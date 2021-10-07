Нижегородского экс-депутата и его брата осудили за мошенничество

Бывшего депутата заксобрания Нижегородской области и экс-руководителя местного самоуправления Балахнинского района региона Александра Глушкова и его брата Владимира, который был депутатом земского собрания того же района, осудили за мошенничество, сообщили в региональном СУ СК.

«Собранные следственными органами СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Александру и Владимиру Глушковым», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В зависимости от роли каждого их признали виновными по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» (два эпизода), «Получение взятки в особо крупном размере» и «Пособничество в получении взятки в особо крупном размере».

«Приговором суда Александру Глушкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, его брату Владимиру – девять лет, обоим – с отбыванием в колонии строгого режима. Также обоим подсудимым назначен штраф в размере 100 млн 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», – указали в СК.

Суд и следствие установили, что с 2013 по 2016 годы братья вместе со своим юристом Анной Игнашевой, бизнесменом Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым, первым зампредом администрации Балахнинского района Еленой Бутусовой под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в Балахне по поддельной проектной документации путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы на этом участке построили торговый центр.

«При этом все сооружения необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры были снесены и изменена планировка его территории. Здание исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители района лишились транспортного узла.

«Вместе подсудимые и иные члены организованной группы приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости», – пояснили в СК.

В 2016 году подсудимые и другие участники организованной группы склонили главу администрации Балахнинского района к незаконному решению о предоставлени земельного участка, занимаемого городским сквером, который не подлежит отчуждению.