В России выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 40 123 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 40 123 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5183, Санкт-Петербурге – 3421, Московской области – 2726.

Всего в стране выявлено 8 992 595 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 1235 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 252 926 человек.

За последние сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 720 962 человек.

Накануне, 11 ноября, в России выявили 40 759 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 636.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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