Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации

Решений о введении обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», – передает его слова РИА «Новости».

Песков также прокомментировал вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии.

«Послушайте, нет, нет рассматривается (вопрос), потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», – сказал представитель Кремля.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет.

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