Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Москве улучшается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

«С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю», – приводит его слова ТАСС.

Объем госпитализаций с коронавирусом в Москве в понедельник был ниже, чем неделю назад, сообщает РИА «Новости».

«Люди приезжают после выходных, обращаются уже в тяжелой форме и их приходится госпитализировать. Так вот объем госпитализаций меньше, чем неделю назад, хотя неделю назад были нерабочие дни <...>. Это позитивная тенденция. Также объем пневмоний снизился на 18%, в основном это ковидные пневмонии», – сказал мэр.

По словам Собянина, процесс распространения COVID-19 в Москве замедлился. За неделю в городе записались и вакцинировались около 100 тыс. человек. Первым компонентом вакцины он коронавируса в Москве привились 80% сотрудников, вторым – 60%.

Также мэр пообещал совершенствовать систему QR-кодов в столице. Собянин отметил, что решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели.

«Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации – это неделя для нас, считай, будет принципиальной, посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании анализа принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная», – рассказал он.

Ранее Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.