Западу посоветовали заняться пересмотром санкций против России

Колумнист американского журнала Forbes Кеннет Рапоза выразил уверенность, что вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть санкционную политику и «спокойно попросить» Кремль о «спасении».

«Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить Газпром и Роснефть», – приводит слова колумниста РИА «Новости».

При этом он отметил, что в Европе, по сообщениям СМИ, все больше беспокоятся, что «на другом конце никто не возьмет телефонную трубку».

Как подчеркнул Рапоза, Европа нуждается в России гораздо больше, чем США. Так, европейская политика формируется на отказе от ископаемого топлива, что отчасти объясняется истощением запасов. Другая причина состоит в том, что обладающие большим политическим влиянием избирательные блоки Европы, а также политические руководители в Брюсселе отдают предпочтение зеленой энергетике.

«Теперь Еврокомиссия предлагает странам-членам выплачивать людям и компаниям компенсацию за рост топливных цен. Действующие против России санкции не очень-то помогут», – констатировал Рапоза. Так, Вашингтон и Брюссель ввели санкции в отношении Москвы из-за событий на Украине, а американским компаниям грозят штрафы, если они будут помогать России разрабатывать на шельфе нефтяные и газовые месторождения.

«Таким образом, зачем России спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США? Ей интереснее помогать Европе, но такая помощь уже в пути, так как «Северный поток – 2» построен», – отметил колумнист.

Как пишет автор, России «в любом случае нравятся высокие цены на нефть и газ». «Когда западные лидеры на климатическом саммите сетуют на изменения климата, удивляются огромным счетам за электричество и спрашивают, какое им жечь топливо, чтобы в домах не погас свет, история с российскими санкциями с каждым днем все больше напоминает известную пословицу: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним»», – указал Рапоза.

По его словам, администрации президента США Джо Байдена и американскому конгрессу, превратившимся «в центр антироссийской оппозиции», нужно «пересмотреть санкции и, наверное, разрешить американским компаниям снова сотрудничать с Россией», что поможет защитить поставки энергоресурсов американским союзникам. «Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас», – заключил колумнист.

В начале ноября президент США Джо Байден обвинил Россию в росте цен на бензин в США. В октябре президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. В свою очередь глава Роснефти Игорь Сечин предупредил о возможном завершении столетней эпохи низких цен на энергоресурсы.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

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