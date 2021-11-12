Климкин увидел в миграционном кризисе «спецоперацию» против Украины

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.

По словам Климкина, происходящее на границах Белоруссии якобы является «циничной спецоперацией» Москвы и Минска, а мигранты пойдут на границу Украины, когда «Польша и Литва будут эффективно защищаться», передает РИА «Новости».

«Теперь мы имеем миграционный шантаж. Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность?» – сказал Климкин в эфире телеканала «1+1». Он также обвинил Россию в использовании энергетического кризиса.

Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме сообщила, что США и ЕС договорились расширить санкции против Белоруссии. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.