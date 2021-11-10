Голикова отметила снижение темпов распространения COVID-19 в России

Снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции отмечается в России последние три недели, 30% заболеваемости приходятся на крупные регионы, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«За последние три недели мы отмечаем снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам 44-й недели, которая как раз была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, тогда как неделей раньше это было 8,7%», – приводит ее слова ТАСС.

Голикова добавила, что 30% заболеваемости ковидом по-прежнему приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Она также отметила, что уверенно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока еще рано.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что введение нерабочих дней дало положительный эффект.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.