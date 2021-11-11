Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту

Газпром подал на четверг заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн кубометров в сутки второй день подряд, следует из данных «Оператора ГТС Украины».

Транзитные мощности заказаны в объеме 77,1 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа» и 32,2 млн куб. м через станцию «Сохрановка», передает ТАСС.

Суммарно заявленные мощности прокачки составляют около 109,3 млн куб. м газа в сутки, это близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

По данным Газпрома, фактическая прокачка газа через территорию Украины 9 ноября составила 101 млн кубометров.

Ранее на Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре.

До этого оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.

1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.