта».
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма
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Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Резолюция была принята. За документ проголосовала 121 страна, 53 государства воздержались (в их число входят Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и другие), передает ТАСС.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что принятие резолюции «внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации». В документе подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма», включая подразделения «Ваффен-СС».
Он выразил тревогу в связи с тем, что «тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев». Причем происходит это в государствах, «переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма», заявил он.
Напомним, США и Украина год за годом выступают против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Украина запланировала «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией
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В 2022 году планируется «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.
Монастырский заявил, что настало время «раз и навсегда построить надежную государственную границу Украины». По его словам, «задача МВД – построить наконец настоящий рубеж государства». Министр сообщил, что недавно инспектировал «потенциально опасный» участок границы с Белоруссией. Он заявил, что «там видел все подразделения МВД, но не видел одного – границы», передает РИА «Новости».
Напомним, Монастырский сообщил, что подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов. В Германии предложили размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Украинские силовики обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии
Подразделения украинских силовиков обстреляли район села Весняное в Луганской народной республике из 152-миллиметровой артиллерии, применение которой запрещено Минскими соглашениями, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
«Со стороны Вооруженных сил Украины с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с использованием тяжелого вооружения, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено. В 16:20 со стороны населенного пункта Причепиловка обстреляли село Весняное из артиллерийских орудий калибра 152 мм, выпустив четыре снаряда», — цитирует сообщение ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.
Ранее ополчение Донецкой народной республики ликвидировало украинский беспилотник, помогавший наводить огонь из минометов по подконтрольной республике Горловке.
До этого в республике сообщали, что утром 11 ноября украинские военные выстрелили по окраинам Горловки 18 мин калибром 120 мм.
Кроме того, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в регионе.
В офисе Зеленского испугались «нападения» России
Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом (ЕС) опасны для Киева, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Politeka, что Москва и Минск своими действиями якобы создают «отсечный фланг» от НАТО, которая не сможет оперативно отреагировать на происходящее.
Он подчеркнул, что после этого в зоне риска в первую очередь окажется левобережная Украина, причем эскалация произойдет быстрее, чем может показаться.
«Я думаю, что реальные сроки – это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. (...) Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр», – заявил Арестович, отметив, что целью «нападения» будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование «марионеточного» правительства.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает алармистскими заявления о якобы возможном «вторжении» России на Украину.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Кикабидзе попросил Зеленского «спасти» Саакашвили
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Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе сообщил, что призвал президента Украины Владимира Зеленского «спасти» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство.
Как рассказал Кикабидзе в интервью Дмитрию Гордону, он «специально прилетел» в Киев, чтобы «попросить» Зеленского «как-нибудь своего гражданина спасти». У Кикабидзе «есть ощущение», что власти Грузии желают смерти Саакашвили в тюрьме. По словам Кикабидзе, Зеленский услышал его просьбу. «Сказал, что будет по телефону говорить», – заявил артист, отметив, что любит Саакашвили и его семью.
При этом в шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе привел слова Зеленского: «Миша – гражданин Украины. Я же обязан его оттуда забрать». Кикабидзе полагает, что Саакашвили «могут там убрать», поскольку «есть человек, который мечтает его видеть в гробу». Он дал понять, что говорит о экс-премьере Грузии Бидзине Иванишвили, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский попросил допустить к Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался выполнить просьбу Зеленского. Сам Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.
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Зеленский призвал Вашингтон ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Зеленский написал в Twitter, что «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток – 2».
«Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в сенате США по поддержке такой нормы и на уровне сената», – написал президент.
Ранее в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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