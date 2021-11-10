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Бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией
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Российские дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщило Минобороны России.
«10 ноября два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Белоруссия. В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил РФ и Республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Самолеты приняли участие в проверке действий боевых расчетов, стоящих на боевом дежурстве по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.
«Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ», – подвели итог в министерстве.
Эксперт назвал способные отправить корабли США на дно Черного моря вооружения РФ
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«Американцы собрали группировку кораблей для провокаций. Это демонстрация Украине: «Мы вас всегда поддержим». Но с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя активизацию ВМС США в Черном море.
«Самый заметный из кораблей, которые в данный момент находятся в Черноморской акватории, – флагман Шестого флота США Mount Whitney, отвечающий за связь и управление. Он обладает противовоздушным прикрытием, но основное его назначение заключается в координации действий Шестого флота», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.
«Далее – эсминец Porter типа «Арли Берк», который способен нести наступательные вооружения в виде крылатых ракет «Томагавк» и противоракетную систему «Иджис». Этот корабль способен выполнять оборонительные и наступательные задачи, – указал собеседник. – Наконец, танкер John Lenthall может привлекаться для дозаправки кораблей в открытом море. Для них стоит задача отработать это на глазах, чтобы показать, как они умеют заправляться».
Американцы показательно собирают вблизи российских границ военно-морской «кулак», подчеркнул эксперт. «Эта группировка создается с целью провокаций. И это демонстрация Украине: «Ребята, мы вас всегда поддержим», – заметил Леонков. Но, подчеркнул он, «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
«Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» превратит эти корабли в то, что нам не хватает в коллекции на дне Черного моря», – заметил собеседник. Американцы устраивают показательные полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1 в сотне километров от наших границ, но как будто «забывают, что на полуострове Крым и Южном военном округе у России есть истребители Су-35, которые летают на гораздо большие расстояния», отметил Леонков. «В случае чего «тридцать пятые» встретили бы эти бомбардировщики на дальних рубежах», – подчеркнул он.
В распоряжении сил ПВО в Крыму находятся системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Добавим, что, как сообщил в понедельник командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, на боевое дежурство должны заступить расчеты новейших ЗРК средней дальности «Витязь». «Давайте называть вещи своими именами. То, что есть на вооружении России, американцам не остановить», – подчеркнул Леонков.
Соединенные Штаты созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило во вторник Минобороны России. С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Кроме того, 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1 американских ВВС. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
Одной из целей активности американцев в этом районе «является военное освоение территории Украины», отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей американских ВМС в черноморской акватории.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу также отметил, что наши военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По оценке главы Минобороны, действия американцев – это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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Нелегальные мигранты прорвались из Белоруссии в Польшу
В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.
Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности Лукашенко»
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Врио главы МИД Германии Хайко Маас обратился к странам, из которых и через которые нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию, а затем – на границу ЕС.
Маас заявил, что «никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко». «Это послание мы передаем странам происхождения (мигрантов) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию», – приводит его слова ТАСС.
Глава ведомства заявил, что «послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы». ЕС полагает, что центральным пунктом в урегулировании кризиса должна стать гуманитарная помощь мигрантам, ее готовы оказать различные гуманитарные организации «как в Белоруссии, так и в Польше».
Маас заявил, что «снимки и впечатления» с «белорусского приграничья» ужасны. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода», и «безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников». Лукашенко, как считают в Берлине, «сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть».
Врио главы МИД Германии подчеркнул, что ЕС «нельзя шантажировать», на что указывают меры, принятые против «вероломного и бесчеловечного поведения господина Лукашенко и его союзников». Маас заявил, что в ЕС намерены «идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил». В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии, «наложить санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов», причем «это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем».
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что ЕС может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. В черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа».
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Лукашенко назвал условие вовлечения России в пограничный кризис Минска и ЕС
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Если Белоруссия допустит ошибку, это сразу же вовлечет Россию в «водоворот» событий на белорусско-польской границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главреду «Национальной обороны» Игорю Коротченко.
«Мы не задираемся <…>, потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию», – приводит фрагмент интервью БелТА.
Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия – «это крупнейшая ядерная держава». «Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести <…>. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем», – добавил Лукашенко.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
Минобороны заявило о разработке новой зенитной ракетной системы С-550
В России создается новая зенитная ракетная система С-550, о важности опережающего развития которой заявлял президент России Владимир Путин, говорится в сообщении Минобороны России.
«На совещаниях в Сочи, которые прошли 1–3 ноября, президент России Владимир Путин «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550», – заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости». Какие-либо детали о новой системе не приводятся.
Ранее Владимир Путин заявил, что в скором времени ожидается поставка в войска России системы С-500 «Прометей».
В июле Минобороны РФ сообщало, что после завершения полного цикла испытаний предусмотрена поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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В Польше заявили о готовности расстреливать идущих из Белоруссии мигрантов
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
Расстрел нелегалов, по его словам, это адекватный ответ на «попытки взять штурмом границу», заявил генерал в эфире Radio Maryja, передает «Московский комсомолец».
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Между тем в Сети появились кадры, на которых видно, что мигрантам удалось проломить заграждения на границе.
«Белоруссия открыто подталкивает нелегальных мигрантов разрушать инфраструктуру нашей границы и пограничный режим», – заявил Полько. По его мнению, ЕС и НАТО должны «жестко ответить» белорусской стороне.
Нагнетанием пограничного кризиса занимается и Москва, уверен польский военный. Ближневосточные мигранты не могли бы массово попадать в Белоруссию без помощи России, заключил он.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Лукашенко заявил о переправляющей через Белоруссию в ЕС беженцев мафиозной структуре
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует некая мафиозная структура, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.
«Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тыс., а может чуть больше, сконцентрировались в разных местах – в Минске, в лесах… Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои – поляки, немцы, украинцы. И все за деньги», – цитирует «БелТА» интервью Лукашенко главному редактору российского журнала «Национальная оборона», военному эксперту Игорю Коротченко.
По словам главы Белоруссии, соответствующие услуги транзитеров оплачиваются. «Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, – это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу – приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут», – сказал Лукашенко.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
Минобороны Белоруссии вызвало польского военного атташе
Военный атташе при посольстве Польши в Минске вызван в Минобороны Белоруссии из-за «безосновательных обвинений в причастности белорусских военных к миграционному кризису».
«Обвинения Варшавы в адрес Минска насчет причастности белорусских военных к кризису на границе безосновательны. Польская сторона не готова к конструктивному диалогу по ситуации с мигрантами на границе», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы минобороны Белоруссии.
Кроме того, в ведомстве заявили, что Польша стягивает к белорусской границе военную технику с крупнокалиберным вооружением.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Ранее Лукашенко назвал условие вовлечения Россию в пограничный кризис Минска и ЕС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
В попытке российских военных купить командировки в Сирию увидели позитив
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«Желание военных купить командировки в Сирию говорит о запросе со стороны силовиков на легализацию ЧВК, которые являются мощным инструментом для отстаивания наших интересов за границей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о привлечении к уголовной ответственности солдат и офицеров из-за попыток приобрести военные командировки в Сирию.
«В России узаконена работа частных охранных предприятий (ЧОП), теперь нам нужен похожий закон, но о частных военных компаниях (ЧВК) с обязательным уточнением: они имеют право действовать только за рубежом. Документы о легализации ЧВК разрабатываются не меньше пяти лет, но сейчас они бездвижно лежат в столах «высоких кабинетов», – посетовал доктор военных наук Константин Сивков.
Актуальность легализации ЧВК обусловлена необходимостью вести за рубежом гибридные войны, ставшие основным видом противостояний между государствами. «Ведущие страны мира присутствуют в той же Сирии в том числе на уровне различных негосударственных компаний. Отказом от легализации ЧВК мы лишаем себя мощного инструмента в отстаивании наших интересов за границей», – подчеркнул Сивков.
Собеседник отметил, что случай с дачей взяток военными в Сахалинской области за возможность попасть на войну в Сирию показал: на закон о легализации ЧВК есть запрос со стороны силовиков. «Военным это даст возможность зарабатывать. Но дело не только в деньгах или каких-то привилегиях», – отметил эксперт.
«К примеру, на Кавказе сейчас дают взятки за то, чтобы просто быть призванным в армию, поскольку они живут по принципу «не служил – не мужчина». В других регионах России также много демобилизованных офицеров и контрактников, просто не находящих себя в гражданской жизни. Их интересы также следует учитывать», – пояснил Сивков.
В среду «Коммерсант» сообщил, что Курильский и Южно-Сахалинский гарнизонные военные суды вынесли приговоры более тридцати офицерам и солдатам за дачу взяток юрисконсульту местных воинских частей ради командировок в Сирию. Такая командировка должна была обойтись солдатам в 20 тыс. рублей, офицерам и прапорщикам – в 30-40 тыс. рублей. Юрист обещал посодействовать отправке военных в Сирию, но не выполнил обещание. Все фигуранты дела были приговорены к штрафам.
Ранее Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В ответ Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами.
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Лукашенко: Запад закрывает глаза на идущих в ЕС через Украину мигрантов
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Нелегальные мигранты из Афганистана направляются в Евросоюз не только через Белоруссию, но и через Украину, однако Запад на это не реагирует, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.
«Вот пошли эти афганцы: через центральноазиатские республики, через Россию, через Белоруссию и туда дальше. И не только этим маршрутом. Они идут и через Украину, но Украина у них (у Запада – прим. ВЗГЛЯД) «своя», они пока помалкивают. Белоруссия – чужая, надо молотить», – передает его слова «БелТА».
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону во вторник ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президенты обменялись <…> мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также главы государств затронули двусторонние вопросы с учетом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего госсовета Союзного государства. «Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнерства и союзничества», – отметили в пресс-службе. Лидеры условились и о продолжении контактов, сообщили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
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Белэнерго опровергло прекращение поставок электроэнергии на Украину
Белорусское государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» опровергло прекращение поставок электроэнергии на Украину, государство продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта.
«Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами. Письмо ГПО «Белэнерго» об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы», – говорится в Telegram-канале Белэнерго.
Ранее эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД вероятный отказ Белоруссии поставлять электроэнергию Украине.
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо об остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября».
Киев предсказал возможный прорыв мигрантов из Белоруссии на Украину
Нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока могут попытаться прорваться на Украину, если у них не получится перейти польскую границу со стороны Белоруссии, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу…, то они могут попытаться перейти украинскую границу», – передает его слова УНН.
Посол добавил, что мигранты уже находятся на «этапе нервного срыва» и «неконтролируемости», поскольку им пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они не могут этого сделать.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В Берлине потребовали от России не мириться с «торговлей людьми» Минском
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Россия не должна «мириться или даже поддерживать» использование властями Белоруссии нелегальных мигрантов, заявил внешнеполитический эксперт германского Христианско-демократический союза Норберт Реттген.
Реттген призвал ввести дополнительные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и «лишить» его «экономической базы». При этом, как заявил Реттген, «ЕС должен ясно дать понять Путину, что отношения с Россией ухудшатся, если он будет мириться или даже поддержит» действия Минска, передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Он также считает необходимым наказать страны, «из которых прибывают мигранты и которые получают финансовую помощь из ЕС», если их авиакомпании не прекратят перевозить беженцев в Белоруссию. Реттген заявил, что Минск и авиакомпании участвуют в «торговле людьми», таким компаниям нужно запретить работать в ЕС.
Реттген призвал ЕС не поддаваться давлению, так как «именно этого добивается» Лукашенко, «используя беженцев в качестве инструмента, намеренно направляя на польско-белорусскую границу». По словам Реттгена, Лукашенко «хочет наказать граждан Европы за их солидарность с белорусами и таким образом вынудить ЕС отказаться от санкционной политики в отношении Белоруссии, однако должно произойти обратное».
Напомним, Реттген считается потенциальным преемником Армина Лашета на посту председателя ХДС. Весной он заявил, что инцидент с бортом Ryanair в Минске произошел якобы при поддержке Москвы или как минимум с ее ведома. Тогда Реттген заявил, что «наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет».