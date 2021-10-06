Сингапурский ученый предупредил о возможном появлении нового коронавируса

Коронавирус Sars-CoV-2 может перейти от человека обратно к животным, а после серии мутаций снова вернется к человеку как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызовет новую пандемию, заявил профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU, сообщает газета Straits Times.

Профессор напомнил, что новый коронавирус Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии. «Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, а его подбирает и съедает летучая мышь», – передает РИА «Новости».

В таком случае коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из этих вирусов может попасть к человеку и вызвать новую пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3.

«Это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии», – добавил профессор.

Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире.

Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли.