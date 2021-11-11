Польша отказалась брать ответственность за жизни мигрантов на границе с Белоруссией

Польша отказывается брать какую-либо ответственность за мигрантов на границе с Белоруссией и не собирается пускать их на свою территорию. Так как они без проблем прибыли в соседнюю республику, нельзя считать, что они в опасности, и признавать их беженцами, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

«Они все легально приехали в Беларусь, получили визы. Это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Если бы они пришли к нам из небезопасных стран, то могли бы получить этот законный статус, но они прибыли в Белоруссию легально, они там как туристы. Это невозможно, чтобы туристы, которые незаконно перешли границу между Польшей и Белоруссией, получили эту возможность. Мы не считаем их беженцами», – сказал Ясина в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Дипломат подчеркнул, что дальнейшая судьба мигрантов лежит целиком на совести режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам Ясины, польские пограничники не станут вмешиваться, если увидят, как мигранты на территории Белоруссии голодают и мерзнут. По закону невозможно как-либо вмешиваться в ситуацию в соседнем государстве.

Ясина добавил, что никакие действия Белоруссии в нынешней политической обстановке не могут быть не согласованы с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими официальными лицами. В том же разговоре он заявил, что у польской стороны есть информация о причастности «Аэрофлота» к транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Минск.

Ранее Минобороны Польши сообщило, что мигранты якобы напали на польского военнослужащего, а тот был вынужден стрелять в воздух, чтобы отразить атаку.

Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.