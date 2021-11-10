Зеленскому запрещали читать соцсети из-за «ранимости»

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10 ноября, среда  |  Последнее обновление — 14:22  |  vz.ru
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Турция меняет российский газ на атом

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции instagram.com/akkuyunukleer
Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как России решать проблему этнической преступности

Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности кадр из видео
Громкие преступления с этнической составляющей в России породили дискуссию о том, что выходцы с Кавказа не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем. Так ли это на самом деле и какие еще факторы влияют на этническую преступность? Подробности...
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Когда поляки начнут стрелять по беженцам

Польские военные готовы стрелять в нарушителей границы Виктор Толочко/РИА «Новости»
Пока толпы курдов продолжают искать уязвимые места в польской границе, в Варшаве политики и генералы прямым текстом угрожают: ее нарушителей ждет расстрел на месте. Правозащитники, правда, предупреждают Польшу о необходимости соблюдения прав беженцев. Но переживающий наплыв мигрантов ЕС вряд ли осудит Варшаву за жесткие действия против нелегалов. Откроют ли огонь польские пограничники? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Польша скатывается в Средневековье

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
На берегах Вислы в обществе, давно сбросившем рубашку социалистической морали, расцвела политическая культура, совершенно не укладывающаяся в представления о гуманизме, свойственные нашему времени. Подробности...
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Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 ноября 1941 года стартовало наступление советских войск под Тихвином. Это была отчаянная попытка вырвать инициативу под Ленинградом, не допустить полного и бесповоротного замыкания блокадного кольца и спасти город от голодной смерти. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Чего стоила Украине утрата донбасского угля

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина сама загнала собственный ТЭК в тупик, и в конечном счете за выход из него платить будут опять ее собственные граждане. До 2014 года страна была экспортером энергетического угля, а теперь стала его импортером. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле ответили на обвинения Польши в адрес России в миграционном кризисе
    ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины На Украине назвали условие для поставок газа из России Хинштейн отреагировал на задержание в Ялте депутата за шпионаж Зеленскому запрещали читать соцсети из-за «ранимости»
    В Германии оценили риск заморозки «Северного потока – 2» новым правительством ФРГ «Бук-М2» и «Панцирь-С» уничтожили выпущенные по Сирии ракеты израильских ВВС В попытке российских военных купить командировки в Сирию увидели позитив Пульмонолог описал разницу в течении коронавируса у мужчин и женщин
    Сторонники Саакашвили осквернили флаг России Си Цзиньпин назвал условия сотрудничества Китая и США Названы выгоды России от решения Франции возобновить строительство АЭС Депутат показала меню столовой Госдумы

    Главная тема


    Чем Россия ответит на "кулак Пентагона" в Черном море

    «на голубом глазу»


    Захарова резко ответила на обвинения Польши в миграционном кризисе

    внеплановые маневры


    В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции

    «ждет возвращения»


    В Крыму ответили Ротару на заявление о статусе полуострова

    Видео

    экологическая повестка


    Россия научит Европу использовать «зеленый» уголь

    лозунг Трампа


    Байден отказался от Америки на первом месте

    беженцы с Ближнего Востока


    Польскую границу атаковали с востока

    армия и вооружение


    Новые беспилотники вернут зрение ВКС России

    «Ахтунг Коновалова»


    Как Хакасия пережила комендантский час

    национальный вопрос


    Геворг Мирзаян: «Кишлачные» националисты пытаются развалить Россию

    попытка захвата


    Владимир Прохватилов: Возможен ли военный конфликт США и Ирана

    талант и энергия


    Игорь Мальцев: АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

    на ваш взгляд


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    Зеленскому запрещали читать соцсети из-за «ранимости»

    10 ноября 2021, 14:11

    Текст: Евгения Шестак

    Артист студии «Квартал 95» Юрий Великий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – очень ранимый человек, таким он стал уже после вступления в должность.

    «Что о нем говорят – для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube и прочее», – сказал он в интервью украинской журналистке Алесе Бацман на YouTube-канале.

    Великий добавил, что не помнит, откуда знает эту информацию, однако предположил, что артистам об этом «давно» известно, рассказала пресс-секретарь президента.

    Политик подчеркнул, что на Украине чересчур много желающих покритиковать Зеленского, однако в сатирических номерах студии «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, стараются его не «мочить».

    Ранее жена Зеленского Елена заявила, что президент Украины очень хочет принести мир в Донбасс. 


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    На Украине назвали условие для поставок газа из России
    		    10 ноября 2021, 08:33
    Фото: Str/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, заявил аналитик Александр Кочетков.

    По его мнению, Москва намерена «задушить» Киев энергетической удавкой. Уже сейчас складывается такая ситуация, когда для преодоления кризиса одних только денег становится мало, отмечает аналитик. 

    «Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – пояснил он в статье для издания «Главред».

    При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.

    В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, написал аналитик.

    В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жестко».

    Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.

    Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей. 

    Коментарии (51)
    Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»
    		    9 ноября 2021, 22:34
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», чтобы она была сильная, но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».

    Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.

    Коментарии (37)
    Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «эта рухлядь не рухнет»

    9 ноября 2021, 21:56

    Текст: Вера Басилая

    Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несет определенные риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», заявил на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

    «Взять тот же «Северный поток – 2» и ГТС Украины. Ну, настолько очевидно, что «Северный поток – 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток – 2», если хотите, – это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», – цитирует Иванова РИА «Новости».

    Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии, поскольку «эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».

    «Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», – добавил Иванов.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.

    До этого Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.

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    Коментарии (47)
    Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине
    		    10 ноября 2021, 09:43
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила ее сестра Аурика Ротару.

    По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.

    «Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – заявила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.

    Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.

    Коментарии (98)
    Анонсированы переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции по Украине

    10 ноября 2021, 07:58

    Текст: Антон Антонов

    На полях международной конференции по Ливии в Париже состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции, сообщил французский МИД.

    Встреча пройдет 12 ноября. МИД Франции сообщил, что «Сергея Лаврова и Сергея Шойгу примут в Париже в рамках совета сотрудничества по вопросам безопасности». На переговорах планируется обсуждение ситуации на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе. Также стороны хотят обсудить «совместные усилия Франции и России в рамках сопредседательства в минской группе» и «тесное сотрудничество между странами Евротройки и Россией для скорейшего возобновления переговоров с Ираном для возвращения к соблюдению СВПД», передает РИА «Новости».

    В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, новая дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».

    Коментарии (40)
    В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
    		    10 ноября 2021, 12:21
    Фото: MOTORIZADO/Youtube
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.

    «Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

    Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.

    Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.

    Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.

    «На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.

    Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.

    Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.

    В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.

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    Коментарии (31)
    Зеленский одновременно возглавил президентский рейтинг и антирейтинг на Украине
    		    9 ноября 2021, 16:16
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский возглавил и президентский рейтинг, и антирейтинг, за него готовы проголосовать 18,6% украинцев, против – 29,3% граждан, свидетельствуют результаты опроса социологического центра Socis.

    По данным опроса, на втором месте в президентском рейтинге бывший президент страны Петр Порошенко, его готовы поддержать 12,6% жителей Украины. Но при этом 28,8% украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. На третьем месте – сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, за него готовы проголосовать 8,2% граждан, а 25,3% не проголосовали бы ни за что, передает РИА «Новости».

    За экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 7,8% опрошенных, против – 16,1% респондентов. Экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова видят президентом 4,5% жителей, при этом 7% граждан не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

    Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2 тыс.респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

    Социс в сентябре провел аналогичный опрос, тогда Зеленского готовы были поддержать 34% опрошенных.

    Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.

    Коментарии (26)
    В Крыму ответили Ротару на заявление о статусе полуострова
    		    10 ноября 2021, 12:39
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук посоветовал певице Софии Ротару, которая заявила о желании вновь увидеть Крым в составе Украины, не скатываться до махрового украинского национализма.

    «Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», – сказал РИА «Новости» Форманчук.

    По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество. Глава общественной палаты Крыма добавила, что крымчане любят Ротару и ценят ее вклад в отечественную эстраду, но при нынешней политической ситуации они оказались по разные стороны баррикад.

    Ранее сестра певица Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет «возвращения» Крыма в состав Украины. 

    Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».

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    Олимпийский чемпион с Украины отказался считать Россию агрессором

    9 ноября 2021, 21:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.

    Он заявил, что утверждение об «агрессии» России по отношению к Украине для него неоднозначно.

    «Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано», – сказал Абраменко в интервью Tribuna.com.

    По словам олимпийца, в конфликте существует «еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы».

    «Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их», – заявил спортсмен.

    В 2018 году Абраменко в ходе церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане обнялся на пьедестале почета с завоевавшим бронзу россиянином Ильей Буровым. Он заявил, что спортсмены никогда не говорят о политике, только о спорте. 

    На вопрос, сделал бы он то же самое на предстоящих Играх в Пекине, Абраменко заявил, что поступил бы аналогично.

    Коментарии (1)
    Киев предсказал возможный прорыв мигрантов из Белоруссии на Украину

    9 ноября 2021, 16:29

    Текст: Елизавета Булкина

    Нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока могут попытаться прорваться на Украину, если у них не получится перейти польскую границу со стороны Белоруссии, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

    «Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу…, то они могут попытаться перейти украинскую границу», – передает его слова УНН.

    Посол добавил, что мигранты уже находятся на «этапе нервного срыва» и «неконтролируемости», поскольку им пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они не могут этого сделать.

    Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

    Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.

    Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.

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    Хинштейн отреагировал на задержание в Ялте депутата за шпионаж
    		    10 ноября 2021, 13:56
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Единая Россия» исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. Сейчас решается вопрос о прекращении членства в партии экс-депутата горсовета Ялты Юрия Ломенко, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В среду ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза за шпионаж в пользу Украины.

    «Задержанный – экс-депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия». В этой связи в ЕР решается, если уже не решен, вопрос о прекращении членства Ломенко в партии», – сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.

    По его словам, партия исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. «К сожалению, такая практика нередка, и мы вынуждены избавляться от людей в том или ином регионе, дискредитировавших себя», – пояснил парламентарий.

    Депутат добавил, что украинские спецслужбы продолжат свою дестабилизирующую, разведывательную и террористическую деятельность против России, особенно в Крыму и Севастополе. «Противопоставлять этому Россия будет то же, что и сейчас – профессиональную, слаженную работу спецслужб для поимки шпионов и предотвращения их преступлений», – подчеркнул собеседник.

    По версии следствия, бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко, также возглавлявший поселковый совет Симеиза, вел шпионскую деятельность с 2017 по 2018 год, собирая по заданию украинской разведки сведения, являющиеся государственной тайной. Среди прочего, ялтинец интересовался данными сотрудников ФСБ, отметили в ЦОС.

    Против Ломенко было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), максимальное наказание по которому – 20 лет заключения. Фигурант был арестован по решению Ялтинского городского суда. По словам главы городского совета Константина Шимановского, Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета.

    Ломенко 48 лет. Он стал мэром Симеиза в 2013 году еще при украинской власти. Его выдвинула Партия регионов после того, как был убит его предшественник на этом посту мэра Кирилл Костенко. Несколько лет назад Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма».

    Ранее Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.

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    РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ

    10 ноября 2021, 03:56

    Текст: Антон Антонов

    Господдержка, которую получил на Украине фильм об ЛГБТ, может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

    Легойда в Telegram отметил, что в Сети «активно обсуждается скорая премьера первого украинского фильма об однополой любви «Мой юный принц». Указывается, что «съемки фильма проходят за государственный счет, который составил 20 млн гривен» (более 766 тыс. долларов).

    В РПЦ высказали предположение, что «господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины», является «частью каких-то внешних обязательств». «Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие?» – заявил Легойда.

    Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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    На Украине призвали ограничивать в работе выступающих по-русски депутатов

    9 ноября 2021, 14:51

    Текст: Елена Мирошниченко

    Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что депутатам Верховной рады можно ограничивать участие в пленарных заседаниях парламента в случае их выступления с парламентской трибуны на русском языке.

    «Как минимум – это не разрешать таким депутатам выступать с трибуны. Как максимум – предупреждение и ограничение в работе, в участии в пленарных заседаниях парламента. Не может человек, занимающийся законотворчеством, нарушать закон», – сказал он в интервью «Сегодня.ua».

    Креминь рассказал, что с начала года на несоблюдение норм закона о госязыке поступило около трех тыс. обращений, они в том числе касаются и чиновников. При этом не было выписано ни кому ни одного штрафа.

    Депутаты от парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» периодически переходят в ходе выступлений в Раде на русский язык.

    Ранее Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке.

    Напомним, за месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине.

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    Пентагон и Госдеп обещали следить за границей России и Украины

    10 ноября 2021, 04:58

    Текст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявили, что США отслеживают ситуацию на границе России с Украиной, куда якобы стягиваются российские войска.

    Кирби сказал, что глава Пентагона Ллойд Остин «по-прежнему обеспокоен этим наращиванием» сил и «поддерживает контакты с представителями военного руководства» как в самих США, так и в Европе, передает ТАСС.

    «Не нам говорить о намерениях России, но мы, как обычно, очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем вести консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу», – сказал Прайс, отметив, что в среду госсекретарь Энтони Блинкен в Вашингтоне проведет «стратегический диалог» с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

    Напомним, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Вашингтон утверждает, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. При этом в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины.

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    Кулеба рассказал о новой хартии Украины и США

    10 ноября 2021, 13:18

    Текст: Евгения Шестак

    Новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов, которые будут касаться противодействия российской агрессии, рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    «Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии. Когда вы увидите этот текст и часть, посвященную российской агрессии, это будет свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины по противодействию России и российской агрессии», – цитирует «Укринформ» министра.

    Он отметил, что хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США. Также он добавил, что Украина и США уже сейчас нарабатывают конкретные шаги по взаимодействию не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе. 

    «Мы уже заключили в этом году соглашение о безопасности с США, и наше минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы «расшивать» его в конкретные программы и проекты взаимодействия», – сказал Кулеба. 

    По его словам, у Киева и Вашингтона нет разногласий в оценке ситуации с безопасностью возле украинских границ, разница только в том, какая терминология используется в комментариях. Он отметил, что когда массово перебрасываются российские войска на границу Украины, это настораживает, но это еще не является свидетельством решающей стадии подготовки наступления. 

    «Когда из уже переброшенных войск готовятся наступательные формирования, тогда мы уже подходим к определенной линии невозврата, и это уже совершенно другое состояние», – сообщил Кулеба, отметив, что пока разведка Украины не фиксирует существование наступательных формирований вдоль украинской границы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы». 

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