Сечин назвал причины для нового роста цен на нефть и газ

Возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы даже в долгосрочной перспективе. Одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе станет Индия, где потребление нефти удвоится к 2050 году, заявил Игорь Сечин. С таким заявлением глава «Роснефти» выступил на Евразийском экономическом форуме в Италии. Приветствие участникам форума направил президент Владимир Путин.

В четверг на севере Италии, в городе Вероне открылся двухдневный XIV Евразийский экономический форум. Его главная тема – «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека». Мероприятие проходит в офлайн-формате, несмотря на пандемию.

Мэр Вероны Федерико Сбоарина высказался на церемонии открытия за укрепление международных связей, в том числе с Россией, отказавшись от санкций и эмбарго. «Пришло время пересмотреть санкции и эмбарго. Необходимо изменить подходы к выстраиванию международных отношений с учетом изменений после пандемии. Управляющие органы должны способствовать развитию и наращиванию международных отношений, и из Вероны подует этот ветер новых перемен», – сказал градоначальник.

Форум стартовал специальной сессией «Структурные изменения в экономике и будущее энергетики», на которой выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Обращаясь к участникам форума с трибуны, Сечин заявил о возможном завершении столетней эпохи относительно низких цен на энергию. «Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен, – пояснил он. – Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти сто лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу».

Он выразил уверенность в том, что возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы даже в долгосрочной перспективе. По его словам, одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе станет Индия. По прогнозу профильного министерства Индии, потребление нефти в стране удвоится к 2050 году, и этот вид углеводородов будет обеспечивать 22% потребления энергоресурсов страны, сказал Сечин.

«Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен», – подчеркнул глава «Роснефти».

Сечин призвал сторонников энергоперехода задуматься об истинном влиянии возобновляемых источников на климат. Он не исключил, что человечество будет сталкиваться с изменениями климата, даже достигнув целей по углеродной нейтральности к 2050 году. «Климат Земли никогда не был статичным», – объяснил Сечин. По его мнению, необходимо уже сейчас принимать решения о действиях в климатической сфере за горизонтом 2050 года и готовиться к более масштабным изменениям, связанным с энергетическим переходом.

Первый день деловой программы форума был посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и «зеленой экономике». В пятницу состоятся дискуссии о последствиях пандемии для банков и финансового сектора, технологических инновациях и цифровом переходе, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике.

Как сообщает ТАСС, в форуме участвуют бывший премьер-министр Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани, министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури, глава РСПП Александр Шохин, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейра, старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов и другие.

Евразийский экономический форум в Вероне является авторитетной площадкой для обсуждения важнейших международных вопросов, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам мероприятия, которое зачитал с трибуны Сечин.

«Форум заслуженно пользуется широким признанием в качестве авторитетной экспертной площадки для обсуждения текущего состояния и перспектив международного торгово-инвестиционного сотрудничества, а также важнейших политических, социальных и демографических процессов на пространстве Большой Евразии», – говорится в обращении, которое цитирует РИА «Новости». В нем отмечается, что в повестке дня форума значатся вопросы, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств – это и топливно-энергетическая безопасность, цифровой переход, устойчивое развитие и проблемы изменения климата, преодоление дисбалансов в глобальной экономике и другое.

«Россия открыта к конструктивной работе с зарубежными партнерами по всем этим направлениям», – указал президент России. Путин также выразил надежду на то, что форум пройдет в деловом ключе и даст старт новым инициативам.

Как отметил президент Ассоциации «Познаем Евразию», председатель совета директоров АО «Банк Интеза» профессор Антонио Фаллико, форум «подчеркивает необходимость подчинить экономический рост нуждам общества, достижению большего социального равенства и такой модели развития, которая ставит человека в центр внимания». «Необходимо преодолеть неолиберальную экономическую модель, ориентироваться на экономику, учитывающую ограниченные ресурсы нашей планеты. Эти последние два года научили нас, что экономическое развитие, социальное и экологическое благополучие должны идти рука об руку», – рассказал Фаллико.

В свою очередь Герхард Шредер призвал страны ЕС не перекладывать ответственность за энергокризис на Россию. Газовый кризис, разгоревшийся в Европе этой осенью, был вызван комплексом факторов, в том числе резким ростом спроса на энергоресурсы в первой половине этого года.

Глава BP Бернард Луни в разговоре с журналистами в кулуарах отметил, что компания по-прежнему продолжает рассматривать возможности для новых совместных проектов с «Роснефтью». На сегодня компании имеют три успешных совместных предприятия. Он добавил, что BP не планирует продавать свою долю в «Роснефти» и полностью довольна партнерством компаний.

В кулуарах форума Владимир Чижов назвал объективной потребностью взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса РФ и ЕС и отметил, что процесс переговоров между странами идет, но медленно. «Препоны тут чисто формальные, но, с другой стороны, профессионалы должны вникать в технические детали. Но [признание сертификатов между странами] – это объективная потребность», – сказал Чижов ТАСС. Дипломат отметил, что Россия в самое ближайшее время ожидает делегацию экспертов Всемирной организации здравоохранения для проверки предприятий, которые производят вакцину «Спутник V».