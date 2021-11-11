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11 ноября, четверг | Последнее обновление — 22:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сборная России разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022 со счетом 6:0
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Всякий раз, когда то или иное государство или народ Кавказа начинает какую-либо коллаборацию с Западом, взаимодействие, сближение – оно тут же подвергает себя опасности быть ввергнутым в хаос, подвергнуться дроблению, погрязнуть в политических противоречиях.
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Киев возвращается к переговорам с США о добыче сланцевого газа на Украине
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Украина намерена обсудить с США проекты по добыче сланцевого газа в стране, также интересуется проектами мини-АЭС, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«На этих переговорах – нет (эти вопросы не обсуждались – прим. ВЗГЛЯД). Между Украиной и США есть энергетический диалог, где эти вопросы будут обсуждаться», – заявил Кулеба в интервью «Укринформ», передает агентство «Прайм».
Так он ответил на вопрос, обсуждал ли он в ходе визита в Вашингтон темы сотрудничества с США в проектах по добыче сланцевого газа на Украине и возможность закупки мини-АЭС.
Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США.
По его словам, украинская делегация в Вашингтоне провела предметный разговор о том, как укрепить энергетическую устойчивость Украины этой зимой, и что для этого могут сделать США. Кулеба добавил, что «в следующие зимние месяцы энергетические вопросы будут неразрывно связаны с безопасностью».
Ранее Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту.
До этого на Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре.
Оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
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Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за войск России у границ
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за сообщений западных СМИ о концентрации российских войск вблизи украинских границ.
«Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации в Донбассе», – приводит слова Зеленского в телеобращении к гражданам ТАСС.
В то же время, по его словам, такие сообщения вызывают панику. «Удивляет то, что это стало открытием для некоторых экспертов, журналистов и некоторых блогеров, которые подняли медиашумиху. Обстрелы и взрывы, скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год подряд, психологическое давление со стороны России на нас давно не действует», – заявил Зеленский.
Он заверил, что украинские спецслужбы и разведка «владеют полной информацией», армия Украины «готова дать отпор кому-либо когда-либо и где-либо». «Ваша паника точно не поможет, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия», – заявил политик.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту
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Газпром подал на четверг заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн кубометров в сутки второй день подряд, следует из данных «Оператора ГТС Украины».
Транзитные мощности заказаны в объеме 77,1 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа» и 32,2 млн куб. м через станцию «Сохрановка», передает ТАСС.
Суммарно заявленные мощности прокачки составляют около 109,3 млн куб. м газа в сутки, это близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
По данным Газпрома, фактическая прокачка газа через территорию Украины 9 ноября составила 101 млн кубометров.
Ранее на Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре.
До этого оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Немецкий чиновник призвал «прекратить игры» вокруг «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» важен ФРГ, Берлин и Москва должны продолжать диалог по разным темам, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
«Необходимо прекратить «игры» вокруг «Северного потока – 2». Это важная стратегическая инвестиция», – цитирует Кречмера ТАСС.
Он пояснил, что у сторон есть «различные интересы» и даже противоречия, но сейчас важно «сохранять диалог».
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
В Киеве заявили о подписании Украиной «пустого» документа с США
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«Новая американо-украинская хартия – это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств, поэтому он не соответствует реальным чаяниям украинских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее США подписали с Украиной новую хартию «о стратегическом партнерстве».
«Подписанная хартия – не более, чем декларация о намерениях, которая обладает очень низкой правовой и политической ценностью», – уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Это не первый подобный документ в американо-украинских отношениях. Первую хартию Киев и Вашингтон подписали еще во времена президентства экс-главы Украины Виктора Ющенко. Поэтому сейчас речь идет лишь об обновлении документа», – пояснил он.
«Новая хартия отыгрывает две ключевые роли, – считает собеседник. – Во-первых, она создает дополнительную правовую базу для возможного широкого и многоаспектного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Во-вторых, она выступает своеобразным эрзацем, то есть заменителем двустороннего договора о безопасности и совместной обороне, а также соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, документ по-прежнему не дает гарантий членства Украины в ЕС и НАТО».
«Хотя США в словесной форме поддерживают вступление страны в евроатлантические структуры, на практике же они не предпринимают никаких конкретных шагов в этом направлении, – уточнил Бортник. – Соответственно, положения новой хартии совершенно не соответствуют реальным чаяниям украинских властей».
«Это просто платформа для сотрудничества, которая позволяет сторонам в любой момент начать взаимодействие в той или иной сфере, – отметил политолог. – Но несмотря на это, Украина будет выдавать подписание этой хартии за большую победу и прорыв в американо-украинских отношениях. Хотя, по сути, это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств».
Бортник также добавил, что о подписании новой хартии стороны договорились достаточно давно. «Президент Украины Владимир Зеленский поднимал эту тему на встрече с лидером США Джо Байденом. Так что общий международно-политический контекст в целом и переговоры Вашингтона с Москвой по поводу Украины никак не повлияли на подписание документа», – резюмировал эксперт.
Ранее США и Украина подписали новую совместную хартию о «стратегическом партнерстве». В документе говорится о том, что Соединенные Штаты «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией и намерены сохранять режим санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Текст документа распространил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кроме того, Вашингтон заверяет в документе, что оказывает «полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования» конфликта на востоке Украины. При этом США и Украина обвиняют Россию в том, что она направляет конфликт в Донбассе. Стороны хартии также выражают мнение, что Россия несет ответственность за «вооруженную агрессию», применение мер давления на Украину в сферах экономики и энергетики и кибератаках на нее. США планируют «поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать» подобного рода деятельности, пишут составители хартии.
В документе также подтверждается, что США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве». Кроме того, США пообещали Украине военную помощь, в том числе летальные вооружения.
Накануне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов, которые будут касаться противодействия российской агрессии. Он отметил, что хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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ДНР заявила об уничтожении наводившего минометы украинского беспилотника
Ополчение Донецкой народной республики ликвидировало украинский беспилотник, помогавший наводить огонь из минометов по подконтрольной республике Горловке, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка (окраина подконтрольной ДНР Горловки – прим. ВЗГЛЯД) велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
До этого в республике сообщали, что утром 11 ноября украинские военные выстрелили по окраинам Горловки 18 мин калибром 120 мм.
Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в регионе.
Блинкен заявил об усилиях США по продлению транзита газа через Украину
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Соединенные Штаты используют все доступные средства для пролонгации соглашений о транзите российского газа через Украину, ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину», – приводит РИА «Новости» слова Блинкена по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Напомним, в понедельник оператор ГТС Украины сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 млрд кубометров, сократившись по сравнению с тем же периодом 2020 года почти на 22%.
В тот же день глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины с начала ноября увеличился на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше оплачиваемых Газпромом показателей.
Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
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К защите Медведчука подключился ведущий европейский адвокат
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Ведущий европейский адвокат из Берлина Бертран Мальмендье присоединился к команде правовой защиты главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, в частности для представления его интересов в Европейском суде по правам человека, сообщили на пресс-конференции в Киеве адвокаты политика.
По словам одной из адвокатов оппозиционера Ларисы Чередниченко, «чтобы власть не обвинила нас в предубежденности и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился господин Бертран, это ведущий европейский юрист, и кому, как не ему, знать, как нормы европейского законодательства применяются и соблюдаются в Европе, куда мы все стремимся», передает ТАСС.
«Мы будем рады, если господин Бертран поможет нам и при последующих обращениях в Европейский суд по правам человека в интересах Виктора Владимировича (Медведчука)», – добавила она.
Бертран сообщил, что готов бороться с нарушением прав оппозиционера: «Мы будем изучать, насколько является целесообразным уголовное преследование, которое начато против Медведчука, и насколько это все соответствует конституции ЕС и букве закона».
Адвокат добавил, что команда будет представлять интересы Медведчука «на европейской арене, в частности в ЕСПЧ».
Чередниченко напомнила, что на Украине против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».
По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
Политик находится под круглосуточным домашним арестом.
Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.
Россия предостерегла США от поставок оружия Украине
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил на фоне встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что планы США по поставкам оружия Киеву лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.
В заявлении Антонова, опубликованном в Facebook российского посольства, говорится, что «планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины». На его взгляд, «упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну».
«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», – подчеркнул посол, передает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что администрация США продолжит работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе летальных вооружений. Также США поддержали «полную интеграцию» Украины «в евроатлантические институты».
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Лавров: Франция понимает ответственность за поведение Киева
Франция знает, что ей не уйти от разговора с Россией по теме Украины и ответственности за поведение Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, ну я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве», – прокомментировал Лавров слова главы МИД Франции о том, что на запланированной в пятницу встрече в формате «2+2» Париж поставит вопрос о действиях России в Западной Африке и о ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее французский МИД сообщил, что на полях международной конференции по Ливии в Париже состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, новая дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».
Стоимость сала на Украине установила исторический рекорд
Стоимость сала на Украине достигла 185 грн за кг, установив исторический рекорд, сообщил украинский Минфин.
«Как говорят аграрии, они не могут сильно поднять цены на свинину (потому что спрос сильно упадет). А вот сало – другое дело. Спрос на него куда стабильнее и меньше зависит от колебания цен. Поэтому и поднимают цену на сало», – говорится в Telegram-канале «Политика Страны».
Как сообщает украинское издание «Страна», нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы. Заметный скачок стоимости зафиксировали еще в октябре: тогда сало подорожало на 13%. А уже в ноябре цена выросла еще на 11%, передает ТАСС.
Напомним, в начале сентября бывший украинский премьер Николай Азаров заявил о дефиците сала на Украине.
США пообещали «никогда» не признавать воссоединение Крыма с Россией
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Соединенные Штаты «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией и намерены сохранять режим санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, говорится совместной американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве».
Как отмечается в документе, текст которого распространил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Вашингтон собирается обеспечивать «сохранение санкций в отношении России» и относящихся к ней рестрикций, а также применять «другие надлежащие меры до восстановления территориальной целостности Украины» в пределах ее «международно-признанных границ». В связи с этим в хартии утверждается, что США якобы «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году, передает ТАСС.
Кроме того, Вашингтон заверяет в документе, что оказывает «полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования» конфликта на востоке Украины. При этом США и Украина обвиняют Россию в том, что она направляет конфликт в Донбассе. Стороны хартии также выражают мнение, что Россия несет ответственность за «вооруженную агрессию», применение мер давления на Украину в сферах экономики и энергетики и кибератаках на нее. США планируют «поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать» подобного рода деятельности, пишут составители хартии.
В документе подтверждается, что «США поддерживают право Украины выбирать собственный будущий внешнеполитический курс» в обстановке, свободной от вмешательства со стороны других государств, в том числе применительно к стремлению Киева «присоединиться к НАТО».
Накануне США поддержали Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и пообещали работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты». Кроме того, США пообещали Украине военную помощь, в том числе летальные вооружения.
В октябре президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также обратил внимание, что глава Пентагона Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Facebook начал блокировать звук на видео с украинским гимном
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Facebook блокирует звук воспроизведения государственного гимна Украины во время трансляций, посчитав, что авторские права на произведение принадлежат известному украинскому певцу Александру Пономареву.
«В частности, в трансляции заседания сессии Немишаевского поселкового совета (Киевская область), в начале и конце которой исполняется гимн Украины, был частично удален звук, так как Facebook посчитал, что 1 минута 41 секунда из видео (когда играл гимн) – под защитой авторских прав», – говорится в сообщении телеграм-канала «Политика Страны».
Алгоритмы соцсети Facebook позволяют определять на видеотрансляциях участки контента, защищенного авторским правом, и блокировать звук в такие моменты, чтобы защищать авторские права исполнителей.
Александр Пономарев действительно часто исполнял украинский гимн на различных мероприятиях. Самым знаменательным стало первое выступление артиста с гимном на стадионе в 2000 году перед матчем национальной футбольной сборной.
Ранее телеведущий Дмитрий Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным».
Лидер Приднестровья высказался за прямые расчеты с Газпромом
Молдавия должна выдать лицензию на формирование отношений с Газпромом напрямую, подтвердив возможность Приднестровья расплачиваться за газ самостоятельно, заявил лидер республики Вадим Красносельский, отвечая на вопрос о долге 7 млрд долларов за газ.
«Молдова должна легализовать эти отношения и подтвердить нашу возможность расчетов напрямую с Россией. Поэтому мы обратились к премьер-министру Молдовы с просьбой выдать нам лицензию на формирование своих отношений напрямую с Газпромом. Ждем результатов», – приводит ТАСС слова Красносельского.
Ранее российско-молдавское акционерное общество «Молдовагаз» разработало механизм погашения более 8 млрд долларов долга перед Газпромом с учетом задолженности непризнанного Приднестровья.
Как сообщал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, долг потребителей с правого берега Днестра перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов. Еще около 7,7 млрд долларов Газпрому должны потребители из Приднестровского региона. Молдавия этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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США поддержали «полную интеграцию» Украины «в евроатлантические институты»
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США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве».
Как отмечается в документе, текст которого распространил Госдепартамент США, по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стороны нацелены на «углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность на Черном море, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией <…>», передает ТАСС.
Хартия также провозглашает, что Вашингтон и Киев будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в европейские и евроатлантические институты» ради обеспечения «экономического процветания» ее народа. При этом в хартии утверждается, что Россия якобы демонстрирует агрессию, а США с Украиной планируют этому противостоять.
Наконец, в документе содержится заверение в том, что «США привержены энергетической безопасности» Украины. Вашингтон собирается «поддерживать усилия Украины, нацеленные на то, чтобы стать энергетически независимой», перейти на «чистую» экономику, осуществить дерегуляцию энергетического сектора, диверсифицировать источники энергии, произвести интеграцию в электросеть Европы, модернизировать ядерный сектор, справедливым образом отказаться от угля и предотвратить использование Кремлем энергоресурсов в качестве геополитического оружия», пишут составители хартии.
Они также подчеркивают, что США сохраняют стремление «оказывать Украине содействие в реализации продолжающихся реформ в сферах обороны и безопасности», обучении личного состава вооруженных сил, организации военных учений. «Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины, нацеленные на то, чтобы придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями в целях повышения оперативной совместимости [войск сторон]», – говорится в тексте.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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США не исключили повторения 2014 года в политике России по Украине
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Соединенные Штаты обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
«Мы обеспокоены сообщениями о необычной российской военной активности рядом с Украиной. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, как и всегда. Мы продолжим тесно консультироваться с нашими союзниками по этому вопросу. Как мы уже говорили, любая эскалация и агрессивные действия вызывают обеспокоенность у США», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и разрешение конфликта на востоке Украины дипломатическими методами», – добавил госсекретарь США.
«Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России близ Украины. Мы следим за этим очень и очень внимательно. Мы также находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами. <…> У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она предприняла в 2014 году», – заявил шеф американской дипломатии в ходе выступления в Госдепартаменте США.
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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