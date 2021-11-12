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В России выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 123 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 40 123 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5183, Санкт-Петербурге – 3421, Московской области – 2726.
Всего в стране выявлено 8 992 595 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1235 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 252 926 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 720 962 человек.
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Накануне, 11 ноября, в России выявили 40 759 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 636.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Сети появились данные купивших фейковые ПЦР и справки о вакцинации
Персональные данные более 500 тыс. человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в Сети, сообщают СМИ.
Информация могла быть собрана через сервис по продаже фейковых справок. В базах содержатся персональная информация более 500 тыс. человек, все они из Московского региона, пишет газета «Коммерсант».
Также приводятся данные одного из продавцов базы, с которым газете удалось связаться: база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения «сертификата», стоимость 1 тыс. строк – 120 долларов.
При этом уголовная ответственность, как утверждает газета, может грозить как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.
Ранее в Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации.
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Доказано увеличение частоты прерываний беременности у заболевших COVID
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У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.
«В то же время доказано, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности. Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», – цитирует РИА «Новости» Шмакова.
Он обратил внимание на то, что антитела привитой женщины передаются ребенку, благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно, подчеркнул Шмаков.
Ранее эксперты развеяли миф о негативном влиянии вакцин от COVID на возможность забеременеть.
До этого ученые рассказали о развитии порока глаза у младенца из-за перенесенного матерью COVID.
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В Госдуме прогнозируют связанные с введением QR-кодов на транспорте сложности
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Проверку QR-кодов у пассажиров будет сложно реализовать и контролировать на наземном транспорте, а также нововведение вызовет ряд неудобств для пассажиров, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов, комментируя соответствующую инициативу оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
«Думаю, что к общественному транспорту это малоприменимо. В метро не сложно будет это реализовать. А вот в общественном транспорте, связанном с автобусными, троллейбусными, трамвайными перевозками, это непросто будет сделать», – говорит Шайхутдинов.
Он считает, что наличие QR-кода будет затруднительно контролировать, причем как в наземном транспорте (водителю или контролерам придется проверять всех пассажиров), так и в частном (водители могут пренебрегать проверкой пассажиров).
«Это дополнительные требования проверки пассажиров к предприятиям, водителям. Контроль будет осложнен, безусловно. Ну и больше всего от такого нововведения пострадают студенты, молодежь и пенсионеры, ведь именно они чаще остальных пользуются общественным транспортом», – заключил собеседник.
Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что власти республики намерены внедрить систему QR-кодов во всем общественном транспорте – городском, пригородном и межмуниципальном. Гражданам, которые по какой-либо причине имеют медотвод от вакцинации, также будут выданы единые QR-коды.
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В Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», передает РИА «Новости».
Леонов указал, что существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к COVID.
Таким образом, указывает парламентарий, мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами.
Ранее в Госдуме спрогнозировали связанные с введением QR-кодов на транспорте сложности.
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Врачи выявили новый фактор, приводящий к смерти от коронавируса
Врачи из Кливлендского медицинского центра в США выявили связь между нарушениями дыхания во сне и риском смерти от коронавируса, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Networks.
Чтобы выявить новый фактор, понадобилось 5400 пациентов больницы. Учитывали также сопутствующие факторы, такие как заболевания сердца и легких, рак и курение. По мнению медиков, гипоксия во сне на 31% увеличивает вероятность госпитализации и смерть при заражении коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Сейчас в мире, по данным ВОЗ, инфицировано более 250,7 млн человек, а скончались более 5 млн. В лидерах по числу заражений находятся США, Индия и Бразилия. В России с начала пандемии зарегистрировано 8 952 472 заболевших.
Отмечается, что самым надежным способом защиты сейчас является вакцинация. Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививку от коронавируса необходимо включить в национальный календарь прививок.
Ученые Минобороны разработали БАД против коронавируса
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Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в интервью изданию «Красная Звезда».
«В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», – приводит слова Кириллова ТАСС.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты подчеркнул, что эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. «Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», – пояснил Кириллов.
По словам военного, на базе 48-го ЦНИИ также проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса. «Кроме этого, в настоящее время в соответствии с решением министра обороны разрабатываются средства профилактики новой коронавирусной инфекции для перорального (путем проглатывания) применения», – отметил Кириллов.
Накануне европейский регулятор рекомендовал к одобрению два лекарственных препарата от коронавируса на основе моноклональных антител – Ronapreve («Ронаприв») и Regkirona («Регкирона»). В июне 2020 года EMA рекомендовало разрешить продажу препарата Veklury (противовирусный препарат «Ремдесивир»), который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет при вызываемых новым коронавирусом заболеваниях.
В среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний российского лекарства из антител для больных коронавирусом.
В начале ноября президент России Владимир Путин анонсировал скорое появление лекарств от коронавирусной инфекции. В конце октября правительство предложило выделить из резервного фонда 10 млрд рублей на лекарства от COVID-19.
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Лечившийся под контролем главы Минздрава младенец умер от коронавируса
Заразившийся коронавирусом младенец, помочь в лечении которого поручил специалистам федеральных клиник глава Минздрава Михаил Мурашко, скончался во Владимире, сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов.
«К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход. <...> Я вижу, что было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. О переводе ребенка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были, и состояние его могло ухудшиться резко», – цитирует ТАСС Баранова.
Также он подчеркнул, что с первых дней владимирские врачи посредством телемедицины согласовывали свои действия с коллегами из ведущих клиник. По его словам, ребенок родился недоношенным с врожденными пороками развития и коронавирусом.
«Он находился 10 дней на лечении, и ему делалось все необходимое – мы протоколы проверили, и проверили федеральные специалисты – это было на контроле департамента из федерального Минздрава», – добавил Баранов.
Директор департамента здравоохранения Владимирской области уточнил, что в настоящее время на стационарном лечении в регионе находятся 27 детей с коронавирусом, один ребенок в тяжелом состоянии.
Ранее заразившийся коронавирусом младенец, находившийся в отделении интенсивной терапии, умер в Ереване.
Впервые пациент с пневмонией, вызванной коронавирусом, младше 18 лет скончался в США в марте 2020 года. Ребенок проживал в городе Ланкастер американского штата Пенсильвания.
Первый регион России решил выдавать QR-коды по показателю антител
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Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, это поможет переболевшим получить QR-код, сообщает пресс-служба главы региона.
Николаев заявил, что соответствующий механизм необходимо запустить в течение недели, это позволит обеспечить безопасность, а также «соблюсти права человека, и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», передает РИА «Новости».
Руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина пояснила, что решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это уже формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител.
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При этом на федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
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В России 12 регионов ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Санкт-Петербург, Краснодарский, Ставропольский и Пермский края, республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Белгородская, Амурская и Калужская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет.
В Иркутской области с 15 октября введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в том числе граждан старше 60 лет. Приангарье стало одним из первых российских регионов, внедривших эту систему, которая оказалась эффективной, – к началу ноября в области темпы вакцинации выросли в пять раз, в настоящее время план по прививкам против коронавируса выполнен более чем на 60%, сообщает ТАСС.
Во вторник власти Петербурга внесли в нормативные акты требование об обязательной вакцинации жителей старше 60 лет.
В четверг управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю также постановило ввести в регионе обязательную вакцинацию для тех, кто старше 60 лет. Согласно документу, первый компонент они обязаны ввести до 13 декабря. По данным властей, в последние две недели прирост заразившихся коронавирусом составляет 16,7%, в возрастной структуре заболеваемости удельный вес лиц пенсионного возраста достигает 28,5%.
Также обязательная вакцинация для пожилых была введена в Пермском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Амурской, Белгородской и Калужской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта.
Европейский регулятор рекомендовал к одобрению два лекарства от коронавируса
Препараты от коронавируса Ronapreve («Ронаприв») и Regkirona («Регкирона») на основе моноклональных антител рекомендованы к одобрению Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
«Ronapreve и Regkirona – первые лекарства с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA для [лечения] COVID-19 и присоединившиеся к списку препаратов [от] COVID-19, получивших положительное заключение впервые с тех пор, как Veklury (противовирусный препарат «Ремдесивир») был рекомендован для одобрения в июне 2020 года», – цитирует сообщение европейского регулятора ТАСС.
Препараты можно применять для лечения коронавируса у детей старше 12 лет, чей вес превышает 40 кг, а также у взрослых.
«Ронаприв» производит компания Roche, это смесь касиривимаба и имдевимаба – синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом. Его рекомендуют для тех, кто не нуждается в кислородной поддержке.
«Регкирону» выпускает Celltrion, она предназначена для людей с риском тяжелого течения вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания.
В июне 2020 года EMA рекомендовало предоставить разрешение на продажу препарата Veklury, который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет при заболеваниях, вызываемых новым коронавирусом.
Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в январе 2021 года начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом.
В РПЦ назвали недопустимым отказ от вакцинации со ссылкой на православие
Вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей, заявил в интервью телеканалу RTVI глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением. <…> Но считаем, что человек должен самостоятельно, свободно принимать решение», – цитирует ТАСС Легойду.
Также он отметил, что «в условиях современной доказательной медицины вакцинация – это основной способ противостоять этой заразе».
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«Мы за свободу выбора», – добавил он. Глава синодального отдела напомнил, что патриарх Кирилл ранее также привился от коронавируса.
Ранее РПЦ выступила за переход к жестким мерам карантина.
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В Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта
В Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем общественном транспорте – городском, пригородном и межмуниципальном, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный), – цитирует «Интерфакс» Галимову.
Таким образом, пассажиры смогут воспользоваться услугами общественного транспорта при предъявлении либо бумажного, либо электронного сертификата о вакцинации, а также при наличии QR-кода, полученного на основании медотвода от прививки. Помимо этого, при необходимости перевозчики получат субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.
На базе Минздрава Татарстана разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медотвод от вакцинации. Также Галимова сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную.
«Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики, соответственно у этих пассажиров не должно возникать никаких сложностей с допуском в общественный транспорт», – добавила руководитель пресс-службы.
Кроме того, в настоящее время власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.
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Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
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Собянин призвал москвичей пройти экспресс-тест на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей носить маски, выбирать бесконтактную оплату проезда в транспорте, а также пройти экспресс-тест на коронавирус.
По словам мэра, ношение средств защиты снижает скорость распространения COVID-19.
«Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например через систему Face Pay. Напомню, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид», – говорится в обращении мэра в официальном Twitter-аккаунте градоначальника.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Москве улучшается.
До этого он сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
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В РЖД объяснили возможное введение QR-кодов безопасностью пассажиров
Детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства, заявили в РЖД.
«Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО «РЖД», поэтому компания безусловно выполнит все новые требования транспортного законодательства. ... Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Там подчеркнули, что схожие меры приняты во Франции, Турции, ОАЭ и нескольких других.
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«Там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест», – добавили в РЖД.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
В НИЦ Гамалеи предположили сроки одобрения «Спутника V» в ЕС
Европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ, считает научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Альтштейн заявил, что «если ВОЗ до конца этого года одобрит «Спутник V», то вскоре отреагирует и европейский регулятор – ЕМА». Он отметил, что «существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве», передает газета «Известия».
Научный сотрудник отметил, что ВОЗ смотрит, насколько производство вакцины соответствует «надлежащей производственной практике». По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству «Спутника V».
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«Вакцины сейчас производятся по так называемой «надлежащей производственной практике» (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать», – отметил Альтштейн.
Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.
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