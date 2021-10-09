Участники форума классных руководителей обсудили воспитание детей

В ходе первого всероссийского форума классных руководителей участники обсудили актуальные вопросы воспитания и роль советников по воспитательной работе.

Теме воспитания посвящены несколько круглых столов форума и активные обсуждения в социальных сетях, дискуссии о роли советника по воспитательной работе в школе и его интеграции в коллектив общеобразовательной организации. Флагманскую роль тема воспитания заняла с первой же панельной дискуссии «Школа: воспитание личности», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель министра просвещения Денис Грибов отметил, что в образовательной организации для ребенка должна быть создана своя воспитательная среда, изменения в законодательстве, которые произошли в прошлом году, формируют правовое поле восстановления воспитания в системе образования.

«С этого года в десяти пилотных регионах нашей страны в качестве эксперимента в большинстве школ введены ставки «советник директора по взаимодействию с детскими организациями». Кто такой советник? Это человек, который призван, по сути своей, организовать систему диалога и взаимодействия детей, школьников, может, через призму детских организаций, с дирекцией школы. Условно – создается некий штаб воспитательной работы. Задача его в том числе – транслировать приоритетные федеральные повестки, которые есть. Выстраивание единой стержневой работы даст нам мультипликативный эффект. В нашем понимании советник – это некий навигатор, путеводитель для детей, который выстраивает их траекторию. Советник является проводником федеральной повестки, мероприятий, которые встроены в вертикаль РДШ», – сказал Грибов.

Депутат Госдумы Ольга Казакова отметила, что тема воспитания настолько прикреплена к учителю, что практически неотделима от его личности.

«Сложность этой работы говорит о важности, потому что ее не каждый может выполнить. Нам очень важно слышать учителей и понимать, что нужно сегодня от законотворческой системы управления, чтобы вам было комфортно работать, и вы могли выполнять те требования, которые на вас возложены», – указала она.

Ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров в ходе дискуссии пояснил, что задача общества и всего сообщества историков – историческое просвещение. В этом кругу все придают большое значение теме развития исторического образования, прежде всего – образования в школе.

«Наша цель – создать человека будущего, но мы обращаемся к источникам прошлого. История очень важна. Почему? Помимо знания дат, очень сложных определений, тяжело сформулированных, история в воспитательном смысле учит главному. Хорошее знание истории позволяет получить прививку от страха перед будущим. В истории были трудные страницы. Но мы их преодолели, получили определенный опыт. Были великолепные, блистательные, яркие страницы – мы будем ими гордиться, брать с них пример и развиваться дальше. И самое главное, о чем мы говорили сегодня, – это создание у детей морального стержня. Научить человека по жизни можно. Знания – это хорошо, это очень важный багаж, но воспитательный, моральный стержень – это определяющее качество личности, которое на больших, долгих отрезках жизни человека определяет отношение к нему окружающих и определяет его успешность в будущем. Мы сегодня находимся на самом переломе отношения государства и общества к дилемме соотношения: чему мы учим в школе – только знаниям или мы воспитываем там личность? Мы видим отношение президента, мы видим меняющееся отношение родительского сообщества», – сказал Петров.

Теме «Советники по воспитательной работе» был посвящен отдельный круглый стол.

Вице-президент по издательской деятельности ГК «Просвещение» Виктория Копылова на нем отметила, что возвращение воспитания в школу в новом виде для всего учительства – «это вызов».

«К воспитанию нельзя относиться формально: провести классный час – это не воспитание патриотизма, здесь требуется системный и вдумчивый подход. А еще к работе требуется привлекать родителей, ведь семья и школа – главные партнеры в вопросах воспитания и формирования ценностей. Родителей требуется воспитывать не меньше, чем ребенка. Круглый стол вдохновил меня на идею – давайте создадим библиотеку полезных материалов «Объединение классных руководителей». Сценарии, сюжеты, наглядные пособия, таблицы, в условиях постоянной нехватки ресурсов подобная библиотека будет крайне востребована», – сказала она.

В «Просвещении» уже разработан сервис «ПРОвоспитание» – это конструктор, с помощью которого можно создать рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, сформировать календарь школьных событий – в систему мы добавили более 300 готовых современных сценариев. На все документы есть предзаполненные шаблоны, по всем результатам собирается статистика. Воспользоваться сервисом можно будет уже в конце октября этого года.

Директор Лопушской средней общеобразовательной школы имени писателя Грибачева из села Лопушь в Брянской области Руслан Лукутин отметил, что многих волнует вопрос адаптации советников и выстраивания рабочих отношений в коллективе.

«Перед тем, как наши советники были приняты на работу, они, естественно, участвовали в конкурсе. И мы в школе сделали свой конкурс. Чтобы направить на конкурс региональный, мы предложили всем нашим работникам подумать, а кто может, кто хочет, кто горит. Не просто человек, а человек, который может за собой вести. И нам хотелось бы, чтобы у нас, исходя из наших особенностей, было два советника по полставки, потому что работать надо и в филиалах в том числе, и одномоментно. И еще один момент – чтобы это были знакомые нам люди, желательно, наши работники, потому что когда человек знаком, ему легче входить в коллектив, легче открываться детям такому человеку. Наши советники не являются классными руководителями, не являются членами администрации, это просто учителя – учитель географии и учитель начальных классов», – поделился опытом директор.

Советник директора по воспитанию МБОУ «Пушкинская средняя общеобразовательная школа» Омского района Омской области Татьяна Крючкова рассказала, что приступила к работе в новом статусе с 1 сентября.

«В нашей школе с одной стороны разделены обязанности заместителя, старшей вожатой и советника, с другой стороны, нам удается объединяться. В нашей работе появился как бы взгляд изнутри. Учителям стало легче понимать ребят, их желания, их проблемы. Ключевой фигурой воспитательной работы является классный руководитель, для советника очень важно установить контакт с ним. Я посещала классные часы, родительские собрания. Воспитательная работа никогда не будет достаточно эффективной и содержательной без поддержки и помощи родителей», – рассказала она.

Классный руководитель из Москвы Виктория Агатова заявила, что учителя сегодня «добывают знания круглосуточно». «Часто мы говорим, что стали успешными. Но если мы будем нравственно бедными, если у нас не будет фундаментальных ценностей, разве мы сможем сказать, что добились успеха? Нет. Потому что счастье живет в нашей душе и сердце. Никакой технологический прогресс не является залогом процветания, будущему нужен человек с душой и сердцем», – сказала она.