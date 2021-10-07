Погранслужба Украины начала проверку по факту выезда Саакашвили

Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку по факту выезда экс-президента Грузии и главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили из страны, несколько чиновников отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», – передает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда» слова Демченко.

По его словам, на данный момент ряд должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства на время расследования и до его выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.

На уточняющий вопрос, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, Демченко ответил, что не может предоставить такую информацию, поскольку она является конфиденциальной.



Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.

Напомним, арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Украины, из Одесской области, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».

Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.

Эта квартира также принадлежит Цомая.

Стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.

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