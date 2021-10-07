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Погранслужба Украины начала проверку по факту выезда Саакашвили
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Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку по факту выезда экс-президента Грузии и главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили из страны, несколько чиновников отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.
«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», – передает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда» слова Демченко.
По его словам, на данный момент ряд должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства на время расследования и до его выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.
На уточняющий вопрос, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, Демченко ответил, что не может предоставить такую информацию, поскольку она является конфиденциальной.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
Напомним, арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Украины, из Одесской области, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.
Эта квартира также принадлежит Цомая.
Стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.
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Зеленский заявил о требованиях Украины в связи с запуском «Северного потока - 2»
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Украина хочет получить «четкий международно-правовой механизм», который бы гарантировал безопасность стране в связи с запуском «Северного потока – 2», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Запуск «Северного потока – 2» означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», – приводит его слова ТАСС.
Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. По словам Зеленского, Киев пытается «активизировать работу всех переговорных форматов» для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили работу площадки «Крымская платформа», также темами встречи были вопросы перспектив интеграции Украины в ЕС и НАТО, парламентских выборов в Германии.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, Газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину
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Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин.
Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС.
Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину.
«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин.
По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины.
Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
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На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
В Литве назвали условие «возвращения» Крыма в состав Украины
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Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится», заявил экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.
Ландсбергис заявил в беседе с изданием «День», что Крым вернется Украине лишь после «развала» России, который политик назвал «вопросом времени», передает РИА «Новости».
«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», – сказал он.
При этом бывший глава литовского государства обратил внимание властей в Киеве, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.
«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», – заключил политик.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
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На складе грузинской тюрьмы не нашлось телевизора для Саакашвили
На складе Руставской тюрьмы, куда поместили экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, нет телевизора для него, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сказали, на складе нет, потому не могут установить в камере телевизор», – сообщил адвокат.
Заключенные в Грузии не могут пользоваться интернетом и телефоном, однако имеют право приобретать телевизор на свои деньги.
Тем временем грузинская оппозиция сообщила о намерении властей «физически и морально уничтожить бывшего президента».
Депутат от оппозиции Тако Чарквиани заявила, что «получила из службы госбезопасности сведения о том, что Саакашвили готовятся сначала морально, а затем физически уничтожить». Она призвала международное сообщество защитить бывшего президента, осужденного на три и шесть лет за тяжелые преступления. Чарквиани анонсировала «многотысячные акции» в поддержку Саакашвили.
Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа
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Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Евросоюза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», – написал он в Facebook.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, а также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
Аксенов оценил слова первого главы Литвы о «распаде» России
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Высказывание бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир», – отметил Аксенов в Telegram.
По его словам, Ландсбергису стоит заметить, что разваливается как раз Украина. Процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока украинские власти делают все для усугубления внутреннего раскола. Глава Крыма заявил, что «европейский» путь для Украины, Литвы и остальных прибалтийских стран привел к потере достижений периода СССР, экономического и промышленного потенциала. Поэтому Аксенов посоветовал Ландсбергису подумать «о состоянии своей страны».
В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР, передает РИА «Новости».
«Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», – сказал Цеков.
По его мнению, Украина находится на грани развала, и велика вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики.ё
Ранее Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
Аксенов счел «лживым» поведение УЕФА из-за «украинского» Крыма на логотипе Евро-2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вовлек спорт в «лживую и нечистоплотную» политику, указав Крым частью Украины на логотипе Евро-2024, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет», – написал Аксенов в Telegram.
По его словам, несмотря на деструктивную позицию некоторых международных организаций, спорт в целом и футбол в частности в российском Крыму активно развиваются, в Евпатории открыта Академия футбола Крыма.
«Безусловно, это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет. Жаль только, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом, а известное изречение «спорт без границ» потеряло всякий смысл», – добавил Аксенов.
В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что показ Крыма как части Украины сделан для нагнетания негатива.
«Повторяется та ж самая история, что и с Олимпийскими играми, чтобы на всю Российскую Федерацию нагнетать негатив. Это создается искусственно и специально... К сожалению, забыли основы, на которых спорт развивался. Через спорт шло примирение и возрождение товарищеских отношений. Сейчас все идет в обратную сторону», – сказал РИА «Новости» Черняк.
Ранее УЕФА представил логотип будущего чемпионата Европы по футболу. Первенство континента пройдет в 2024 году в Германии. На видео с презентацией логотипа, Крым обозначили частью Украины.
В июле на форму украинской сборной для чемпионата Европы была нанесена карта Украины с силуэтом Крыма. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», однако через несколько дней заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Украинcкая община Крыма обвинила Киев в обмане ООН по крымской тематике
Киев уже несколько лет обманывает ООН, заявляя о так называемой «агрессии» с российской стороны в крымском регионе и выставляя свою страну жертвой, при этом не обращая внимание на ущерб, который Киев оставил полуострову водной и другими блокадами, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
«Правительство Украины несколько лет обманывает ООН и мировое сообщество, пытается выставить Украину жертвой. Под предлогом защиты от так называемой «российской агрессии» Украина закрывает телеканалы без решения суда. Грубо нарушаются права языковых меньшинств. Так называемый форум «Крымская платформа» (посвященный «возвращению» полуострова в состав Украины) это показал»,а– сказала Гридчина во время своего выступления на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, проходящей в формате видеоконференции, ее слова приводит РИА «Новости».
Она отметила, что «Крымская платформа» продемонстрировала, что международные институты защиты прав человека становятся бесполезными.
«Киев заявил, что хочет защищать права жителей Крыма. Но никто на форуме не сказал о проблемах крымчан, проблемах, которые создала Украина, нарушив базовые права человека. Именно с нарушения базовых прав начинаются глобальные изменения к худшему. Украина перекрыла доступ воды в Крым. Два миллиона крымчан почувствовали на себе это», – подчеркнула глава украинской общины Крыма.
Гридчина подчеркнула, что Крым пережил пять устроенных Украиной блокад: экономическую, водную, транспортную, энергетическую и информационную.
«Водная блокада не возымела нужных для Украины результатов, и она сделала следующий ход – продовольственная и энергетическая блокады на фоне санкционной политики в ноябре 2015 года. Вспомните недавний инцидент – подрыв газопровода в крымском селе Перевальное. Совершение диверсии было осуществлено завербованными агентами из Украины, в чем они уже признались правоохранительным органам», – напомнила она.
Гридчина призвала киевские власти перестать «подрывать» мирную жизнь крымчан.
Саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
Американский дипломат назвал премьера Грузии и Саакашвили «государственной отравой»
Бывший посол США в Грузии Ян Келли оскорбительно высказался в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Оба они – отрава для государства, как и все политики, в том числе в моей стране, которые ставят выше национальных интересов персональную власть и конфликты», – заявил он.
Так экс-посол прокомментировал заявление главы правительства Грузии о том, что возвращение Саакашвили связано с его планами устроить революцию.
Также премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти».
В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Ранее в США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили.
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В Раде усомнились в существовании Украины в середине XXI века
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Экс-депутат Рады Евгений Мураев во время общения с подписчиками своего YouTube-канала заявил, что Украина может не дожить до 2050 года.
Бывший парламентарий напомнил о тяжелой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денег на функционирование, в частности, социальной сферы, что вызывает у граждан недовольство, которое, по словам политика, может привести к противостоянию между украинцами, передает РИА «Новости».
«Тут [Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба кричит, что русские выдали 490 тыс. паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье – Венгрии. А Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила. И все, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживем до этого, если не начнем заниматься своей страной, если не пересмотрим правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель», – посетовал Мураев.
По словам политика, проблемы Украины может решить федерализация страны. Как считает экс-депутат, большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.
Бывший парламентарий назвал унитарное устройство страны капканом, который заложили основатели современной Украины. Мураев подчеркнул, что эта форма организации государства не подходит для страны «с такой историей и территорией». В качестве примеров успешных и устойчивых государств с федеративным устройством страны Мураев назвал Россию, Германию и США.
В прошлую субботу в Раде предрекли раздел Украины в случае «третьего Майдана».
В июле заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что в период с 2016 по 2020 год российское гражданство получили почти 1 млн граждан Украины. В МИД подчеркнули, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.
Мэра Одессы заподозрили в завладении землей на 20 млн долларов
Мэра Одессы Геннадия Труханова и еще четырех человек подозревают в создании преступной организации и завладении земельными участками в городе, что нанесло убытки городскому бюджету на более 533 млн гривен (более 20 млн долларов), сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Фамилии подозреваемых не разглашаются, однако известно, что это городские чиновники и одесский бизнесмен. Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн гривен (более 20 млн долларов).
«Подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) и прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры)... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить», – написала Венедиктова в Facebook.
По ее словам, подозреваемые были «причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе».
Напомним, в 2018 году национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Труханову и еще трем чиновникам горадминистрации Одессы из-за подозрения в нанесении ущерба местному бюджету при продаже горсоветом бывшего здания на территории завода тяжелого краностроения «Краян», а на следующий день мэра Одессы и его заместителя задержали в аэропорту. Позже суд оправдал Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
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Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Сторонников Саакашвили высмеяли за белое белье
Грузинская телеведущая Нанука Жоржолиани, известная своими симпатиями к Михаилу Саакашвили, призвала жителей страны вывешивать в поддержку арестованного экс-президента полотенца и белье белого цвета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если вы думаете, что Саакашвили не должен сидеть в тюрьме, повесьте на веревку или в окне белое полотенце или майку, что-то белое, пусть (власти) видят, как много тех, кто против его заключения», – сказала она в прямом эфире.
В соцсетях ведущую высмеяли. Пользователи пишут, что «люди перестали вывешивать белье, чтобы про них не думали, что они поддержали этот почин», а также предлагают девушкам, поддерживающим экс-президента, «вывешивать белые трусы».
«Это уже не смешно, – отмечает один из пользователей. – Это ненормальные, неадекватные люди (сторонники Саакашвили). Это – путь в психбольницу».
Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
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