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Украинские силовики обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии
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Подразделения украинских силовиков обстреляли район села Весняное в Луганской народной республике из 152-миллиметровой артиллерии, применение которой запрещено Минскими соглашениями, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
«Со стороны Вооруженных сил Украины с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с использованием тяжелого вооружения, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено. В 16:20 со стороны населенного пункта Причепиловка обстреляли село Весняное из артиллерийских орудий калибра 152 мм, выпустив четыре снаряда», — цитирует сообщение ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.
Ранее ополчение Донецкой народной республики ликвидировало украинский беспилотник, помогавший наводить огонь из минометов по подконтрольной республике Горловке.
До этого в республике сообщали, что утром 11 ноября украинские военные выстрелили по окраинам Горловки 18 мин калибром 120 мм.
Кроме того, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в регионе.
В Британии завершили рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины
Британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов.
«Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид, передает ТАСС.
Он выразил благодарность обеим сторонам, и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в 3 млрд оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
В России ответили на заявления Украины об «энергетической войне»
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«Украина в отношениях с Москвой делает все, чтобы никакого контракта на транзит российского газа после 2024 года не было», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее украинские власти заявили, что отношения с Россией приняли характер «энергетической войны» из-за якобы блокировки импорта угля из Казахстана.
«Не думаю, что это прям полномасштабная энергетическая война. Безусловно, ситуация напряженная и продолжает усугубляться. У Москвы нет желания подставить плечо Киеву, но если бы это действительно была «война» за ресурсы, то поставок товаров по энергетике не было бы вообще. Сейчас мы наблюдаем всего лишь определенные ограничения в этой части рынка», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, между Россией и Украиной сохраняются торговые отношения по многим направлениям в энергетике, но их портят политики. Россия по-прежнему поставляет Киеву сжиженный углеводородный газ, нефтепродукты и нефть, товары для атомной промышленности. Все эти сегменты сотрудничества наименее политизированы, в то время как с газом и углем ситуация иная. «Энергетический уголь мы не поставляем, поскольку он у нас уходит на европейский рынок и на создание запасов на наших угольных электростанциях. Но другие-то марки угля идут», – обратил внимание специалист.
«Жалобы Украины на ограниченные поставки угля у меня вызывают вопрос: а кто им мешал запасаться углем раньше? Весь 2021 год просидели, рассчитывая, что он подешевеет, а он все дорожал и дорожал, поскольку стал очень востребован в Европе. К началу отопительного сезона украинцы должны были накопить три миллиона тонн энергетического угля, а сейчас у них всего чуть больше 500 тысяч. Кто в этом виноват? Мы не поставляли? Так они не покупали его ни у нас, ни у кого-либо еще», – указал он.
«Теперь они вынуждены по всему миру бегать и искать свободный уголь, скупая его втридорога. А когда говорят про поставки из Казахстана – во-первых, Казахстан подтвердил, что никаких блокад и запретов нет. Во-вторых, «Российские железные дороги» не настолько железные, пропускная способность ограничена. Сейчас тяжело набрать какие-то большие объемы поставок угля из Казахстана в сторону Украины. Киев промедлил: запасаться надо было летом, а не экономить и бороться за цены. Теперь уже поздно», – добавил Юшков.
Он также уточнил, что Украина заказала уголь у Польши. «По всей видимости, это реэкспорт российского угля. То есть мы продали его Варшаве, а она просто перепродаст его Киеву подороже», – пояснил эксперт.
«Вообще при таком подходе к делу Украине тяжело рассчитывать на новый контракт по транзиту газа, – считает Юшков. – Она и так навязала Газпрому договор с высокими тарифами и очень жесткими условиями «качай или плати». Киев делает все, чтобы никакого контракта после 2024 года не было».
В пятницу заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией». Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, РФ «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».
При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
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Эксперт объяснил правовые сложности в иске России против Украины о евробондах
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«Основная сложность этого дела заключается в том, что в правоотношения, помимо двух государств, вовлечены профессиональные частные лица, принимавшие участие в оформлении сделки», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по международному праву Дмитрий Лабин. Ранее британский Верховный суд завершил рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины.
«Это действительно весьма сложный и уникальный случай. С одной стороны, речь идет об официальном суверенном займе в размере 3 млрд долларов, предоставленном Россией Украине. Соответственно, спор затрагивает взаимоотношения между двумя государствами, и для его разрешения необходимо руководствоваться нормами международного права. Однако, с другой стороны, поскольку к оформлению этой сделки привлекались профессиональные частные лица, здесь необходимо учитывать и британские нормы права, которые регулируют данный спор», – отметил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
«То есть основная сложность заключается в том, что в правоотношения вовлечены субъекты различных правовых систем», – констатировал он. Эксперт также напомнил, что решение суда первой инстанции не удовлетворило ни одну из сторон, в результате чего они обратились в апелляционную инстанцию. «Там дело рассматривалось заново, но с учетом тех доказательств, которые были представлены в суде первой инстанции», – уточнил собеседник.
Согласно его прогнозу, решение суда должно быть вынесено в пользу России. «На мой взгляд, очевидно, что должник должен вернуть сумму, данную ему в долг заимодавцем. Но, конечно, в процессе могут появиться какие-то дополнительные юридические нюансы. В них, вероятно, и собирается более детально разобраться суд Британии. В этой ситуации лучше подождать, чем, поторопившись, принять необоснованное решение», – уверен Лабин.
Он также указал на необоснованность аргументов Украины. «Киев пытается усмотреть в этой ситуации моменты политического характера. Украинская сторона оправдывает свое нежелание выплачивать долг тем, что кредит был выдан практически накануне падения предыдущей власти в стране, – пояснил эксперт. – По логике новых украинских властей, они не отвечают за решения, принятые предыдущим режимом. Но на мой взгляд, международное право не дает им никаких оснований избежать выплаты долга».
В четверг британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. «Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид. Он выразил благодарность обеим сторонам и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в три миллиарда оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
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Власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией
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Украина фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».
«Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис... Мы их [попытки] нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно», – приводит слова Немчинова РИА «Новости».
Накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
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Два украинских силовика погибли в результате ответного обстрела ЛНР
Военные Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ. По предварительным данным, в результате конфликта погибли два украинских силовика, сообщает пресс-служба оборонного ведомства самопровозглашенной республики.
«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена. По предварительным данным, уничтожены двое украинских боевиков», – говорится в релизе на сайте ведомства.
Ранее представители Луганской народной республики сообщили, что военный Народной милиции погиб во время обстрела села Сокольники киевскими силовиками.
В Народной милиции заявили, что «подобные действия командования украинских боевиков дестабилизируют обстановку», а также нарушают курс мирного решения конфликта в Донбассе.
Киев возвращается к переговорам с США о добыче сланцевого газа на Украине
Украина намерена обсудить с США проекты по добыче сланцевого газа в стране, также интересуется проектами мини-АЭС, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«На этих переговорах – нет (эти вопросы не обсуждались – прим. ВЗГЛЯД). Между Украиной и США есть энергетический диалог, где эти вопросы будут обсуждаться», – заявил Кулеба в интервью «Укринформ», передает агентство «Прайм».
Так он ответил на вопрос, обсуждал ли он в ходе визита в Вашингтон темы сотрудничества с США в проектах по добыче сланцевого газа на Украине и возможность закупки мини-АЭС.
Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США.
По его словам, украинская делегация в Вашингтоне провела предметный разговор о том, как укрепить энергетическую устойчивость Украины этой зимой, и что для этого могут сделать США. Кулеба добавил, что «в следующие зимние месяцы энергетические вопросы будут неразрывно связаны с безопасностью».
Ранее Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту.
До этого на Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре.
Оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
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В ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2»
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Заявка «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на их привлечение к сертификации «Северного потока – 2» имеет одну цель – не допустить запуск трубопровода, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
«Кто бы мог подумать! Заявка Киева на участие в сертификации «Северного потока – 2» имеет ясную цель – не допустить запуск трубопровода», – пояснил Эрнст, передает ТАСС.
По его словам, он исходит из того, что «Нафтогаз» не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ. «На это он не имеет права», – подчеркнул депутат.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Турция и Украина договорились о поставках реактивных двигателей для беспилотников
Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
В сообщении компании в Twitter говорится, что «мы подписали контракт с ведущей украинской компанией «Ивченко-Прогресс» на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА».
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Контракт был подписан во время выставки продукции оборонной промышленности SAHA EXPO, проходящей в Стамбуле.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Между тем генштаб украинских вооруженных сил официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. В ДНР опровергли эту информацию и обвинили Киев в распространении фейков.
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Украина решила начать учения на границе с Белоруссией для защиты от мигрантов
В Волынскую область Украины отправился глава МВД Денис Монастырский, а также представители полиции, погранохраны и нацгвардии.
«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все структуры МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины», – заявление министра передает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Ранее депутат немецкого Бундестага выдвинул предложение разместить мигрантов на время на Украине. Украинский Совбез предложил немецким депутатам в ответ поселить мигрантов у себя в домах, а также в Бундестаге.
Сообщалось, что Украина решила увеличить численность пограничников на границе из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии. На местах начнут организовать мобильные группы для дежурства и патрулирования.
США предупредили ЕС о возможности «вторжения» России на Украину
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Американские чиновники выразили европейским коллегам опасения относительно возможности «вторжения» России на Украину, сообщили анонимные источники Bloomberg.
В статье утверждается, что у Штатов якобы есть некая информация по поводу «возможной военной операции», которой они пока не поделились с европейскими властями. Вашингтон намерен сделать это, прежде чем будет принято решение о коллективном ответе. По словам источников, опасения и оценки США подкреплены «общедоступными доказательствами», передает РИА «Новости».
В свою очередь, источник, «близкий к Кремлю», утверждает, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. По словам другого источника, наступление «маловероятно», но у Москвы якобы есть план реагирования на провокации со стороны Киева. Вместе с тем один из источников подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский опроверг утверждения о наличии у Москвы планов по «вторжению» на Украину. «Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», – сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что много угроз, наоборот, исходят от Украины и Соединенных Штатов, корабли которых «очень провокационно» действуют в Черноморской акватории.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за сообщений западных СМИ о концентрации войск России вблизи украинских границ. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что США обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией
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Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
«Вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны [Украины] мы говорили о силах территориальной обороны. Министр обороны [Алексей Резников] и президент Украины [Владимир Зеленский] поддержали идею, чтобы провести учения по территориальной обороне в этих областях (на границе с Белоруссией)», – приводит слова министра внутренних дел Украины ТАСС.
Монастырский также сообщил, что поручил привлечь все общественные формирования по охране правопорядка и государственной границы к участию в учениях, которые пройдут в течение ближайшего месяца. Министр также сообщил, что Украина усилит охрану границы с Белоруссией примерно на десяти участках, где ожидается возможный наплыв мигрантов.
В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заверил, что пока угрозы со стороны границы с Белоруссией нет.
Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Между тем США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Украинский посол раскритиковал предложение размещать мигрантов из Белоруссии на Украине
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил против инициативы размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.
«То, что особенно возмутило и даже шокировало украинскую общественность по поводу этой нелепой инициативы, так это то, что наше правительство заранее даже не спросили и не проконсультировались с ним», – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Deutsche Welle.
С таким предложением выступил эксперт фракции Социал-Демократической партии (СДПГ) по внешней политике в бундестаге Нильс Шмид. Мельник сказал, что это – «признак отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине». «Создается впечатление, что некоторые германские политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к какой-то территории по соседству, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в Евросоюз. Это очевидный случай двойной морали», – добавил дипломат.
Он подчеркнул, что Украина будет готова обсудить официальное предложение по мигрантам, если оно действительно поступит от Евросоюза. «Мы готовы обсуждать вопрос о том, как облегчить гуманитарную ситуацию с беженцами на границе Беларуси с ЕС, но это должно делаться таким образом, чтобы не заранее не провоцировать общество и не настраивать его против», – пояснил он.
Сейчас, по словам Мельника, создается впечатление, что никто в ЕС не собирается обращаться к Украине с подобным предложением.
Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
В Газпроме заявили о перевыполнении утвержденного плана по закачке в ПХГ Европы
Газпром в 2021 году перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной, заявил глава компании Алексей Миллер.
Миллер отметил, что «наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены», говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
«Сказано – сделано», – добавил он.
Также Газпром утвердил план закачки газа в подземные хранилища Европы и выполняет его, используя различные маршруты транспортировки газа, в том числе – через территорию Украины.
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Ранее на Украине заявили об «энергетической войне» с Россией. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что ««Украина в отношениях с Москвой делает все, чтобы никакого контракта на транзит российского газа после 2024 года не было».
Накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
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Пацифисты предупредили НАТО об опасности провокаций в Черном море
НАТО хочет спровоцировать военную напряженность с Россией путем активизации учений с Украиной в Черноморском регионе, «такие акты демонстрации силы чрезвычайно опасны», альянс должен прекратить провокации против России, заметил активист Фламандского антивоенного движения Людо де Брабандер.
Представитель выступающей за мир организации Vrede Людо де Брабандер выразил уверенность, что военное присутствие стран НАТО в районе российского Крыма и северо-восточной части Черного моря является преднамеренным и провокационным и направлено на обострение военной напряженности, передает РИА «Новости».
«Это показывает, что НАТО хочет усилить военную напряженность вместо того, чтобы искать мирные соглашения и решения. Маневры и военные действия в Черноморском регионе следует рассматривать в более широком геополитическом контексте расширения НАТО в Восточной Европе», – подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что этим летом Украина и НАТО провели учения в Черном море с участием десятков военных кораблей. Эксперт полагает, что «такие акты демонстрации силы чрезвычайно опасны». Путем активизации военного сотрудничества с Украиной НАТО хочет спровоцировать военную напряженность с Россией, отметил де Брабандер.
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В связи с этим он счел правомерными опасения России по поводу перспективы вступления Украины в НАТО. Такой шаг, по его мнению, может создать серьезную угрозу интересам безопасности России после последовательных раундов расширения НАТО в сторону российских границ в последние два десятилетия. «Необходима демилитаризованная среда. Эта новая холодная война ставит под угрозу мир во всей Европе. НАТО должна прекратить эти провокации и принять во внимание интересы в сфере безопасности России», – добавил де Брабандер.
По его мнению, Североатлантический альянс «заинтересован только в геополитическом господстве и служении интересам военно-промышленного комплекса», а не в построении конструктивных каналов связи и переговорах для поиска политических решений.
Ранее в четверг в Кремле акцентировали внимание на провокации кораблей НАТО у границ России в Черном море. Накануне в Минобороны России сообщали, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ России в Черноморском регионе. В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
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В Киеве решили ввести феминитивы в официальные документы
Власти украинской столицы решили применять в официальных документах феминитивы, в том числе «депутатку», «жительницу» и «гражданку», об этом сообщила партия «Слуга народа».
«Киевский городской совет проголосовал за новую редакцию регламента, согласно которому теперь в официальных текстах совета будут использовать феминитивы... В частности, в документации будут употреблять как слова «депутат», «житель», «гражданин», так и «депутатка», «жительница» и «гражданка», – цитирует сообщение партии РИА «Новости».
Предложение об использовании таких слов выдвинула лидер движения «Зе!Женщины» (женское крыло «Слуги народа») Евгения Кулеба.
«Это первый на Украине регламент с феминитивами, а потому Киевсовет на сегодняшний день является самым прогрессивным в стране в вопросах гендерного равенства», – добавили там.
В движении выразили надежду, что это станет положительным примером для других регионов.
Ранее опрос компании HeadHunter показал, что более трети россиян считают употребление феминитивов недопустимым ни при каких обстоятельствах, но почти каждый четвертый относится к ним положительно.