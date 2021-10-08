Минздрав России направил ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID

Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре сообщили в пресс-службе министерства.

«По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Кроме того, идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации «Спутника V». Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе.

«В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Визит может состояться уже в декабре», – сказали там.

Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.

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