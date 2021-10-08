Муратов пообещал «отдуваться» Нобелевской премией за российскую журналистику

Журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отреагировал на присуждение ему Нобелевской премии мира.

Дмитрий Муратов признался «Подъему», что сбросил телефонный звонок из Норвегии как «нежелательный». «Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие... Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все», – отметил он.

А в разговоре с телеканалом «Звезда» он отметил, что считает это наградой в первую очередь для всех погибших сотрудников издания, которые боролись за свободу слова и демократию.

Между тем в соцсетях неоднозначно отреагировали на присуждении премии российскому журналисту. Так, коллега Муратова Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заметил: «Бедный Муратов. Теперь навальянята его порвут на части, а сторонники Тихановской еще и на фарш накрутят, и только поклонники Греты измажут экологически чистыми фекалиями».

Журналистка Тина Канделаки также упомянула Грету Тунберг, которая номинировалась на премию: «Новость дня: за прогуливание школы Нобелевскую премию пока не дают», – сыронизировала она.

Напомним, российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

В Кремле уже поздравили Муратова с присуждением награды.