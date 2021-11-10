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Пентагон пообещал проводить операции в Черном море «как сочтет нужным»
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Пентагон в ответ на заявления России о создании США и НАТО группировки в Черном море заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным.
«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным... Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать», – ответил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби на просьбу прокомментировать российские заявления о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки.
В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем.
Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Эксперт назвал способные отправить корабли США на дно Черного моря вооружения РФ
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«Американцы собрали группировку кораблей для провокаций. Это демонстрация Украине: «Мы вас всегда поддержим». Но с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя активизацию ВМС США в Черном море.
«Самый заметный из кораблей, которые в данный момент находятся в Черноморской акватории, – флагман Шестого флота США Mount Whitney, отвечающий за связь и управление. Он обладает противовоздушным прикрытием, но основное его назначение заключается в координации действий Шестого флота», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.
«Далее – эсминец Porter типа «Арли Берк», который способен нести наступательные вооружения в виде крылатых ракет «Томагавк» и противоракетную систему «Иджис». Этот корабль способен выполнять оборонительные и наступательные задачи, – указал собеседник. – Наконец, танкер John Lenthall может привлекаться для дозаправки кораблей в открытом море. Для них стоит задача отработать это на глазах, чтобы показать, как они умеют заправляться».
Американцы показательно собирают вблизи российских границ военно-морской «кулак», подчеркнул эксперт. «Эта группировка создается с целью провокаций. И это демонстрация Украине: «Ребята, мы вас всегда поддержим», – заметил Леонков. Но, подчеркнул он, «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
«Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» превратит эти корабли в то, что нам не хватает в коллекции на дне Черного моря», – заметил собеседник. Американцы устраивают показательные полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1 в сотне километров от наших границ, но как будто «забывают, что на полуострове Крым и Южном военном округе у России есть истребители Су-35, которые летают на гораздо большие расстояния», отметил Леонков. «В случае чего «тридцать пятые» встретили бы эти бомбардировщики на дальних рубежах», – подчеркнул он.
В распоряжении сил ПВО в Крыму находятся системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Добавим, что, как сообщил в понедельник командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, на боевое дежурство должны заступить расчеты новейших ЗРК средней дальности «Витязь». «Давайте называть вещи своими именами. То, что есть на вооружении России, американцам не остановить», – подчеркнул Леонков.
Соединенные Штаты созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило во вторник Минобороны России. С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Кроме того, 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1 американских ВВС. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
Одной из целей активности американцев в этом районе «является военное освоение территории Украины», отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей американских ВМС в черноморской акватории.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу также отметил, что наши военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По оценке главы Минобороны, действия американцев – это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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Эксперт объяснил смысл «конкретного задания» Москвы для Нуланд
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«Целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в МИД России заявили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием».
«Скорее всего, речь шла о дипломатической иронии. Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что Виктория Нуланд получила какое-то «задание» в Москве», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Ее переговоры с представителями России прошли довольно конструктивно. Но их целью было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точки зрения одной стороны до другой и наоборот, – полагает эксперт. – В первую очередь это касалось ситуации на Украине, потому что Нуланд считается выразителем интересов США по этой тематике».
«Госдеп в целом заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине находилась в замороженном состоянии. Вашингтону важно, чтобы в Донбассе не началась острая фаза конфликта. Если это удастся, то можно будет сказать, что встреча с Нуланд закончилась успешно», – отметил политолог.
Кроме того, по мнению Дудакова, под «практическими шагами» со стороны США по налаживанию двусторонних отношений, скорее всего, понимается возобновление полноценной работы дипломатических миссий. «Здесь нет серьезных противоречий. Но пока мы не видим подвижек в этом направлении», – указал собеседник.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», а для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – ответила Захарова на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
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Нуланд получила в Москве задание для улучшения отношений с Россией
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – приводит РИА «Новости» ответ Захаровой на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
Стало известно о попытках Уилана получить сведения об обучающихся в вузе ФСБ
Осужденный за шпионаж против России гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения о студентах вуза ФСБ, сообщил представитель прокуратуры в суде в Нижнем Новгороде.
Представитель прокуратуры рассказал, что Уилан, «являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности», передает ТАСС.
Заявление было сделано в прениях сторон по ходатайству о выдаче Уилана в США для отбытия наказания.
В результате четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников американца о его передаче США для дальнейшего отбытия там наказания.
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Байден заявил о сомнениях Путина в эффективности демократии
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Глава американского государства Джо Байден утверждает, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин якобы выражали сомнения в эффективности демократических систем.
Байден считает, что «мир задается вопросом, правда ли, что Америка вернулась». Другие страны, по его словам, «видят разобщенность» США, «атаку 6 января» на Капитолий, а потому «спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха». «Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Байден, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США. Байден сказал, что не разделяет подобное мнение, и подчеркнул усилия США, направленные на борьбу с коронавирусом и восстановление экономики.
Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.
Минобороны назвало цель активности США в Черном море
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Действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Подобные действия, по мнению Минобороны, являются дестабилизирующим фактором во всем Черноморском регионе.
В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем.
Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Минобороны обвинило США в «военном освоении территорий Украины» в Черном море
США созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило Минобороны России.
«Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
При этом российский Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США в этой акватории, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
«С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1 ВВС США в 100 километрах от российской границы.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны.
Пентагон призвал сделать перемещения российских войск у границ Украины понятнее
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что США «видят вызывающие обеспокоенность перемещения» российских войск у границ Украины.
По словам Кирби, такие перемещения фиксируются «в западных районах» России и «около Украины». США призвали Москву «сделать намерения более понятными». Вашингтон сообщил, что продолжает следить за ситуацией, передает РИА «Новости».
Кирби не стал комментировать возможные планы Москвы в свете данных США о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет. США заявили, что Россия должна «соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», а также «быть более прозрачной в своих намерениях».
Напомним, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Вашингтон утверждает, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. При этом в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины.
Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате»
Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов России и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.
В Раде сочли предательством слова американского генерала о России
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вашингтон в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России и Китае.
Рабинович написал в Facebook, комментируя слова Милли, что «главная зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД) всегда приходит от своих».
Он добавил, что эта «крамола» была сказана на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, «который является одним из опорных в структуре империи Сороса».
Политик дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.
Ранее Милли заявил, что сформировалась новая триполярная система мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине, которые он назвал «большими силами».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире.
Байден похвастался выполнением данного Путину обещания по борьбе с хакерами
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину.
Как заявил Байден, на встрече в июне он «ясно сказал» Путину, что «США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности». «Мы это сделали сегодня», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американского государства сказал, что Вашингтон намерен «укрепить защиту» и «бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа», США «используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам». Байден заявил, что США «используют международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».
По его словам, «остается еще много сделать», но США «предприняли важные шаги, чтобы укрепить критическую инфраструктуру перед лицом атак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает безопасности, и работать с союзниками и партнерами». Он добавил, что Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев от хакеров.
Напомним, США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность хакерской группировки REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.
Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Полянин «проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв».
ФБР назвало предполагаемое местонахождение «российского хакера» Полянина
Подозреваемый властями США в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин, предположительно, находится в Барнауле, сообщило ФБР.
Об этом ведомство заявило в распространенной ориентировке на Полянина. Генпрокурор – глава министерства юстиции США Меррик Гарленд также сообщил, что Вашингтон затребовал экстрадиции украинца Ярослава Васинского из Польши в соответствии с договором между двумя странами, передает РИА «Новости».
Напомним, власти США планируют предъявить Васинскому и Полянину обвинения в кибервымогательстве. Они подозреваются в принадлежности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 млн долларов в криптовалютах. Госдеп США предложил 10 млн долларов за информациюза о предполагаемых лидерах транснациональной группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil.
Песков раскрыл темы беседы Путина с главой ЦРУ
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатии и региональные конфликты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что в ходе беседы также упоминались вопросы кибербезопасности.
Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
США ввели санкции и выдвинули обвинения против «российского хакера»
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В отношении гражданина России Евгения Полянина, подозреваемого в хакерских атаках, заочно выдвинуты обвинения. Также против него введены санкции, сообщил минюст США.
Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Его подозревают в совершении «около 3 тыс. кибератак с использованием вирусов-вымогателей». REvil в целом организовала кибератаки на 175 тыс. компьютеров по всему миру. Полянина обвиняют в «сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров и вымогательстве в связи с этим повреждением, в умышленном повреждении защищенных компьютеров и сговоре с целью отмывания денег».
Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что «длинная рука закона простирается гораздо дальше», чем думают хакеры. По его словам, у США «есть способы пресечь деятельность тех, кто укрывается в таких местах, как Россия, как понял это Полянин, когда проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв», передает ТАСС.
Гарленд не стал отвечать на вопрос о том, было ли российское правительство осведомлено о деятельности REvil, поскольку речь идет о «продолжающемся расследовании».
Он также заявил, что арест в Польше украинца Ярослава Васинского, подозреваемого в кибератаках, «демонстрирует, как быстро» США «действуют вместе со своими международными партнерами для выявления и задержания предполагаемых киберпреступников, где бы они ни находились».
Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.
Власти США ввели санкции в отношении Полянина и Васинского, а также интернет-ресурсов, применяемых для обмена криптовалютами. Ведомство заявило, что Полянин «применял вирусы-вымогатели в отношении ряда правительственных американских учреждений и компаний частного сектора», а Васинский «применил программное обеспечение для вымогательства против минимум девяти компаний США» и «несет ответственность за хакерскую деятельность с применением программ для вымогательства в отношении Kaseya в июле 2021 года».
Санкции также введены против интернет-ресурса Chatex, который, по данным властей США, в частности, базируется в Эстонии и Латвии, а также связанных с ним структур. На сайте Chatex указывается, что это «криптобанк». Ведомство называет его «биржей виртуальных валют» и связанной с ней «сетью для финансовых транзакций», которую используют лица, применяющие вирусы-вымогатели. В связи с санкциями американским гражданам запрещено вести какие бы то ни было дела с внесенными в черный список физическими и юридическими лицами. Собственность последних в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.
Напомним, Полянин и Васинский подозреваются в принадлежности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 млн долларов в криптовалютах. Госдеп США предложил 10 млн долларов за информациюза о предполагаемых лидерах транснациональной группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше.
США повысили прогноз по урожаю пшеницы в России после резкого снижения
Минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021 году до 74,5 млн тонн.
В ноябрьском обзоре также повышен прогноз по экспорту пшеницы – до 36 млн тонн, передает ТАСС.
В августе США резко снизили прогнозы по урожаю пшеницы в России –с июльской оценки в 85 млн тонн до 72,5 млн тонн (прогноз по экспорту был снижен с 40 млн до 35 млн тонн).