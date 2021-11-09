Мурашко назвал число привитых в России за нерабочие дни

В нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.

«Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 млн человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», – цитирует Мурашко ТАСС.

Он добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране уже привиты 62 млн человек.

Также в России проходит кампания по вакцинации от гриппа, в общей сложности привито 65% от поставляемых вакцин, это около 40 млн человек.

Ранее Мурашко сообщал об отправке дополнительной партии вакцины «Спутник Лайт» в регионы России.