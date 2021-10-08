В Кремле сочли важным взаимное признание с ЕС факта вакцинации

Взаимное признание с ЕС факта вакцинации от коронавируса чрезвычайно важно, это надо формализовать для снятия ненужных барьеров на передвижение граждан, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва считает важными переговоры по признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19, «взаимное признания факта вакцинации чрезвычайно важно, и оно должно быть формализовано», это нужно, чтобы «снять ненужные барьеры на пути передвижения наших граждан», передает РИА «Новости».

«Мы знаем, что идут контакты, были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма, работа ведется в конструктивном ключе», – отметил он.

Представитель Кремля выразил надежду, что «скоро будет результат, это главное».

Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.

Ведомство направило ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID.

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